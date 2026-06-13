ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که عصر شنبه ۲۳ خرداد، گروهی از حامیان حکومت در مقابل دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی چون «مرگ بر عراقچی، بی‌شرف سازشکار» و «مرگ بر عراقچی، بی‌شرف نفوذی» به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و تیم مذاکره‌کننده حمله کردند.

در تهران نیز شامگاه شنبه، تجمعی دیگر برگزار شد که شرکت‌کنندگان در آن شعارهایی از جمله «قالیباف، عراقچی، پس خون رهبرم چی؟» و «عراقچی حیا کن، مملکت رو رها کن» سر دادند. برخی رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاح‌طلب این معترضان را نزدیک به «جبهه پایداری» معرفی کرده‌اند.

این اعتراض‌ها در شرایطی شکل گرفته که بخشی از جریان‌های «اصولگرا» و حامیان حکومت در روزهای اخیر نسبت به توافق احتمالی با آمریکا هشدار داده و آن را مغایر با مواضع اعلام‌شده رهبر جمهوری اسلامی دانسته‌اند.

محمود نبویان، نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از جمله منتقدان سرسخت این روند است. او با اشاره به مفاد گزارش‌شده تفاهم احتمالی گفت که «آمریکا با این توافق به پیروزی کامل می‌رسد» و افزود واشینگتن تلاش می‌کند ابتدا مشکلات اقتصادی خود، از جمله قیمت نفت و بنزین، را حل کند و سپس بار دیگر به ایران حمله کند. او همچنین هشدار داد که ارسال «پیام ضعف» به آمریکا، خطر جنگ را افزایش می‌دهد.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در شبکه اجتماعی ایکس از آنچه «سخاوتمندی مفرط» در مذاکرات خواند انتقاد کرد و نوشت این رویکرد باعث شده آمریکا تصور کند جمهوری اسلامی ضعیف شده و می‌توان آن را تحت فشار قرار داد.

همزمان رسانه‌ها و فعالان نزدیک به جریان‌های حامی حکومت نیز به انتقاد از مذاکرات پرداخته‌اند. محمدجواد مولوی، از نویسندگان وب‌سایت حکومتی رجانیوز، در یادداشتی با اشاره به تاکید مقام‌های دولتی بر «وحدت»، استدلال کرد که وحدت به معنای حمایت از هر توافقی نیست و توافقی که «شروط رهبر انقلاب» را تامین نکند، از سوی نیروهای انقلابی پذیرفته نخواهد شد.

100 %

رجانیوز همچنین بخش‌هایی از نامه ۳۸ تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران خطاب به محمدباقر قالیباف را منتشر کرد که در آن از اصل مذاکره با آمریکا انتقاد شده و مسئولان متهم شده‌اند که افکار عمومی را از روند مذاکرات کنار گذاشته‌اند.

در همین حال، کیان عبداللهی، سردبیر خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، در گفت‌وگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی احتمال دستیابی به یک توافق نهایی با آمریکا را «بسیار بسیار ضعیف» توصیف کرد. او گفت احتمال عهدشکنی آمریکا همواره وجود دارد و باید سناریوی حمله ناگهانی را نیز در نظر گرفت.

عبداللهی با این حال تاکید کرد که قضاوت درباره «توافق احتمالی» باید پس از انتشار متن آن انجام شود و «معیار اصلی، محتوای توافق، نحوه تفسیر آن و چگونگی اجرای تعهدات» خواهد بود. او هشدار داد اگر نتیجه توافق کاهش فشار بر آمریکا و افزایش آسیب‌پذیری ایران باشد، آن توافق دچار اشکال خواهد بود.

در مقابل این موج انتقادها، مقام‌های نزدیک به دولت مسعود پزشکیان تلاش کرده‌اند معترضان را به ایجاد شکاف در صفوف حامیان حکومت متهم کنند. سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌ دولت جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت «کسی فریب وحدت‌شکنان را نمی‌خورد» و هشدار داد افرادی که با «مواضع تند به دنبال ایجاد تفرقه هستند، یا ناآگاه‌اند یا ماموریت دارند و باید با آنان برخورد قانونی شود.»

در این بین خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز با بازنشر بخشی از پیام مجتبی خامنه‌ای که ۷ خرداد به مجلس ارسال شده بود، بر اهمیت «وحدت ملی» به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی در برابر «شیطان بزرگ» یاد کرد و یادآور شد که خامنه‌ای از نخبگان سیاسی خواسته بود از اختلافات سیاسی پرهیز کنند.

روزنامه‌های جریان‌های متفاوت حامی حکومت نیز در صفحه اول شماره‌های خود به واکنش در مورد این اختلاف‌نظرها پرداختند.

100 %

با این حال، تجمع‌های اعتراضی در تهران و مشهد و انتقادهای آشکار برخی چهره‌های اصولگرا نشان می‌دهد که حتی پیش از روشن شدن جزئیات تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن، نشانه‌های شکاف و اختلاف نظر در میان بخشی از پایگاه سیاسی حامی جمهوری اسلامی آشکار شده است؛ شکافی که در صورت نهایی شدن هرگونه تفاهم یا توافق با آمریکا می‌تواند ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.

