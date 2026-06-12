وای‌نت جمعه ۲۲ خرداد نوشت روابط ترامپ و نتانیاهو در هفته اخیر با تنش‌هایی همراه بوده است. موضوعی که به تلاش‌های رییس‌جمهوری آمریکا برای مهار واکنش اسرائیل به اقدام‌ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان بازمی‌گردد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در نشست کابینه اسرائیل در ۱۸ خرداد، جزییاتی از گفت‌وگوی تلفنی «پرتنش» خود با ترامپ را برای وزیران تشریح کرد.

به گزارش وای‌نت، ترامپ در این تماس که پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در حمایت از حزب‌الله انجام گرفت، نتانیاهو را برای خودداری از پاسخ گسترده تحت فشار قرار داد و پرسید آیا حمله حکومت ایران به اسرائیل تلفات جانی داشته است؟

نتانیاهو در پاسخ گفت: «خیر، اما حاضر نیستم معادله‌ای را بپذیرم که طبق آن، باید تنها زمانی واکنش نشان دهیم که افرادی کشته شوند. اگر به خاک اسرائیل حمله شود، پاسخ خواهم داد و دست به حمله متقابل خواهم زد.»

بر پایه این روایت، نتانیاهو همچنین به ترامپ گفت تمایل او برای دستیابی به توافق با تهران را درک می‌کند، اما معتقد است چنین توافقی شکل نخواهد گرفت و اسرائیل نیز اجازه نخواهد داد که «قربانی» آن شود.

۲۱ خرداد، ترامپ از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات تهران و واشینگتن خبر داد و افزود: «ما به یک توافق عالی برای پایان جنگ ایران دست یافته‌ایم.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین اعلام کرد احتمال می‌رود توافق میان دو طرف «ظرف چند روز آینده» نهایی شود.

نتانیاهو: ما تابع آمریکایی‌ها نیستیم، متحد آن‌ها هستیم

وای‌نت در ادامه گزارش داد نتانیاهو در جلسه اخیر کابینه اسرائیل به انتقادها در خصوص وابستگی بیش از حد این کشور به ایالات متحده پاسخ داد.

نتانیاهو خطاب به وزیران اسرائیلی گفت: «ما تابع آمریکایی‌ها نیستیم؛ متحد آن‌ها هستیم. وقتی شریکی دارید، مانند یک شریک عمل می‌کنید. ما علیه آن‌ها اقدام نمی‌کنیم، بلکه با آن‌ها همکاری می‌کنیم.»

به گزارش وای‌نت، ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، نیز در این نشست تاکید کرد اسرائیل در صورت لزوم قادر است به تنهایی علیه جمهوری اسلامی اقدام کند.

زمیر افزود: «توان لازم را داریم تا به تنهایی کارزاری گسترده را علیه ایران پیش ببریم. البته ترجیح می‌دهیم این کار را همراه با شریک خود انجام دهیم.»

او ادامه همکاری‌ با ارتش آمریکا را «یک هدف راهبردی مستقل» توصیف کرد و گفت: «بسیار محتمل است که شاهد یک کارزار مشترک دیگر علیه ایران باشیم. روابطی که میان ما و ارتش آمریکا شکل گرفته، بی‌سابقه است و باید حفظ شود.»

وای‌نت ۲۱ خرداد گزارش داده بود مقام‌های اسرائیلی نسبت به نتیجه‌بخش بودن تلاش‌های دیپلماتیک کاخ سفید بدبین هستند و خود را برای احتمال آغاز مجدد نبرد با جمهوری اسلامی آماده می‌کنند .