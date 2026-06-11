لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی، گفت مقام‌های جمهوری اسلامی بیش از آنکه به رنج مردم ایران توجه کنند، به ایدئولوژی و برنامه خود پایبندند و به همین دلیل مذاکره با آنها بسیار دشوار است.

او افزود رسیدن به توافق غیرممکن نیست، اما اقدام‌هایی که تاکنون انجام شده به نتیجه نرسیده و هنوز توافقی حاصل نشده است.