رویترز پنج‌شنبه ۲۱ خرداد نوشت ذخایر بنزین در اکثر جایگاه‌های سوخت سواستوپل، بزرگ‌ترین شهر کریمه، به پایان رسیده و میزان سوخت موجود حتی پاسخگوی نظام سهمیه‌بندی اعمال‌شده در هفته‌های اخیر نیست.

در شهر ساحلی یِوپاتوریا نیز صف‌های طولانی مقابل تنها جایگاه فعال سوخت مشاهده شده است.

مقام‌های محلی در این شبه‌جزیره که از سال ۲۰۱۴ تحت کنترل روسیه قرار دارد، علاوه بر بحران سوخت، از کمبود برخی اقلام غذایی نیز خبر داده‌اند.

اوکراین طی ماه‌های اخیر حملات پهپادی خود به خطوط تامین و زیرساخت‌های مرتبط با کریمه را افزایش داده است.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است .

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رویترز در ادامه نوشت گزارش‌ها از کمبود سوخت در ۱۳ منطقه روسیه حکایت دارند، اما تاکنون تنها کریمه و دو منطقه در سیبری به‌طور رسمی این موضوع را تایید کرده‌اند.

در مقابل، مقام‌های سایر مناطق روسیه اعلام کرده‌اند وضعیت تامین سوخت تحت کنترل است و بخشی از اختلالات ناشی از خریدهای هیجانی مردم بوده است. مسکو نیز وجود هرگونه مشکل در شبکه توزیع سوخت را رد کرده است.

در همین حال، بانک دولتی اسبربانک هشدار داد افزایش قیمت سوخت می‌تواند فشارهای تورمی بر اقتصاد روسیه را تشدید کند.

در ماه‌های اخیر، ادامه جنگ اوکراین و نبود چشم‌اندازی روشن برای پایان آن، به نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی و امنیتی این مناقشه در اروپا دامن زده است.

چالش‌های تامین سوخت در کریمه

۲۰ خرداد، میخاییل رازووژایف، فرماندار مورد حمایت روسیه در سواستوپل، اعلام کرد کامیون‌های حامل سوخت به‌دلیل حملات اوکراین و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل نتوانسته‌اند محموله‌های خود را به این شهر برسانند.

او افزود از این رو، طرح توزیع بنزین سهمیه‌بندی‌شده در سواستوپل به تعویق افتاده است.

به گزارش رویترز، بخش عمده سوخت مورد نیاز کریمه از طریق شبکه جاده‌ای و ریلی مناطق تحت کنترل روسیه در شمال این شبه‌جزیره تامین می‌شود؛ مسیرهایی که در ماه‌های اخیر بارها هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفته‌اند.

همچنین انتقال سوخت به پایانه نفتی فئودوسیا در کریمه که پیش‌تر با استفاده از قایق‌های باری انجام می‌شد، پس از حمله اوکراین به این تاسیسات در ماه آوریل متوقف شده است.

رازووژایف در ادامه اظهارات خود اعلام کرد سواستوپل شب گذشته هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفت. به گفته او، این حملات خسارات محدودی بر جای گذاشت و سامانه‌های پدافندی موفق شدند ۳۳ پهپاد را سرنگون کنند.

فرماندار مورد حمایت روسیه در منطقه خرسون نیز از وارد آمدن خسارات به برخی پل‌های این منطقه در پی حملات اوکراین خبر داد.

رویترز به نقل از مقام‌های روسیه گزارش داد حملات شبانه اوکراین به جنوب روسیه باعث وقوع آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت آفیپسکی شد. مقام‌های محلی اعلام کردند این آتش‌سوزی مهار و به‌طور کامل خاموش شده است.

۱۵ خرداد، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، پیشنهاد کرد رهبران دو کشور برای پایان دادن به بیش از چهار سال نبرد خونبار با یکدیگر دیدار کنند.

پوتین ۱۶ خرداد این پیشنهاد را رد کرد و گفت در مقطع کنونی، دلیلی برای دیدار با زلنسکی وجود ندارد.