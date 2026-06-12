در میان انبوه آمارهای این هفته‌ها، کمتر عددی به این اندازه گویای وضعیت صنعت ایران پس از جنگ است.

شاخص مدیران خرید، که اتاق ایران آن را با نام «شامخ» منتشر می‌کند، نسخه ایرانی شاخصی است که در دنیا PMI نامیده می‌شود.

هر ماه از مدیران بنگاه‌ها پرسیده می‌شود وضعیت‌شان نسبت به ماه قبل چگونه بوده است: تولید، سفارش جدید، فروش، استخدام، موجودی انبار. پاسخ‌ها به شاخصی از صفر تا صد تبدیل می‌شود که در آن عدد ۵۰ مرز سلامت است؛ بالای ۵۰ رونق و زیر ۵۰ انقباض. بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران در سراسر دنیا این شاخص را جدی‌تر از بسیاری از آمارهای رسمی دنبال می‌کنند، چون زودتر خبر می‌دهد و رکود را ماه‌ها پیش از آنکه در آمار رشد اقتصادی ظاهر شود نشان می‌دهد.

خاصیت دیگر آن این است که با سبد تورم و روش محاسبه می‌توان بازی کرد، اما دفتر سفارش کارخانه با میل سیاست‌گذار بالا و پایین نمی‌رود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شامخ بخش صنعت در اسفند ۱۴۰۴، همزمان با حمله نظامی به ایران، به ۲۶.۲ سقوط کرد؛ کف تاریخی این شاخص در هشت سالی که اجرا می‌شود، دوره‌ای که سال‌های کرونا را نیز در بر می‌گیرد.

نکته معنادار آنکه گزارش مستقل اسفند هرگز منتشر نشد و این رقم بعدا، بی‌سروصدا، از نمودار گزارش فروردین بیرون آمد. در فروردین ۱۴۰۵ شاخص صنعت به ۳۷.۴ و شامخ کل اقتصاد به ۳۸.۵ رسید؛ ارقامی که به جز اسفند، پایین‌ترین اعداد کل دوره اجرای این طرح‌اند. صنعت ایران اکنون پنج ماه پیاپی است که زیر خط ۵۰ مانده است.

عمق این اعداد در مقایسه روشن می‌شود. آوریل ۲۰۲۰، اوج تعطیلی کرونا، ماهی است که رکورد منفی بسیاری از کشورها در آن ثبت شد. شاخص آمریکا در آن ماه به ۴۱.۵ رسید، اسپانیا به ۳۰.۸ و بریتانیا به ۳۲.۶ که بدترین رقم حدود سه دهه اخیرش بود. هند، با قرنطینه سراسری یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر، ۲۷.۴ گرفت؛ کف تاریخ این شاخص در آن کشور.

صنعت ایران در اسفند از همه این ارقام پایین‌تر رفت، با یک تفاوت اساسی: آن کشورها اقتصادشان را عامدانه و موقتا متوقف کرده بودند تا جان شهروندان را نجات دهند و چند ماه بعد همه به بالای خط ۵۰ بازگشتند. اما در ایران صنعت زیر فشار جنگ و تحریم و محاصره از نفس افتاده است.

اجزای گزارش فروردین تصویر را کامل می‌کند. از ۱۱ مولفه شاخص، ده مولفه زیر خط ۵۰ است. مقدار تولید ۳۸.۶، از کمترین ارقام هشت سال گذشته.

سنجه سفارش‌های جدید با ۳۷.۴ نشان می‌دهد که تقاضا هم در بازار داخلی و هم در بازارهای صادراتی خشکیده است.

سرعت تحویل سفارش در محدوده ۳۹.۶ قرار گرفته، که گزارش از جمله دلایل آن را قطعی اینترنت، اختلال در مبادلات مالی و محدودیت واردات می‌داند. موجودی مواد اولیه ۳۲.۶ حکایت از خالی شدن انبارها دارد و گزارش اتاق هشدار می‌دهد که در صورت ادامه این وضعیت، ریسک توقف کامل یا جزئی خطوط تولید در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.

سنجه صادرات با ۳۹.۸ نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین کانال‌های نقدینگی بنگاه‌ها بسته شده است. و تلخ‌ترین سطر جدول، استخدام با ۳۶.۸ گویای این حقیقت است که تعدیل نیرو پس از جنگ تمام نشده، بلکه در حال عمیق‌تر شدن است.

در این جدول اما یک استثنا وجود دارد. در میان اعدادی که همه در محدوده ۳۰ و ۴۰ می‌چرخند، یک عدد بالای ۷۷ ایستاده است: قیمت خرید مواد اولیه، در محدوده شدیدا تورمی. بنگاهی که کمتر تولید می‌کند و کمتر می‌فروشد، برای هر چه می‌خرد ماه به ماه بهای بیشتری می‌پردازد.

برای نشان دادن رکود تورمی معمولا باید دو آمار از دو نهاد مختلف را کنار هم گذاشت؛ اینجا هر دو سوی ماجرا در یک صفحه از یک گزارش نشسته است. این فشار هزینه راه خود را به قیمت مصرف‌کننده نیز باز می‌کند؛ بخشی از تورم ماهانه نزدیک به ۹ درصدی اردیبهشت از اینجا آغاز می‌شود.

فروش محصولات با ششمین کاهش پیاپی به ۴۱.۳ رسیده و در اسفند ۱۹.۱ بود. و انتظارات تولید برای ماه آینده با ۳۲.۲ از پایین‌ترین سطوح تاریخ طرح، پیش‌بینی مدیران بنگاه‌ها راجع به چشم‌انداز پیش رو را نشان می‌دهد.

آنچه این گزارش را از یک تصویر بد به یک پیش‌بینی بدتر تبدیل می‌کند، ترکیب صنایع است. در سال‌های گذشته میانگین شامخ صنعت را عملا دو گروه سرپا نگه می‌داشتند: فولاد و پتروشیمی، ارزآوران اصلی کشور که معمولا بالای خط ۵۰ می‌ایستادند.

به گواه گزارش اتاق، همین دو گروه در حمله نظامی مستقیما هدف قرار گرفته‌اند و دیگر نمی‌توانند میانگین را بالا بکشند. این وضعیت حلقه‌ای بسته می‌سازد: صادرات فولاد و پتروشیمی کم می‌شود، ارز کمتری وارد کشور می‌شود، مواد اولیه وارداتی گران‌تر و کمیاب‌تر می‌شود و تولید باز هم پایین‌تر می‌آید.

این حلقه را باید کنار موجودی مواد اولیه ۳۲.۶ گذاشت که از توقف خطوط تولید در ماه‌های آینده خبر می‌دهد، و کنار محاصره دریایی که بنا بر برآوردها روزانه حدود ۴۳۰ میلیون دلار بر اقتصاد ایران هزینه تحمیل می‌کند و همچنان برقرار است. با کنار هم نشاندن این عوامل می‌توان پیش‌بینی کرد که شامخ در ماه‌های آینده رکوردهای پایین‌تری ثبت خواهد کرد.