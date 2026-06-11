اداره کل هوانوردی کشوری کویت صبح پنجشنبه ۲۱ خرداد اعلام کرد تردد هوایی در حریم این کشور که در پی حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی و تشدید تنشهای نظامی موقتا متوقف شده بود، به وضعیت عادی بازگشته است و عملیات پروازی در فرودگاه بینالمللی کویت طبق برنامههای مصوب از سر گرفته شد.
بر اساس این بیانیه، پایش مستمر تحولات و ارزیابی فوری هرگونه وضعیت جدید ادامه دارد و در صورت لزوم، تصمیمهای مقتضی در همان زمان اتخاذ خواهد شد.
فریپرس به نقل از برخی افراد در دولت ترامپ گزارش داد وزارت خارجه آمریکا تحقیقاتی را درباره تریتا پارسی، بنیانگذار نایاک و معاون اجرایی موسسه کوینسی، آغاز کرده و ممکن است برای لغو گرینکارت او و اخراجش از ایالات متحده اقدام کند.
طبق این گزارش، پارسی و افراد نزدیک به او بهروشنی تحقیق وزارت خارجه آمریکا را تهدیدی جدی میدانند.
فریپرس افزود لورا لومپ، مدیرعامل موسسه کوینسی، در ماه آوریل به کارکنان و حامیان مالی این اندیشکده گفت رییس هیئتمدیره این موسسه با درخواست او برای تامین هزینههای حقوقی جهت آمادگی برای مقابله با حمله اخراج علیه تریتا موافقت کرده است.
طبق این گزارش، موسسه کوینسی در حال استخدام یک وکیل مهاجرت است که توصیه کرده فورا یک دادخواست آزادی فوری برای او تهیه شود تا در صورت بازداشت ناگهانی پارسی از سوی مقامهای مهاجرتی، این دادخواست آماده باشد.
فریپرس افزود مدیرعامل موسسه کوینسی دستکم بخشی از نظارت دولت بر پارسی را ناشی از فعالیتهای لورا لومر، فعال راستگرا، دانست که حملات آنلاین او افرادی را هدف میگیرد که به باور او به رییسجمهوری وفادار نیستند.
فریپرس به نقل از برخی افراد در دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گزارش داد وزارت خارجه آمریکا تحقیقاتی را درباره تریتا پارسی، بنیانگذار نایاک و معاون اجرایی موسسه کوینسی، آغاز کرده و ممکن است برای لغو گرینکارت او و اخراجش از ایالات متحده اقدام کند.
بر اساس این گزارش، موسسه کوینسی در حال استخدام یک وکیل مهاجرت است که توصیه کرده دادخواست آزادی فوری از هماکنون آماده شود تا در صورت بازداشت ناگهانی پارسی از سوی مقامهای مهاجرتی، امکان ارائه سریع آن وجود داشته باشد.
فریپرس همچنین گزارش داد لورا لومپ، مدیرعامل موسسه کوینسی، در ماه آوریل به کارکنان و حامیان مالی این اندیشکده گفته است رییس هیاتمدیره با درخواست او برای تامین هزینههای حقوقی جهت آمادگی در برابر تلاش احتمالی برای اخراج تریتا پارسی موافقت کرده است.
واینت گزارش داد که اسرائیل همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، در حالت آمادهباش قرار گرفته و خود را برای احتمال ازسرگیری درگیریها آماده میکند.
مقامهای اسرائیلی معتقدند تهران بعید است در واکنش به حملات احتمالی آمریکا مستقیماً اسرائیل را هدف قرار دهد، اما نسبت به نتیجهبخش بودن تلاشهای دیپلماتیک دولت دونالد ترامپ نیز بدبین هستند.
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واینت گزارش داد که اسرائیل همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، در حالت آمادهباش قرار گرفته و خود را برای احتمال ازسرگیری درگیریها آماده میکند.
مقامهای اسرائیلی معتقدند تهران بعید است در واکنش به حملات احتمالی آمریکا مستقیماً اسرائیل را هدف قرار دهد، اما نسبت به نتیجهبخش بودن تلاشهای دیپلماتیک دولت دونالد ترامپ نیز بدبین هستند.
به گزارش واینت، مقامهای امنیتی اسرائیل تحولات اخیر میان واشینگتن و تهران، از جمله تهدیدهای ترامپ برای انجام حملات جدید علیه [حکومت] ایران، را از نزدیک زیر نظر دارند. به گفته این منابع، ارتش اسرائیل برای سناریوی ازسرگیری درگیریها آماده شده است؛ هرچند ارزیابی فعلی تلآویو این است که [حکومت] ایران برای جلوگیری از فراهم شدن بهانهای برای حمله مستقیم اسرائیل، از شلیک موشک به این کشور خودداری خواهد کرد.
این گزارش به افزایش لحن تهدیدآمیز مقامهای ایرانی نیز اشاره کرده است. از جمله ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، که در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تعداد تلفات آمریکاییها بیش از آن چیزی است که ترامپ اعلام میکند و هشدار داد که جنگ احتمالی آینده به منطقه محدود نخواهد ماند.
یک مقام امنیتی اسرائیلی به واینت گفته است که ترامپ در حال افزایش فشار بر [حکومت] ایران است و اگر توافقی حاصل نشود، احتمال بازگشت به گزینه نظامی وجود دارد. به گفته این مقام، کاخ سفید امیدوار است فشارهای فزاینده بتواند مجتبی خامنهای را به پذیرش پیشنهادهای آمریکا ترغیب کند، اما ارزیابی اسرائیل این است که [حکومت] ایران در حال خریدن زمان است و همین مساله موجب افزایش ناامیدی و بیصبری ترامپ شده است.
واینت به نقل از منابع اسرائیلی نوشت که تلآویو معتقد است جمهوری اسلامی در نهایت توافق مورد نظر واشینگتن را نخواهد پذیرفت و تلاش خواهد کرد روند مذاکرات را طولانی کند. از دید مقامهای اسرائیلی، حتی در صورت دستیابی به توافق، این توافق احتمالاً تنها به تمدید چند هفتهای یا چند ماهه آتشبس منجر خواهد شد و بحران را بهطور اساسی حل نخواهد کرد.
این گزارش همچنین میگوید اسرائیل از سرگیری عملیات نظامی علیه [حکومت] ایران را گزینه مطلوبتری میداند و خواهان اجرای حملاتی است که به گفته منابع اسرائیلی، ترامپ پیشتر مانع انجام آنها شده بود. بر اساس این گزارش، ترامپ درباره احتمال هدف قرار دادن پلها و نیروگاههای برق ایران صحبت کرده، اما تاکنون اسرائیل را از حمله به چنین اهدافی بازداشته است.
واینت در بخش دیگری از گزارش خود به جزئیات مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و [حکومت] ایران با میانجیگری پاکستان پرداخته است. به نوشته این رسانه، روزنامه فرانسوی لو فیگارو گزارش داده که یکی از موانع اصلی پیشرفت مذاکرات، دشواری دسترسی مستقیم به مجتبی خامنهای است. موضوعی که ایراناینترنشنال نیز پیشتر در خبری اختصاصی از آن خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در جریان سفر خود به تهران قصد داشت برای نهایی کردن برخی جزئیات توافق احتمالی میان حکومت ایران و آمریکا با مجتبی خامنهای دیدار کند، اما احمد وحیدی به او گفته است که چنین دیداری ممکن نیست زیرا خامنهای همچنان از جراحات ناشی از حملات پیشین رنج میبرد. به نوشته لو فیگارو، این موضوع باعث بروز تنش در گفتوگوهای میان دو طرف شد.
در همین حال، واینت با استناد به گزارش والاستریت ژورنال نوشت برخی تحلیلگران امنیتی معتقدند حوادث اخیر، از جمله سرنگونی یک بالگرد آپاچی آمریکایی در تنگه هرمز، میتواند نشانه تغییر در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی باشد. بر اساس این ارزیابی، سپاه پاسداران اختیارات بیشتری به فرماندهان میدانی داده است تا بدون نیاز به تایید فرماندهی مرکزی در تهران درباره عملیاتها تصمیمگیری کنند.
به نوشته این گزارش، هدف از این تغییر احتمالی، بازسازی توان بازدارندگی حکومت ایران در برابر آمریکا و اسرائیل عنوان شده است. در عین حال، گزارشهای منتشرشده در رسانههای غربی حاکی از آن است که جناحهای تندرو در ساختار قدرت ایران خواهان واکنشهای شدیدتر هستند، اما همچنان از ورود به یک جنگ تمامعیار پرهیز میکنند.
حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر موسسه آلمانی امور بینالملل و امنیت، در گفتوگو با والاستریت ژورنال گفته است که وضعیت کنونی بسیار شکننده است و تهران تاکنون تلاش کرده سطح تنش را پایینتر از آستانهای نگه دارد که به کشته شدن نیروهای آمریکایی در دوره آتشبس منجر شود.
واینت نتیجهگیری میکند که با افزایش فشارهای نظامی آمریکا و تردید اسرائیل نسبت به موفقیت مذاکرات، منطقه بار دیگر در آستانه دور تازهای از تنش و درگیری قرار گرفته است.
سفارت روسیه در ایران از سرقت شمایلها و اشیای مقدس از کلیسای سنت نیکولای تهران خبر داد؛ تنها کلیسای ارتدوکس روسی در پایتخت. این سفارت با ابراز شگفتی از این اقدام، خواستار بازگرداندن فوری اقلام ربودهشده شد و تأکید کرد این کلیسا در دهههای گذشته از تعرض مصون مانده بود.
سفارت روسیه در ایران با صدور بیانیهای اعلام کرد از سرقت شمایلها و اشیای مقدس از کلیسای سنت نیکولای ارتدوکس روسیه در تهران مطلع شده است؛ کلیسایی که یکی از قدیمیترین عبادتگاههای مسیحی در ایران و تنها کلیسای ارتدوکس روسی در پایتخت به شمار میرود.
در این بیانیه آمده است: «هرگز باور نمیکردیم در ایران افرادی یافت شوند که با مقدسات مسیحی چنین رفتار موهن و هتکحرمتآمیزی داشته باشند.»
سفارت روسیه تأکید کرد کلیسای سنت نیکولای طی دهههای گذشته، از جنگ جهانی دوم و جنگ ایران و عراق گرفته تا حملات سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ آمریکا و اسرائیل، همواره از تعرض مصون مانده است؛ بهجز خساراتی که در نتیجه حمله آمریکا به محوطه سفارت سابق ایالات متحده در نزدیکی این کلیسا وارد شد.
در این بیانیه آمده است این سابقه، نشاندهنده احترامی است که در ایران نسبت به مسیحیت وجود داشته است.
سفارت روسیه در پایان از «همه، و پیش از همه از کسانی که راه خطا پیموده و مرتکب این اقدام شدهاند» خواست شمایلها و اشیای مقدس ربودهشده را به کلیسا بازگردانند و «بار گناه را بیش از این بر دوش خود نیفزایند.»