گزارش ایرنا: صدای انفجار در کرج شنیده شد
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گزارش داد صداهایی شبیه انفجار در شهر کرج شنیده شده است.
این خبر علت یا منشا دقیق صداها را مشخص نکرده و اطلاعات بیشتری ارائه نشده است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گزارش داد صداهایی شبیه انفجار در شهر کرج شنیده شده است.
این خبر علت یا منشا دقیق صداها را مشخص نکرده و اطلاعات بیشتری ارائه نشده است.
رسانههای ایرانی و روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند در پی حملات آمریکا به جنوب ایران، ارتش با پهپادها ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را هدف قرار داده است.
در این بیانیهها ادعا شده آنتنهای ارتباطی و تاسیسات راداری سامانه پاتریوت هدف قرار گرفتهاند.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا نیز مدعی شد توقف حملات آمریکا نتیجه پاسخ نظامی ایران بوده و این پاسخ ادامه خواهد داشت.
این ادعاها تاکنون از سوی منابع مستقل یا مقامهای آمریکایی تایید نشده است.
وزارت خارجه هند در بیانیهای اعلام کرد حمله به کشتی تجاری «ستبلو» در سواحل عمان را که امروز رخ داد، محکوم میکند.
در این بیانیه آمده است از ۲۴ خدمه هندی این کشتی، ۲۱ نفر نجات یافتهاند و بر اساس گزارشها سه شهروند هندی همچنان مفقود هستند.
سفارت هند در عمان در حال پیگیری وضعیت و هماهنگی با مقامهای عمانی برای عملیات جستوجو و نجات است.وزارت خارجه هند همچنین اعلام کرد هدف قرار دادن کشتیهای تجاری و زیرساختهای غیرنظامی باید متوقف شود و آزادی کشتیرانی مطابق حقوق بینالملل هرچه سریعتر برقرار شود.
روابط عمومی سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیهای ادعای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره تماس مقامهای حکومت ایران با او را «قویا تکذیب» کرد. این اطلاعیه را خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرده است.
در این بیانیه آمده است ادعای ترامپ درباره تماس مقامهای ایرانی با وی صحت ندارد و تلاشی برای فرار از جنگ توصیف شده است.
پیشتر نیز خبرگزاری وابسته به سپاه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از قول مقامهای ارشد حکومت، برقراری چنین تماسی را رد کرده بودند.
وزرای خارجه و دفاع استرالیا و بریتانیا در نشست مشورتی وزیران دو کشور، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کردند و از حکومت ایران خواستند به قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشد.
آنان تاکید کردند تنگه هرمز باید به طور دائمی باز بماند و آزادی کشتیرانی بر اساس حقوق بینالملل تضمین شود. همچنین از کاهش تنشها و آتشبس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده حمایت کردند و گفتند حکومت ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد.
در این بیانیه به حمایتهای دفاعی دو کشور از شرکای منطقهای اشاره شده و بر پشتیبانی از ماموریت نظامی چندملیتی دفاعی به رهبری بریتانیا و فرانسه برای حفاظت از تردد دریایی در تنگه هرمز تاکید شده است.
وزیران همچنین نسبت به تاثیر درگیریها و بسته شدن این گذرگاه بر اقتصاد جهانی و بازار انرژی ابراز نگرانی کردند.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، در واکنش به ادعای سپاه پاسداران درباره بستن تنگه هرمز اعلام کرد گزارشها مبنی بر مسدود شدن این گذرگاه راهبردی صحت ندارند.
به گفته سنتکام، کشتیهای تجاری هماکنون هم از تنگه هرمز وارد و خارج میشوند و عبور دریایی ادامه دارد.
همزمان تنشها میان نیروهای آمریکایی و حکومت ایران در آبهای منطقه همچنان ادامه دارد.