ههنگاو: دو زندانی سیاسی برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار منتقل شدند
سازمان حقوق بشری ههنگاو اعلام کرد علی فتاح و محمد نقیزاده، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پس از تایید این احکام در دیوان عالی کشور، برای اجرای حکم به سلولهای انفرادی زندان قزلحصار منتقل شدند. وبسایت هرانا هم خبر داد پیمان گنجی، یکی دیگر از زندانیان سیاسی به اعدام محکوم شد.
ههنگاو گزارش داد که علی فتاح (علی کمالی) و محمد نقیزاده، دو تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته، که در زندان تهران بزرگ (فشافویه) محبوس بودند، شنبه ۲۳ خرداد، پس از احضار ناگهانی به نگهبانی، به قرنطینه و سلولهای انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این سازمان حقوق بشری افزود با توجه به تایید احکام اعدام این دو زندانی سیاسی در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، خطر اجرای احکام مرگ آنان در روزهای آینده بهطور جدی و قریبالوقوع افزایش یافته است.
در حالی که گزارشها از احتمال امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا خبر میدهند، موجی از مخالفتها در میان بخشی از حامیان حکومت شکل گرفته و به تجمعهای اعتراضی، انتقادهای علنی چهرههای اصولگرا و هشدار درباره «امتیازدهی» به واشینگتن انجامیده است.
ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که عصر شنبه ۲۳ خرداد، گروهی از حامیان حکومت در مقابل دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مشهد تجمع کردند و با سر دادن شعارهایی چون «مرگ بر عراقچی، بیشرف سازشکار» و «مرگ بر عراقچی، بیشرف نفوذی» به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و تیم مذاکرهکننده حمله کردند.
در تهران نیز شامگاه شنبه، تجمعی دیگر برگزار شد که شرکتکنندگان در آن شعارهایی از جمله «قالیباف، عراقچی، پس خون رهبرم چی؟» و «عراقچی حیا کن، مملکت رو رها کن» سر دادند. برخی رسانههای نزدیک به جریان اصلاحطلب این معترضان را نزدیک به «جبهه پایداری» معرفی کردهاند.
این اعتراضها در شرایطی شکل گرفته که بخشی از جریانهای «اصولگرا» و حامیان حکومت در روزهای اخیر نسبت به توافق احتمالی با آمریکا هشدار داده و آن را مغایر با مواضع اعلامشده رهبر جمهوری اسلامی دانستهاند.
محمود نبویان، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از جمله منتقدان سرسخت این روند است. او با اشاره به مفاد گزارششده تفاهم احتمالی گفت که «آمریکا با این توافق به پیروزی کامل میرسد» و افزود واشینگتن تلاش میکند ابتدا مشکلات اقتصادی خود، از جمله قیمت نفت و بنزین، را حل کند و سپس بار دیگر به ایران حمله کند. او همچنین هشدار داد که ارسال «پیام ضعف» به آمریکا، خطر جنگ را افزایش میدهد.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در شبکه اجتماعی ایکس از آنچه «سخاوتمندی مفرط» در مذاکرات خواند انتقاد کرد و نوشت این رویکرد باعث شده آمریکا تصور کند جمهوری اسلامی ضعیف شده و میتوان آن را تحت فشار قرار داد.
همزمان رسانهها و فعالان نزدیک به جریانهای حامی حکومت نیز به انتقاد از مذاکرات پرداختهاند. محمدجواد مولوی، از نویسندگان وبسایت حکومتی رجانیوز، در یادداشتی با اشاره به تاکید مقامهای دولتی بر «وحدت»، استدلال کرد که وحدت به معنای حمایت از هر توافقی نیست و توافقی که «شروط رهبر انقلاب» را تامین نکند، از سوی نیروهای انقلابی پذیرفته نخواهد شد.
رجانیوز همچنین بخشهایی از نامه ۳۸ تشکل بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران خطاب به محمدباقر قالیباف را منتشر کرد که در آن از اصل مذاکره با آمریکا انتقاد شده و مسئولان متهم شدهاند که افکار عمومی را از روند مذاکرات کنار گذاشتهاند.
در همین حال، کیان عبداللهی، سردبیر خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی احتمال دستیابی به یک توافق نهایی با آمریکا را «بسیار بسیار ضعیف» توصیف کرد. او گفت احتمال عهدشکنی آمریکا همواره وجود دارد و باید سناریوی حمله ناگهانی را نیز در نظر گرفت.
عبداللهی با این حال تاکید کرد که قضاوت درباره «توافق احتمالی» باید پس از انتشار متن آن انجام شود و «معیار اصلی، محتوای توافق، نحوه تفسیر آن و چگونگی اجرای تعهدات» خواهد بود. او هشدار داد اگر نتیجه توافق کاهش فشار بر آمریکا و افزایش آسیبپذیری ایران باشد، آن توافق دچار اشکال خواهد بود.
در مقابل این موج انتقادها، مقامهای نزدیک به دولت مسعود پزشکیان تلاش کردهاند معترضان را به ایجاد شکاف در صفوف حامیان حکومت متهم کنند. سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رییس دولت جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت «کسی فریب وحدتشکنان را نمیخورد» و هشدار داد افرادی که با «مواضع تند به دنبال ایجاد تفرقه هستند، یا ناآگاهاند یا ماموریت دارند و باید با آنان برخورد قانونی شود.»
در این بین خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز با بازنشر بخشی از پیام مجتبی خامنهای که ۷ خرداد به مجلس ارسال شده بود، بر اهمیت «وحدت ملی» به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیروزی در برابر «شیطان بزرگ» یاد کرد و یادآور شد که خامنهای از نخبگان سیاسی خواسته بود از اختلافات سیاسی پرهیز کنند.
روزنامههای جریانهای متفاوت حامی حکومت نیز در صفحه اول شمارههای خود به واکنش در مورد این اختلافنظرها پرداختند.
با این حال، تجمعهای اعتراضی در تهران و مشهد و انتقادهای آشکار برخی چهرههای اصولگرا نشان میدهد که حتی پیش از روشن شدن جزئیات تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن، نشانههای شکاف و اختلاف نظر در میان بخشی از پایگاه سیاسی حامی جمهوری اسلامی آشکار شده است؛ شکافی که در صورت نهایی شدن هرگونه تفاهم یا توافق با آمریکا میتواند ابعاد گستردهتری پیدا کند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بیانیهای در مورد تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با معلمان و فعالان صنفی آنان نوشت: «آنچه در برابر ما قرار دارد، یک الگوی روشن و سازمانیافته برای تضعیف تشکلهای مستقل معلمان و خاموش کردن صدای مطالبهگری جامعه است.»
شورا در بیانیه خود به شرایط ایران پس از سرکوب اعتراضات سراسری در «دیماه خونین»، حملات آمریکا و اسرائیل و کشته شدن غیرنظامیان از جمله تعدادی از دانشآموزان و معلمان اشاره کرد و نوشت این رویدادها «پیامدهایی چون ناامنی، آسیب به زیرساختهای کشور، تورم فزاینده، گسترش فقر و سقوط قدرت خرید مردم را به به دنبال داشت.»
این تشکل مستقل صنفی در بخشی از بیانیه خود اشاره کرد: «در کنار بحران جنگ، بیکاری و سقوط جامعه ایرانی به ورطه فقر مطلق، افزایش سرکوبهای امنیتی و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و گسترش اعدامها بهویژه در میان زندانیان سیاسی، بر اندوه این جامعه بحرانزده افزوده است.»
این تشکل سراسری معلمان تاکید کرد که «به تغییرات بنیادین و دموکراتیک، از پایین به بالا با تاکید بر تشکلیابی مستقل و به رسمیت شناختن تکثر در جامعه و رفع انواع تبعیض» باور دارد و افزود: «دوباره و به صورت موکد هر نوع مداخله خارجی را محکوم میکنیم و خواهان پایان مخاصمه هستیم و با هر نوع ماجراجویی و سیاست جنگافروزی از هرسو که موجب برهم زدن آتشبس و آرامش در منطقه گردد، مخالفیم.»
مارک دوبوویتز، مدیرکل بنیاد دفاع از دموکراسیها، گفت جنگهای ۳۸ و ۱۲ روزه خسارتهای سنگینی به برنامه هستهای، موشکی، اقتصاد و شبکههای جمهوری اسلامی وارد کرد، اما سه ماه آتشبس به حکومت فرصت داد توان خود را بازسازی کند و از تنگه هرمز و حزبالله بهرهبرداری کند.
مارک دوبوویتز، مدیرکل بنیاد دفاع از دموکراسیها، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دورههای آتشبس و دیپلماسی به جمهوری اسلامی فرصت داده است تا بخشی از خسارتهای واردشده در جریان درگیریهای اخیر را جبران کند.
او با اشاره به دو دوره درگیری ۳۸ روزه و ۱۲ روزه گفت این جنگها خسارتهای سنگینی به برنامه هستهای، زرادخانه موشکی، سامانههای دفاعی، اقتصاد، رهبری و شبکههای تروریستی جمهوری اسلامی وارد کردهاند.
دوبوویتز افزود پس از این درگیریها، سه ماه آتشبس برقرار شد؛ دورهای که به گفته او اگرچه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را افزایش داد، اما همزمان زمان ارزشمندی در اختیار حکومت قرار داد تا توان خود را بازیابی و بازسازی کند و از تنگه هرمز و حزبالله بهرهبرداری کند.
کریستیانو رونالدو، فوقستاره تمامنشدنی دنیای فوتبال، در حالی در ۴۱ سالگی به همراه تیم ملی پرتغال راهی آمریکا شده که آخرین شانس خود برای جادوانهتر شدن در دنیای فوتبال با قهرمانی در جام جهانی را پیش رو دارد.
برترین گلزن تاریخ بازیهای ملی امیدوار است با ترکیب کمنظیر سلسائو اروپا، پس از پنج قهرمانی در چمپیونزلیگ و پنج بار کسب توپ طلا و ثبت رکوردهای دستنیافتنی پرشمار، در ششمین تجربه خود در جام جهانی، سرانجام مهمترین کاپ طلاییرنگ دنیای ورزش را لمس کند.
۷۲ درصد از مخاطبین در نظرسنجی ایران اینترنشنال ورزشی پیشبینی کردهاند که فوقستاره پرتغالی جام قهرمانی را روی سر خواهد برد.
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، گفت یادداشت تفاهم احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی یک شکست استراتژیک برای بنیامین نتانیاهو است. او افزود حکومت ایران پابرجا میماند، برنامه موشکی آن حفظ میشود و تهران همچنان توان بازسازی برنامه هستهای خود را خواهد داشت.
یائیر لاپید، نخستوزیر سابق و رهبر اپوزیسیون در اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یادداشت تفاهم احتمالی بین آمریکا و ایران، یک شکست استراتژیک برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خواهد بود.
او افزود که حکومت ایران همچنان در قدرت است، برنامه موشکی آن دست نخورده باقی مانده و تهران توانایی بازسازی برنامه هستهای خود را حفظ کرده است.
لاپید اضافه کرد یادداشت تفاهم احتمالی هیچیک از اهداف جنگی اسرائیل را محقق نمیکند؛ رژیم پابرجا میماند، برنامه موشکیاش دست نخورده باقی میماند و تهران قادر به بازسازی برنامه هستهای خود خواهد بود.
او نوشت: «این یک شکست کامل از سوی نتانیاهو است و در این مسیر ، ما را به یک کشور دستنشانده تبدیل میکند که در مورد امنیت ملی خود دستورالعمل دریافت میکند. هیچ کنفرانس مطبوعاتی، هیچ چرخش رسانهای و هیچ ویدیوی هوش مصنوعی این شکست را پنهان نخواهد کرد. »
لاپید همچنین نوشتک «دولت بعدی نقشی تاریخی خواهد داشت: ترمیم آسیبهای ناشی از ناتوانی نتانیاهو در تبدیل دستاوردهای نظامی به موفقیتهای استراتژیک.»