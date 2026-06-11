یک مقام هندی: هر ۲۰ شهروند هندی حاضر در کشتی جالویر در امنیت هستند
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام هندی اعلام کرد که هر ۲۰ شهروند هندی حاضر در کشتی جالویر پس از حمله به این کشتی در سواحل عمان در پنجشنبه در امنیت هستند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام هندی اعلام کرد که هر ۲۰ شهروند هندی حاضر در کشتی جالویر پس از حمله به این کشتی در سواحل عمان در پنجشنبه در امنیت هستند.
خبرگزاری رویترز به نقل از دادههای ردیابی کشتیها از شرکتهای الاسایجی و کپلر گزارش داد سه نفتکش دیگر حامل گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور کردهاند و به سمت مقاصدی در آسیا در حرکت هستند.
بر اساس این گزارش، نفتکشهای «لبریثه» و «رشیده» که تحت کنترل قطر انرژی هستند، پس از مدتی خاموش بودن سامانههای ردیابی خود، ۲۰ خرداد دوباره در دادههای ردیابی ظاهر شدند.
کشتی «لبریثه» که اول خرداد در راس لفان قطر بارگیری کرده بود، به سمت پاکستان حرکت میکند. نفتکش «رشیده» نیز که از ۹ اسفند محمولهای را حمل میکرد، اکنون به جنوب شرق آسیا نزدیک شده است.
همچنین نفتکش «ماریگولد» که تحت مدیریت شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) قرار دارد، پس از بارگیری در جزیره داس امارات در ۴ خردا
رویترز گزارش داد با عبور این سه کشتی، شمار محمولههای گاز طبیعی مایع که از زمان آغاز جنگ در اواخر بهمن از تنگه هرمز خارج شدهاند، به ۱۲ مورد رسیده است.
جامجهانی ۲۰۲۶ با برگزاری مراسمهای افتتاحیه تاریخی در کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشود تا بزرگترین تورنمنت تاریخ فوتبال کلید بخورد. آمریکا در سال ۱۹۹۴ و مکزیک در سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ میزبان این مسابقات بودند، اما کانادا برای اولین بار این رقابتها را میزبانی میکند.
این دوره از جامجهانی شامل ۱۰۴ مسابقه خواهد بود که در ۱۶ شهر مختلف برگزار میشود. این رویداد جهانی از اواخر شامگاه پنجشنبه ۲۱ خرداد با بازی افتتاحیه در مکزیک آغاز میشود و در روز یکشنبه ۲۸ تیر با بازی فینال در نیویورک به پایان میرسد.
جزئیات مراسمهای افتتاحیه
برنامهریزان سه مراسم به هم پیوسته را در مکزیک، کانادا و آمریکا طراحی کردهاند. این مراسمها بر اساس یک تم مشترک ساخته شدهاند تا علاوه بر نمایش فرهنگ، هویت و استعداد هنری هر کشور، سه ملت میزبان را به یکدیگر پیوند دهند.
برنامههای رسمی در استادیوم هر کشور از ۹۰ دقیقه قبل از آغاز مسابقه کلید میخورند. مارکو بالیچ مسئولیت تهیهکنندگی این مراسمها را بر عهده دارد. او کارگردان هنری چندین افتتاحیه المپیک، از جمله بازیهای زمستانی ۲۰۲۶ بوده است.
هر نمایش ویژگیهای خاص خود را خواهد داشت، اما یک تم مشترک یعنی «توانایی فوتبال در متحد کردن مردم» آنها را به هم وصل میکند. هر کشور سبک بصری خاص خود را به نمایش میگذارد. کانادا با نماد «موزاییک فرهنگی»، مکزیک با کاغذهای رنگی سنتی و آمریکا با یک «جام بسیار درخشان و نورانی» در مراسم حاضر میشوند.
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعلام کرد که این مراسمها موسیقی، فرهنگ و فوتبال را به شکلی ترکیب میکنند که هم اصالت هر کشور و هم اتحاد این تورنمنت را نشان دهد. بر اساس گزارش رسانه اتلتیک، بخش اجرای هنری و موسیقی در مراسم مکزیکوسیتی حدود ۱۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه طول میکشد و این نمایش در تورنتو و لسآنجلس نیز هر کدام حدود ۱۳ دقیقه زمان میبرد.
زمین بازی بلافاصله بعد از پایان این نمایشها برای گرم کردن در اختیار تیمها قرار میگیرد و تشریفات رسمی مسابقه مانند ورود بازیکنان و سرود ملی نیز ۲۵ دقیقه قبل از سوت آغاز بازی انجام میشود.
تیمهای حاضر در بازیهای افتتاحیه
مکزیک در اولین بازی تورنمنت و پس از مراسم افتتاحیه مکزیکوسیتی، به مصاف آفریقای جنوبی میرود. کانادا نیز در تورنتو در برابر بوسنی و هرزگوین بازی میکند که این بازی اولین مسابقه تاریخ تیم ملی مردان کانادا در خاک خودشان در جامجهانی است. در نهایت، آمریکا در اولین مسابقه خود در لسآنجلس، روبروی پاراگوئه قرار میگیرد.
زمان و مکان برگزاری مراسمهای افتتاحیه
مکزیک تورنمنت را در ورزشگاه مکزیکوسیتی آغاز میکند. این مراسم فرهنگ مکزیک را از طریق هنرمندان بومی، نمایشهای فولکلور معاصر و هنر سنتی کاغذهای رنگی جشن میگیرد. خوانندگان آلبوم رسمی جامجهانی از جمله آلخاندرو فرناندز، بلیندا، دنی اوشن، جی بالوین، لیلا داونز، لوس آنجلس آزولس و مانا در این مراسم اجرا خواهند کرد. تایلا، خواننده و آهنگساز آفریقای جنوبی نیز در این برنامه حضور دارد.
همچنین شکیرا به همراه بورنا بوی ترانه خود به نام "دایدای" را اجرا میکند. مقامات مکزیک روز پنجشنبه را در مکزیکوسیتی تعطیل عمومی اعلام کردهاند. درهای ورزشگاه در ساعت ۱۸:۳۰ پنجشنبه باز میشوند، آغاز تشریفات پیش از بازی در ساعت ۲۰:۳۰ خواهد بود، تیمها در ساعت ۲۱:۴۰ گرم میکنند و بازی مکزیک و آفریقای جنوبی در ساعت ۲۲:۳۰ آغاز میشود.
کانادا مراسم خود را در ورزشگاه تورنتو برگزار میکند. هنرمندان مختلفی از جمله آلانیس موریست، آلیسیا کارا، الیانا، جسی ریز، مایکل بوبله، نورا فتحی، سانجوی، وجدریم و ویلیام پرینس در این برنامه تنوع فرهنگی کانادا را نمایش میدهند.
برنامهها از ساعت ۲۱:۰۰ روز جمعه ۲۲ خرداد آغاز میشود و بازی کانادا و بوسنی و هرزگوین در ساعت ۲۲:۳۰ همان روز سوت خواهد خورد.
آمریکا جشن افتتاحیه خود را در ورزشگاه لسآنجلس برگزار میکند. این مراسم شامل تصاویر بزرگ، داستانسراییهای جذاب و اجراهای هنرمندان جهانی خواهد بود. کیتی پری، فیوچر، آنیتا، لیسا، رما و تایلا در این برنامه اجرا میکنند. رئیس فیفا تاکید کرد که این هنرمندان برای نشان دادن تنوع فرهنگی و تأثیر زیاد آمریکا بر موسیقی جهان انتخاب شدهاند.
این مراسم در بامداد شنبه ۲۳ خرداد خواهد بود؛ به طوری که برنامههای استادیوم از ساعت ۳ بامداد آغاز میشود و سوت بازی آمریکا و پاراگوئه در ساعت ۴:۳۰ بامداد زده خواهد شد.
وزارت خارجه قطر در بیانیهای حملات تازه جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است که این حملات نقض آشکار حاکمیت این کشورها و نقض فاحش حقوق بینالملل به شمار میرود.
وزارت خارجه قطر بر ضرورت دور نگه داشتن منطقه از پیامدهای این حملات و تلاش برای کاهش تنشها تاکید کرد و خواستار اقداماتی برای بازگرداندن امنیت و ثبات در سطح منطقهای و بینالمللی شد.
این وزارتخانه همچنین بار دیگر همبستگی کامل قطر با اردن، کویت و بحرین را اعلام کرد و از تمامی اقداماتی که این کشورها برای حفظ حاکمیت و امنیت خود انجام میدهند، حمایت کرد.
وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد این کشور تکرار حملات جمهوری اسلامی به پادشاهی اردن، بحرین و کویت را با شدیدترین عبارات محکوم میکند و ادامه این حملات علیه حاکمیت کشورهای برادر را عاملی برای افزایش تنش در منطقه دانست.
ریاض خواستار کاهش تنش و پرهیز از تشدید بحران شد و بر ضرورت ترجیح دادن راهکارهای دیپلماتیک و ادامه مذاکرات سازنده با میانجیگری پاکستان و با همراهی تلاشهای قطر تاکید کرد؛ اقدامی که به گفته این وزارتخانه میتواند از بازگشت منطقه به جنگ جلوگیری کرده و به بازگرداندن امنیت و ثبات در منطقه و جهان کمک کند.
بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل به اقدام قاطع علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش ادامه میدهد و اگر لازم بداند به تنهایی و بدون پشتیبانی ایالات متحده با جمهوری اسلامی مقابله خواهد کرد.
بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد: