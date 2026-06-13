انتقاد روزنامه سپاه از موضوعات مطرح شده در تجمعات شبانه حامیان حکومت
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نوشت که برخی در تجمعات شبانه، ارکان و نهادهای تصمیمگیر نظام را به کلی زیرسوال برده و حتی تهدید به خراب کردن مجلس شورای اسلامی و وزارت خارجه، بر سر مسئولان آن میکنند.
منابع آگاه از ارزیابیهای اطلاعاتی آمریکا به سیانان گفتند حکومت ایران در هفتههای اخیر اقدامات گستردهای برای مسدود کردن دسترسی به ذخایر اورانیوم با غنای بالا انجام داده و با فروریختن عمدی تونلها و مینگذاری ورودیها، حفاظت از این مواد را تشدید کرده است.
سیانان شنبه ۲۳ خرداد گزارش داد این اقدامها دسترسی به حدود نیم تُن اورانیوم با غنای نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هستهای را بهمراتب دشوارتر، خطرناکتر و زمانبرتر از گذشته کرده است.
به گفته منابع اطلاعاتی، این تحولات در شرایطی رخ داده که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، حدود یک ماه پیش بهطور علنی احتمال صدور دستور برای تصرف این مواد بهوسیله ارتش آمریکا را مطرح کرده بود.
این منابع گفتند استحکامات جدید ایران لایهای تازه از پیچیدگی را به توافق پیشنهادی دولت ترامپ با تهران برای انتقال و نابودی ذخایر اورانیوم اضافه کرده و این پرسش را مطرح ساخته که چه طرفی مسئولیت بیرون آوردن این مواد از زیر زمین را بر عهده خواهد گرفت.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل به درخواست سیانان برای اظهار نظر پاسخ نداده و کاخ سفید نیز به پرسشهای این شبکه واکنشی نشان نداده است.
ترامپ بارها اعلام کرده که کنترل و دسترسی به مواد هستهای در ایران یکی از اولویتهای اصلی آمریکا در مذاکرات جاری برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز است. آبراهی که جمهوری اسلامی عملا آن را مسدود کرده است.
همزمان، یک مقام ارشد دولت آمریکا که ۲۲ خرداد با خبرنگاران گفتوگو کرد، گفت دو طرف به توافقی نزدیکتر شدهاند که بر اساس آن تهران باید اورانیوم غنیشده خود را به آمریکا تحویل دهد.
به گفته این مقام، مواد هستهای ابتدا در محل نابود و سپس از ایران خارج خواهد شد.
با این حال، مقامهای ایرانی و آمریکایی روایتهای متفاوتی از توافق احتمالی ارائه کردهاند و جزییات دقیق آن همچنان روشن نیست.
۲۲ خرداد نیز انتشار متن منتسب به پیشنویس توافق در یکی از رسانهها در ایران، واکنش تند ترامپ را در شبکههای اجتماعی برانگیخت.
چند تن از منابع مطلع به سیانان گفتند حتی برای خود ایران نیز خارج کردن این مواد از محلهای نگهداری فعلی دشوار و خطرناک خواهد بود، زیرا چنین اقدامی به تجهیزات سنگین حفاری و عملیات گسترده مینروبی نیاز دارد.
اسکات روکر، مدیر دفتر حذف مواد هستهای در اداره ملی امنیت هستهای آمریکا بین سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، در گفتوگو با سیانان گفت: «اگر این گزارشها درست باشد، بدون تردید بازیابی اورانیوم با غنای بالا را پیچیدهتر خواهد کرد.»
او هشدار داد این وضعیت میتواند فرصتی برای پنهانکاری احتمالی حکومت ایران در روند اجرای تعهداتش ایجاد کند.
به گفته روکر، اگر مذاکرهکنندگان از ایران بخواهند کل ذخایر اورانیوم غنیشده را برای راستیآزمایی و انتقال یا رقیقسازی در یک محل متمرکز کند، مسئولیت دسترسی به این مواد و ارائه فهرست کامل آنها بر عهده تهران خواهد بود.
او افزود: «در چنین سناریویی نگران خواهم بود که ایران ادعا کند بخشی از اورانیوم با غنای بالا دیگر قابل بازیابی نیست. در آن صورت اطمینان کامل نخواهیم داشت که ایران در آینده دوباره به آن دسترسی پیدا نکند.»
جامعه بینالمللی معتقد است بخش عمده ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران در تونلهای فروریخته مجتمع هستهای اصفهان نگهداری میشود و بخشی دیگر نیز در سایتهای دیگر قرار دارد.
سیانان پیشتر گزارش داده بود در اواخر اردیبهشت، ارتش آمریکا برای اجرای عملیاتی با هدف تصرف این مواد هستهای آماده شده بود، اما در نهایت این طرح بهدلیل خطرات بالا کنار گذاشته شد.
منابع آگاه گفتند از آن زمان تاکنون ایران به تقویت بیشتر استحکامات اطراف محلهای نگهداری اورانیوم غنیشده ادامه داده است.
ترامپ نیز پیشتر به دشواری عملیات تصرف این مواد اذعان کرده و در گفتوگویی با شبکه فاکسنیوز در اردیبهشت، ابراز تردید کرده بود که تهران بتواند بدون آگاهی دستگاههای اطلاعاتی آمریکا به این ذخایر دسترسی پیدا کند.
او در گفتوگو با شان هنیتی گفته بود: «ما دقیقا میدانیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. هیچکس حتی به آن نزدیک هم نشده است.»
با این حال، دو تن از منابع مورد استناد سیانان معتقدند مطرح شدن علنی این ذخایر بهعنوان یک هدف احتمالی از سوی ترامپ، ممکن است خود عاملی برای تشویق حکومت ایران به افزایش تدابیر حفاظتی بوده باشد.
به گفته این منابع، حتی اگر توافق میان تهران و واشینگتن طی هفته آینده امضا شود، همچنان مذاکرات فنی گستردهای برای تعیین جزییات آینده برنامه هستهای ایران لازم خواهد بود.
سیانان گزارش داد خارج کردن اورانیوم از ایران احتمالا مستلزم استقرار یک تاسیسات سیار تخصصی خواهد بود که تحت مدیریت اداره ملی امنیت هستهای آمریکا و آزمایشگاه ملی اوکریج در ایالت تنسی فعالیت کند.
این شبکه پیشتر گزارش داده بود جرد کوشنر و استیو ویتکاف، مذاکرهکنندگان ارشد آمریکا، در اوایل خرداد از این مرکز بازدید کردهاند.
با این حال، حتی متخصصان ارشد جهان در زمینه انتقال و حذف مواد هستهای نیز برای انجام چنین ماموریتی به زمان قابل توجهی نیاز خواهند داشت.
ترامپ اوایل همین ماه به خبرنگاران گفت عملیات انتقال این مواد دستکم دو هفته زمان خواهد برد.
والاستریت ژورنال به نقل از میانجیها نوشت محافل امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی تا روز جمعه توافق اولیه ترامپ را برای کاهش تنشها و پایان دادن به جنگ را تایید نکرده بودند.
این رسانه ادامه داد در زمینه بازگشایی تنگه هرمز و حل مسائل هستهای پیشرفتهایی حاصل شده و دیپلماتهای ارشد جمهوری اسلامی نیز با روند مذاکرات همراه هستند.
به نوشته والاستریت ژورنال، به نقل از «منابع آگاه»، رهبران منطقه که خواهان جلوگیری از دور تازهای از تنش در خلیج فارس بودند، پنجشنبه با ترامپ تماس گرفتند و از او خواستند حملات را متوقف کند. آنها گفته بودند تا زمانی که حملات متوقف شود و ترامپ از انتشار پیامهای تنشزا در شبکههای اجتماعی خودداری کند، توافق در دسترس خواهد بود.
برپایه این گزارش، دو طرف در زمینه آزادسازی داراییهای جمهوری اسلامی، بازگشایی تنگه هرمز و نحوه اشاره به برنامه هستهای جمهوری اسلامی در متن توافق پیشرفت کردهاند. افراد درگیر در مذاکرات گفتند جمهوری اسلامی خواهان دسترسی زودهنگام به این منابع مالی و کاهش محاصره آمریکا پیش از بازگشایی تنگه هرمز است.
جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری مراسم افتتاحیه پرشور و پر ستاره در لسآنجلس آغاز شد و آمریکا پس از ۳۲ سال بار دیگر میزبانی این رقابتها را بر عهده گرفت. این سومین افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ بود که به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود.
کتی پری، خواننده آمریکایی، به همراه تیوس لوکا، خواننده ۱۰ ساله نروژی، دقایقی پیش از ورود بازیکنان به زمین اجرا کرد.
فیوچر، رپر آمریکایی، تایلا، خواننده اهل آفریقای جنوبی، آنیتا، خواننده برزیلی، و لیسا، عضو گروه بلکپینک، نیز از دیگر هنرمندان حاضر در مراسم افتتاحیه لسآنجلس بودند.
تیم ملی آمریکا پس از این مراسم به مصاف پاراگوئه رفت. کانادا نیز جمعه مراسم افتتاحیه خود را در تورنتو برگزار کرد و مکزیک پنجشنبه نخستین مسابقه جام جهانی را میزبانی کرده بود.
جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود و با حضور ۴۸ تیم، بزرگترین دوره تاریخ این رقابتها به شمار میرود.
تورنتو میزبان مراسم افتتاحیهای با اجرای آلنيس موریست و مایکل بوبله بود و در مکزیکوسیتی نیز شکیرا و برنا بوی در مراسم افتتاحیه برنامه اجرا کردند.
افتتاحیه پر زرق و برق در لسآنجلس
نزدیک به ۷۰ هزار هوادار با پرچمهای آمریکا، شالها و پیراهنهای تیم ملی این کشور وارد ورزشگاه شدند.
به نوشته نیویورک پست، تدابیر امنیتی در اطراف ورزشگاه شدید بود و نیروهای پلیس مسلح، ماموران خنثیسازی بمب، گیتهای فلزیاب و چندین مرحله کنترل بلیت در محل حضور داشتند.
در داخل ورزشگاه، هواداران با رنگهای قرمز، سفید و آبی فضای ویژهای ایجاد کردند و برای مسابقهای آماده شدند که با اجرای هنرمندانی از جمله کتی پری آغاز شد.
نزدیک به دو ساعت پیش از آغاز مسابقه، زمین فوتبال به صحنه نمایش تبدیل شد. یک تصویر عظیم آبیرنگ از نقشه آمریکا تقریبا تمام زمین را پوشانده بود. از چهار گوشه ورزشگاه، نوازندگان طبل و فوتبالیستها به شکلی هماهنگ وارد زمین شدند.
سپس اجراکنندگان در مرکز زمین جمع شدند و ماکت بزرگی از جام جهانی فیفا وارد زمین شد.
هیجان مراسم با حضور فیوچر، رپر آمریکایی، و تایلا، خواننده اهل آفریقای جنوبی، برای اجرای قطعه «Game Time» به اوج رسید. این دو هنرمند با لباسهایی به رنگهای پرچم آمریکا فضای ورزشگاه را به یک کنسرت بزرگ تبدیل کردند.
لیسا، عضو گروه بلکپینک، آنیتا، خواننده برزیلی، و رما، خواننده و رپر نیجریهای، نیز قطعه «Goals»، ترانه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶، را اجرا کردند. اجرایی که بازتابی از تنوع فرهنگی مسابقاتی بود که در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک و با حضور ۴۸ تیم برگزار میشود.
با این حال، تاثیرگذارترین لحظه مراسم اندکی پیش از آغاز مسابقه رقم خورد.
جیسون سودیکیس، بازیگر آمریکایی و بازیگر نقش تد لاسو، روی صحنه آمد و به جهان خوشامد گفت. سپس پرچمداران ۴۸ کشور حاضر در جام جهانی وارد زمین شدند و در مرکز میدان حلقهای تشکیل دادند؛ تصویری که نمادی از وحدت و تنوع بود.
پس از آن، کتی پری به همراه تیوس لوکا، خواننده ۱۰ ساله نروژی، قطعه «Wonder» را اجرا کرد. همزمان، آتشبازی از اطراف لوگوی فیفا و کنار زمین به آسمان شلیک شد.
در ادامه، پرچمهای بزرگ آمریکا و پاراگوئه روی زمین باز شدند و دقایقی بعد بازیکنان دو تیم همراه با کودکان وارد زمین شدند؛ این شیوه جدیدی از مراسم پیش از مسابقه است که فیفا برای جام جهانی ۲۰۲۶ طراحی کرده است.
با خروج آخرین اجراکنندگان و جمعآوری تجهیزات مراسم، فضای ورزشگاه از جشن به رقابت تغییر کرد.
جام جهانی ۲۰۲۶ رسما در ایالات متحده آمریکا آغاز شد.
سیانان به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی با تخریب تونلها و مینگذاری ورودیها، حفاظت از ذخایر اورانیوم غنیشده را افزایش داده است. این اقدام میتواند اجرای توافق احتمالی با آمریکا و انتقال یا راستیآزمایی ذخایر هستهای ایران را دشوارتر و زمانبرتر کند.
سیانان به نقل از پنج منبع آگاه از اطلاعات آمریکا گزارش داد جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر با تخریب عمدی برخی تونلها و مینگذاری ورودیها، حفاظت از ذخایر اورانیوم با غنای بالا را افزایش داده است. به گفته این منابع، دسترسی به حدود نیم تن اورانیوم غنیشده اکنون بسیار دشوارتر و خطرناکتر از گذشته شده است.
این گزارش در حالی منتشر شده که دولت دونالد ترامپ در حال مذاکره با تهران بر سر توافقی است که بر اساس آن، اورانیوم غنیشده ایران به آمریکا تحویل داده و نابود شود. با این حال، منابع آگاه میگویند استحکامات جدید میتواند اجرای هرگونه توافق و راستیآزمایی آن را پیچیدهتر کند.
اسکات روکر، رییس پیشین دفتر انتقال مواد هستهای اداره ملی امنیت هستهای آمریکا، هشدار داد در صورت صحت این گزارشها، بازیابی ذخایر اورانیوم با غنای بالا دشوارتر خواهد شد و ممکن است درباره میزان واقعی مواد قابل دسترس ابهام ایجاد شود.
بر اساس این گزارش، بخش عمده ذخایر اورانیوم ایران در مجتمع هستهای اصفهان نگهداری میشود. سیانان پیشتر گزارش داده بود ارتش آمریکا در ماه مه طرحی برای تصرف این مواد را بررسی کرده اما به دلیل ریسک بالا از اجرای آن صرفنظر کرده است.
منابع مطلع میگویند حتی در صورت دستیابی به توافق، خارج کردن این مواد به عملیات پیچیده حفاری، مینروبی و مذاکرات فنی گسترده نیاز خواهد داشت.