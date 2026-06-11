رویترز پنج‌شنبه ۲۱ خرداد به نقل از یک مقام اروپایی و سه منبع ایرانی گزارش داد دو طرف در حال تبادل پیام درباره جزییات یک «یادداشت تفاهم» هستند و تلاش‌ها برای نهایی‌سازی چارچوب توافق اولیه شدت گرفته است.

به گفته منابع ایرانی، آمریکا و جمهوری اسلامی به «یک تفاهم سیاسی» دست یافته‌اند، اما برخی موضوعات همچنان نیازمند مذاکرات بیشتر است.

به گزارش رویترز، از جمله مهم‌ترین این موارد، تعیین سازوکاری برای آزادسازی ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مسدودشده جمهوری اسلامی در بانک‌های خارجی است.

پیش‌تر نیز سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع دیپلماتیک، از ادامه مذاکرات میان حکومت ایران و ایالات متحده خبر داده بود.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۲۰ خرداد از مواضع تهران در مذاکرات انتقاد کرد و هشدار داد جمهوری اسلامی بهای وقت‌کشی در دستیابی به توافق را خواهد پرداخت.

ارتش ایالات متحده شامگاه ۲۰ خرداد و بامداد ۲۱ خرداد، برای دومین بار در کمتر از ۴۸ ساعت، به مواضع جمهوری اسلامی حمله کرد .

در سوی دیگر، سپاه پاسداران کشورهای اردن، کویت و بحرین را هدف حملات موشکی خود قرار داد.

بقای نظام؛ اولویت اصلی جمهوری اسلامی

رویترز در ادامه به نقل از منابع ایرانی گزارش داد اولویت کنونی جمهوری اسلامی نه دستیابی به یک توافق جامع، بلکه تضمین بقای نظام است.

بر پایه این گزارش، حکومت ایران در پی ایجاد چارچوبی است که بتواند با آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و پایان دادن به جنگ، «حداقل فضای تنفس» برای ادامه حیات نظام را فراهم کند.

یکی از این منابع به رویترز گفت جمهوری اسلامی خواستار آزادسازی بین ۶ تا ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده خود و انتقال آن‌ها به تهران است.

او افزود: «واشینگتن می‌خواهد این منابع مالی به‌صورت مرحله‌ای و صرفا برای خرید کالاهای بشردوستانه آزاد شوند و با بازگرداندن مستقیم این پول‌ها به ایران مخالفت می‌کند.»

رویترز پیش‌تر گزارش داده بود گفت‌وگوهای هیات قطری با مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافقی میان تهران و واشینگتن تا ساعات اولیه بامداد ۲۱ خرداد ادامه داشت.

این رسانه افزود اعضای هیات قطری پس از پایان مذاکرات، ایران را ترک کردند.

۱۴ خرداد، روزنامه اورشلیم‌پست نوشت پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی دارایی‌های مسدودشده‌اش به یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشینگتن تبدیل شده است.

پایگاه خبری وای‌نت ۲۱ خرداد گزارش داد هم‌زمان با افزایش درگیری‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، اسرائیل در حالت آماده‌باش قرار گرفته و خود را برای احتمال آغاز مجدد نبرد آماده می‌کند .