خبرگزاری مهر: هیچیک از منابع مالی مسدودشده جمهوری اسلامی آزاد نشده است
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، گزارش منتشرشده درباره انتقال سه میلیارد دلار از امارات متحده عربی به ایران را تکذیب کرد و نوشت تاکنون هیچیک از منابع مالی مسدودشده جمهوری اسلامی آزاد نشده است.
این واکنش پس از انتشار گزارشهایی مطرح شد که بر اساس آنها، اعلام توقف آتش از سوی جمهوری اسلامی در پی انتقال پیام آمریکا از طریق هیات قطری در ۱۸ خرداد و همزمان با انتقال سه میلیارد دلار از ابوظبی به تهران با یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اماراتی انجام شد.
شبکه سیانان جمعه ۲۲ خرداد به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد اسرائیل در تلاش است آمریکا را از آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران به عنوان بخشی از توافق آتشبس منصرف کند.
بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در روزهای اخیر چندین بار با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفتوگو کرده است. نتانیاهو پس از آخرین تماس خود با ترامپ اعلام کرد رییسجمهوری آمریکا متعهد شده است در توافق نهایی شامل حذف ذخایر اورانیوم غنیشده، برچیدن برنامه هستهای جمهوری اسلامی، محدود شدن توان موشکی و پایان حمایت تهران از گروههای نیابتی باشد.
سیانان همچنین به نقل از این منبع نوشت اسرائیل نسبت به اهداف جمهوری اسلامی در مذاکرات بدبین است و معتقد است حتی در صورت امضای یک تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن، این روند لزوما به توافق نهایی منجر نخواهد شد.
غلامرضا مظفری، استاندار خراسان رضوی، گفت حداقل برآورد از حضور مردم در مراسم تشییع علی خامنهای بین هشت تا ۱۰ میلیون نفر است.
پیشتر علیاکبر پورجمشیدیان، دبیر ستاد تشییع علی خامنهای، اعلام کرد دولت با محوریت محمدرضا عارف و با استفاده از همه امکانات، برای برگزاری این مراسم برنامهریزی میکند و زمان برگزاری آن را «بیت» خامنهای تعیین خواهد کرد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نیز از برگزاری مراسم تشییع علی خامنهای در دهه دوم محرم خبر داد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که علی خامنهای ۹ اسفند ۱۴۰۴ در پی حمله هوایی آمریکا و اسرائیل به دفتر کارش کشته شد و پس از گذشت ۱۰۵ روز، هنوز مراسم تشییع او برگزار نشده است.
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره اعلام توافق احتمالی میان واشینگتن و تهران گفت: «این تفاهمنامه در واقع چارچوبی برای آغاز گفتوگوهاست. در صورت امضای آن، دو طرف به نقطهای بازمیگردند که مذاکرات در نشست اسلامآباد در آن قرار داشت، با این تفاوت که اکنون یک مهلت ۶۰ روزه در نظر گرفته شده است.»
او افزود: «اگر جمهوری اسلامی در پایان این ۶۰ روز بپذیرد برنامه هستهای خود را بهطور پایدار کنار بگذارد، میتواند با آمریکا به توافقی دست یابد که در ازای آن بخشی از تحریمها علیه تهران لغو خواهد شد.»
رییس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت سالمندان اکنون هفت تا ۱۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند اما ۴۰ درصد تختهای بیمارستانی را به خود اختصاص دادهاند. او هشدار داد سهم سالمندان از جمعیت در سالهای آینده ممکن است به ۲۵ تا ۳۰ درصد برسد.
رضا سعیدی جمعه ۲۲ خرداد در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، هشدار داد افزایش جمعیت سالمندان در سالهای آینده میتواند فشار قابل توجهی بر نظام سلامت، بیمهها و صندوقهای بازنشستگی وارد کند.
او با اشاره به جایگاه سالمندان در فرهنگ ایرانی گفت بسیاری از خانوادهها تمایلی به سپردن سالمندان خود به خانه سالمندان ندارند، اما باید برای «سالمندان تنها» برنامهریزی شود.
به گفته سعیدی، اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت با همکاری سازمان بهزیستی و شهرداری، در دوران جنگ، هزار و ۲۰۰ سالمند را شناسایی کرده و به آنان خدمات مشاوره از راه دور و بستههای حمایتی ارائه شده است.
او با بیان اینکه رسیدگی به مسائل سالمندان تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست، افزود همه دستگاهها باید برای ایجاد جامعهای دوستدار سالمندان، مادران، کودکان و جوانان، مشارکت کنند.
علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، مهر ۱۴۰۴ هشدار داد با ادامه روند کنونی، در ۶۰ سال آینده دو نفر از هر سه ایرانی، سالمند خواهند بود.
احمد دلبری، رییس انجمن علمی طب سالمندی، نیز اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد شمار سالمندان دچار «تجرد قطعی» در ایران با ادامه روند کنونی از ۸۰ هزار نفر به دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر میرسد و تا سال ۱۴۳۰، بیش از یکسوم جمعیت کشور سالمند خواهند بود.
بودجههای جوانی جمعیت و تجربه کره جنوبی
سعیدی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به بودجههای جوانی جمعیت گفت منابع مالی اختصاصیافته به این حوزه در ایران با بسیاری از کشورها قابل مقایسه نیست.
او با اشاره به تجربه کره جنوبی گفت این کشور حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برای سیاستهای جوانی جمعیت هزینه کرده، اما به نتیجه مطلوب دست نیافته است.
به گفته این مقام وزارت بهداشت، هزینه کره جنوبی با بودجه ایران در حوزه جوانی جمعیت که به یک میلیارد هم نمیرسد، قابل مقایسه نیست؛ آن هم در حالی که جمعیت ایران از کره جنوبی بیشتر است.
او تاکید کرد که ایران باید از تجربه جهانی بهره بگیرد و منابع محدود خود را در امور اثرگذار هزینه کند.
در سالهای گذشته مقامهای جمهوری اسلامی با اجرای طرحهای تشویقی و تصویب قوانین متعدد برای افزایش فرزندآوری و نرخ تولد تلاش کردهاند، اما آمارهای رسمی همچنان از تداوم کاهش تمایل به فرزندآوری و ناکامی این سیاستها در دستیابی به اهداف اعلامشده حکایت دارد.
در همین زمینه، مجتبی خامنهای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، ۲۹ اردیبهشت در پیامی افزایش جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری را از «مسائل راهبردی نظام» و از مهمترین دغدغههای علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، دانست.
تغییر نگرشها و نقش رسانهها
سعیدی به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، تغییر نگرشها، ذهنیتها و ارزشهای اجتماعی را از مهمترین عوامل کاهش تمایل به فرزندآوری دانست.
او گفت مسائل فرهنگی در حوزه جمعیت بسیار اثرگذار است و رسانهها باید به شکل مستمر و در مناسبتهای مختلف به این موضوع بپردازند.
سعیدی همچنین با اشاره به قوانین جوانی جمعیت گفت وظایف وزارت بهداشت در این حوزه بیشتر به مشاوره و آزمایشهای پیش از ازدواج مربوط میشود و موضوعهایی مانند همسانگزینی یا ایجاد ارتباط میان افراد متقاضی ازدواج، در حیطه وظایف این وزارتخانه قرار ندارد.
او افزود عمده مسئولیتهای مرتبط با ازدواج بر عهده وزارت ورزش و جوانان است؛ در حالی که با وجود تاکیدهای مکرر مقامهای جمهوری اسلامی بر افزایش فرزندآوری، آمارها همچنان از کاهش تمایل به فرزندآوری و شتاب گرفتن روند سالمندی جمعیت در ایران حکایت دارد.