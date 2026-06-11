رضا شهیدیان، فرماندار سیریک، به ایرنا گفت عصر پنجشنبه یک قایق صیادی در نزدیکی بندر کوهستک هدف حمله قرار گرفت و در نتیجه آن یک صیاد مجروح شد. به گفته او، این قایق در آب‌های سرزمینی در حال ماهی‌گیری بود و پس از آسیب دیدن، غرق شد، اما صیاد با کمک شناورهای حاضر در منطقه نجات یافت.

شهیدیان همچنین مدعی شد بامداد پنجشنبه یک لنج باری متعلق به ساکنان این شهرستان نیز در دریای عمان هدف قرار گرفته و غرق شده است. این ادعاها تاکنون به طور مستقل تایید نشده‌اند.