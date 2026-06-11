این دوره از جام‌جهانی شامل ۱۰۴ مسابقه خواهد بود که در ۱۶ شهر مختلف برگزار می‌شود. این رویداد جهانی از اواخر شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ خرداد با بازی افتتاحیه در مکزیک آغاز می‌شود و در روز یکشنبه ۲۸ تیر با بازی فینال در نیویورک به پایان می‌رسد.

جزئیات مراسم‌های افتتاحیه

برنامه‌ریزان سه مراسم به هم پیوسته را در مکزیک، کانادا و آمریکا طراحی کرده‌اند. این مراسم‌ها بر اساس یک تم مشترک ساخته شده‌اند تا علاوه بر نمایش فرهنگ، هویت و استعداد هنری هر کشور، سه ملت میزبان را به یکدیگر پیوند دهند.

برنامه‌های رسمی در استادیوم هر کشور از ۹۰ دقیقه قبل از آغاز مسابقه کلید می‌خورند. مارکو بالیچ مسئولیت تهیه‌کنندگی این مراسم‌ها را بر عهده دارد. او کارگردان هنری چندین افتتاحیه المپیک، از جمله بازی‌های زمستانی ۲۰۲۶ بوده است.

هر نمایش ویژگی‌های خاص خود را خواهد داشت، اما یک تم مشترک یعنی «توانایی فوتبال در متحد کردن مردم» آن‌ها را به هم وصل می‌کند. هر کشور سبک بصری خاص خود را به نمایش می‌گذارد. کانادا با نماد «موزاییک فرهنگی»، مکزیک با کاغذهای رنگی سنتی و آمریکا با یک «جام بسیار درخشان و نورانی» در مراسم حاضر می‌شوند.

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعلام کرد که این مراسم‌ها موسیقی، فرهنگ و فوتبال را به شکلی ترکیب می‌کنند که هم اصالت هر کشور و هم اتحاد این تورنمنت را نشان دهد. بر اساس گزارش رسانه اتلتیک، بخش اجرای هنری و موسیقی در مراسم مکزیکوسیتی حدود ۱۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه طول می‌کشد و این نمایش در تورنتو و لس‌آنجلس نیز هر کدام حدود ۱۳ دقیقه زمان می‌برد.

زمین بازی بلافاصله بعد از پایان این نمایش‌ها برای گرم کردن در اختیار تیم‌ها قرار می‌گیرد و تشریفات رسمی مسابقه مانند ورود بازیکنان و سرود ملی نیز ۲۵ دقیقه قبل از سوت آغاز بازی انجام می‌شود.

تیم‌های حاضر در بازی‌های افتتاحیه

مکزیک در اولین بازی تورنمنت و پس از مراسم افتتاحیه مکزیکوسیتی، به مصاف آفریقای جنوبی می‌رود. کانادا نیز در تورنتو در برابر بوسنی و هرزگوین بازی می‌کند که این بازی اولین مسابقه تاریخ تیم ملی مردان کانادا در خاک خودشان در جام‌جهانی است. در نهایت، آمریکا در اولین مسابقه خود در لس‌آنجلس، روبروی پاراگوئه قرار می‌گیرد.

زمان و مکان برگزاری مراسم‌های افتتاحیه

مکزیک تورنمنت را در ورزشگاه مکزیکوسیتی آغاز می‌کند. این مراسم فرهنگ مکزیک را از طریق هنرمندان بومی، نمایش‌های فولکلور معاصر و هنر سنتی کاغذهای رنگی جشن می‌گیرد. خوانندگان آلبوم رسمی جام‌جهانی از جمله آلخاندرو فرناندز، بلیندا، دنی اوشن، جی بالوین، لیلا داونز، لوس آنجلس آزولس و مانا در این مراسم اجرا خواهند کرد. تایلا، خواننده و آهنگساز آفریقای جنوبی نیز در این برنامه حضور دارد.

هم‌چنین شکیرا به همراه بورنا بوی ترانه خود به نام "دای‌دای" را اجرا می‌کند. مقامات مکزیک روز پنج‌شنبه را در مکزیکوسیتی تعطیل عمومی اعلام کرده‌اند. درهای ورزشگاه در ساعت ۱۸:۳۰ پنج‌شنبه باز می‌شوند، آغاز تشریفات پیش از بازی در ساعت ۲۰:۳۰ خواهد بود، تیم‌ها در ساعت ۲۱:۴۰ گرم می‌کنند و بازی مکزیک و آفریقای جنوبی در ساعت ۲۲:۳۰ آغاز می‌شود.

کانادا مراسم خود را در ورزشگاه تورنتو برگزار می‌کند. هنرمندان مختلفی از جمله آلانیس موریست، آلیسیا کارا، الیانا، جسی ریز، مایکل بوبله، نورا فتحی، سانجوی، وجدریم و ویلیام پرینس در این برنامه تنوع فرهنگی کانادا را نمایش می‌دهند.

برنامه‌ها از ساعت ۲۱:۰۰ روز جمعه ۲۲ خرداد آغاز می‌شود و بازی کانادا و بوسنی و هرزگوین در ساعت ۲۲:۳۰ همان روز سوت خواهد خورد.

آمریکا جشن افتتاحیه خود را در ورزشگاه لس‌آنجلس برگزار می‌کند. این مراسم شامل تصاویر بزرگ، داستان‌سرایی‌های جذاب و اجراهای هنرمندان جهانی خواهد بود. کیتی پری، فیوچر، آنیتا، لیسا، رما و تایلا در این برنامه اجرا می‌کنند. رئیس فیفا تاکید کرد که این هنرمندان برای نشان دادن تنوع فرهنگی و تأثیر زیاد آمریکا بر موسیقی جهان انتخاب شده‌اند.

این مراسم در بامداد شنبه ۲۳ خرداد خواهد بود؛ به طوری که برنامه‌های استادیوم از ساعت ۳ بامداد آغاز می‌شود و سوت بازی آمریکا و پاراگوئه در ساعت ۴:۳۰ بامداد زده خواهد شد.