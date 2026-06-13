کتی پری، خواننده آمریکایی، به همراه تیوس لوکا، خواننده ۱۰ ساله نروژی، دقایقی پیش از ورود بازیکنان به زمین اجرا کرد.

فیوچر، رپر آمریکایی، تایلا، خواننده اهل آفریقای جنوبی، آنیتا، خواننده برزیلی، و لیسا، عضو گروه بلک‌پینک، نیز از دیگر هنرمندان حاضر در مراسم افتتاحیه لس‌آنجلس بودند.

تیم ملی آمریکا پس از این مراسم به مصاف پاراگوئه رفت. کانادا نیز جمعه مراسم افتتاحیه خود را در تورنتو برگزار کرد و مکزیک پنج‌شنبه نخستین مسابقه جام جهانی را میزبانی کرده بود.

جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود و با حضور ۴۸ تیم، بزرگ‌ترین دوره تاریخ این رقابت‌ها به شمار می‌رود.

تورنتو میزبان مراسم افتتاحیه‌ای با اجرای آلنيس موریست و مایکل بوبله بود و در مکزیکوسیتی نیز شکیرا و برنا بوی در مراسم افتتاحیه برنامه اجرا کردند.

افتتاحیه پر زرق و برق در لس‌آنجلس

نزدیک به ۷۰ هزار هوادار با پرچم‌های آمریکا، شال‌ها و پیراهن‌های تیم ملی این کشور وارد ورزشگاه شدند.

به نوشته نیویورک پست، تدابیر امنیتی در اطراف ورزشگاه شدید بود و نیروهای پلیس مسلح، ماموران خنثی‌سازی بمب، گیت‌های فلزیاب و چندین مرحله کنترل بلیت در محل حضور داشتند.

در داخل ورزشگاه، هواداران با رنگ‌های قرمز، سفید و آبی فضای ویژه‌ای ایجاد کردند و برای مسابقه‌ای آماده شدند که با اجرای هنرمندانی از جمله کتی پری آغاز شد.

نزدیک به دو ساعت پیش از آغاز مسابقه، زمین فوتبال به صحنه نمایش تبدیل شد. یک تصویر عظیم آبی‌رنگ از نقشه آمریکا تقریبا تمام زمین را پوشانده بود. از چهار گوشه ورزشگاه، نوازندگان طبل و فوتبالیست‌ها به شکلی هماهنگ وارد زمین شدند.

سپس اجراکنندگان در مرکز زمین جمع شدند و ماکت بزرگی از جام جهانی فیفا وارد زمین شد.

100 %

هیجان مراسم با حضور فیوچر، رپر آمریکایی، و تایلا، خواننده اهل آفریقای جنوبی، برای اجرای قطعه «Game Time» به اوج رسید. این دو هنرمند با لباس‌هایی به رنگ‌های پرچم آمریکا فضای ورزشگاه را به یک کنسرت بزرگ تبدیل کردند.

لیسا، عضو گروه بلک‌پینک، آنیتا، خواننده برزیلی، و رما، خواننده و رپر نیجریه‌ای، نیز قطعه «Goals»، ترانه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶، را اجرا کردند. اجرایی که بازتابی از تنوع فرهنگی مسابقاتی بود که در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک و با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود.

با این حال، تاثیرگذارترین لحظه مراسم اندکی پیش از آغاز مسابقه رقم خورد.

جیسون سودیکیس، بازیگر آمریکایی و بازیگر نقش تد لاسو، روی صحنه آمد و به جهان خوشامد گفت. سپس پرچمداران ۴۸ کشور حاضر در جام جهانی وارد زمین شدند و در مرکز میدان حلقه‌ای تشکیل دادند؛ تصویری که نمادی از وحدت و تنوع بود.

100 %

پس از آن، کتی پری به همراه تیوس لوکا، خواننده ۱۰ ساله نروژی، قطعه «Wonder» را اجرا کرد. همزمان، آتش‌بازی از اطراف لوگوی فیفا و کنار زمین به آسمان شلیک شد.

در ادامه، پرچم‌های بزرگ آمریکا و پاراگوئه روی زمین باز شدند و دقایقی بعد بازیکنان دو تیم همراه با کودکان وارد زمین شدند؛ این شیوه جدیدی از مراسم پیش از مسابقه است که فیفا برای جام جهانی ۲۰۲۶ طراحی کرده است.

با خروج آخرین اجراکنندگان و جمع‌آوری تجهیزات مراسم، فضای ورزشگاه از جشن به رقابت تغییر کرد.

جام جهانی ۲۰۲۶ رسما در ایالات متحده آمریکا آغاز شد.