علاوه بر این سه بانک، گزارش‌هایی نیز از اختلال در سرویس‌های بانک توسعه صادرات منتشر شده است.

اختلال در خدمات الکترونیکی بانک‌ها به این ترتیب روی داده است که بر اساس گزارش‌ها، سرویس‌های موبایل‌بانک، اینترنت‌بانک، خودپردازها، پایانه‌های فروش و برخی تراکنش‌های کارتی، مختل شده‌اند.

هنوز اطلاعیه رسمی از سوی بانک مرکزی یا بانک‌های مربوطه درباره علت دقیق این اختلال در عملکرد منتشر نشده، اما کاربران و برخی منابع، از احتمال حمله سایبری حرف می‌زنند.

بانک‌ها در ایران به‌ویژه بانک‌های دولتی مثل ملی، سپه، تجارت و صادرات، سابقه اختلالات مکرر دارند که اغلب به حملات سایبری نسبت داده می‌شوند.

به خصوص در دوره‌های تنش سیاسی و جنگ، این اختلالات افزایش می‌یابند.

۲۷ خرداد ۱۴۰۴، در میانه جنگ ۱۲ روزه، هک‌های گسترده به‌وسیله گروه‌هایی مثل گنجشک درنده در مورد بانک سپه و پاسارگاد روی داد .

سوم تیر ۱۴۰۴ نیز گروه سایبری «تپندگان» از هک بانک ملت خبر داد و اطلاعات بیش از ۳۲ میلیون حساب از این بانک را منتشر کرد.

گروه سایبری «تپندگان» اعلام کرد : «ما به اموال دست نمی‌زنیم و افشای این اطلاعات فقط یک زنگ خطر است.»

اکنون در سالروز جنگ ۱۲ روزه، بار دیگر اختلال در عملکرد بانک‌ها گزارش شده است.

با نگاهی به سابقه، بسیاری از هک‌ها ابتدا به صورت رسمی به‌عنوان «اختلال فنی» اعلام شده‌اند و بعد، احتمال حمله سایبری تقویت با چنین حمله‌ای تایید شده است.

بانک مرکزی معمولا اطلاعیه صادر می‌کند و توصیه به استفاده از شعب یا روش‌های جایگزین دارد.

اگرچه هنوز هیچ گروه هکری‌ای اختلال شنبه ۲۳ خرداد را بر عهده نگرفته است، اما هک بانک‌ها در ایران سابقه طولانی دارد.

سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ بانک ایرانی هک شدند. برخی از این هک‌ها، با هدف باجگیری و برخی با اهداف سیاسی رخ دادند.

ضعف سیستم‌های امنیتی بانک‌های ایرانی سبب شده است هک و افشای اطلاعات مشتریانشان در سال‌های اخیر افزایش یابد.