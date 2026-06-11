پارسی که زاده ایران و بزرگ‌شده سوئد است، بیش از ۲۵ سال در ایالات متحده اقامت داشته و در حال حاضر دارای گرین‌کارت آمریکا است. او اکنون در رسانه‌ها به‌عنوان تحلیلگر و یکی از بنیان‌گذاران اندیشکده کوئینسی ظاهر می‌شود.

فری‌پرس پنج‌شنبه ۲۱ خرداد نوشت با این حال، پارسی در نگاه برخی مقام‌های دولت دونالد ترامپ صرفا یک تحلیلگر یا مفسر سیاسی در واشینگتن نیست.

یکی از مقام‌های دولت آمریکا با اشاره به تلاش‌های مارکو روبیو برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در ایالات متحده گفت: «وزیر امور خارجه موضع خود را کاملا روشن کرده است؛ هر فردی که در پی تضعیف ایالات متحده باشد، به‌دقت تحت بررسی قرار خواهد گرفت.»

این مقام آمریکایی افزود این رویکرد همچنین شامل افرادی می‌شود که «از دشمنان ما حمایت می‌کنند و فعالیت‌هایشان در راستای پیشبرد اهداف آنها و تضعیف امنیت ما است».

بر اساس اسنادی که فری‌پرس به آن‌ها دسترسی یافته، نگرانی‌ها درباره پیامدهای احتمالی تحقیقات وزارت امور خارجه علیه پارسی به حدی افزایش یافته که موسسه کوئینسی اقدامات حقوقی پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده است.

لورا لامپ، مدیرعامل موسسه کوئینسی، در یادداشتی خطاب به کارکنان و حامیان مالی این اندیشکده در ماه آوریل اعلام کرد رییس هیات‌مدیره با تامین هزینه‌های حقوقی لازم به‌منظور مقابله با تلاش احتمالی برای اخراج پارسی موافقت کرده است.

طبق این یادداشت، یک وکیل مهاجرت به اندیشکده کوئینسی توصیه کرده است از هم‌اکنون دادخواستی آماده شود تا در صورت بازداشت ناگهانی پارسی از سوی ماموران مهاجرت، امکان پیگیری قضایی وجود داشته باشد.

پارسی و موسسه کوئینسی تاکنون به درخواست‌ فری‌پرس برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخی نداده‌اند.

رییس پیشین نایاک در مواضع رسانه‌ای و مقالات خود بارها هشدار داده است دولت ترامپ در پرونده جمهوری اسلامی در «باتلاق» گرفتار آمده و تنها راه خروج از این وضعیت، دستیابی به توافقی دیپلماتیک با آیت‌الله‌ها و فرماندهان نظامی در تهران است.

او همچنین در یادداشت‌های خود در رسانه‌های وابسته به موسسه کوئینسی و خبرنامه شخصی‌اش، گزارش‌هایی درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده منتشر کرده و در مواردی، این اطلاعات را به «منابعی در تهران» نسبت داده است.

او پیش‌تر در مطلبی نوشت در صورت ازسرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی، مراکز داده آمریکا در امارات متحده عربی ممکن است به اهداف تهران تبدیل شوند.

به گفته او، «تهران این وضعیت را فرصتی برای ضربه زدن به جاه‌طلبی‌های امارات در تبدیل شدن به یک قطب جهانی هوش مصنوعی می‌بیند».

بدین ترتیب، رییس پیشین نایاک در اظهارات خود آمریکا و اسرائیل را از ترک آتش‌بس و حمله مجدد به جمهوری اسلامی بر حذر داشته است.

اخراج وابستگان جمهوری اسلامی از خاک آمریکا

دولت ترامپ تاکنون در چند پرونده، فرآیند اخراج وابستگان و حامیان جمهوری اسلامی از خاک آمریکا را در دستور کار قرار داده است.

وزارت امور خارجه آمریکا ۲۲ فروردین اعلام کرد گرین‌کارت عیسی هاشمی ، فرزند معصومه ابتکار، و همسر و فرزند او را لغو کرده و این سه تن در بازداشت به سر ‌می‌برند.

همچنین در فروردین‌ماه، اقامت دو عضو خانواده قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در آمریکا لغو شد . بنا بر اعلام وزارت خارجه آمریکا، حمیده سلیمانی افشار و دخترش از ۱۴ فروردین در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده هستند.

در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ و به‌دنبال بالا گرفتن انتقادات از حضور فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی، در ایالات متحده، دانشگاه ایموری او را اخراج کرد .

قوانین مهاجرتی فدرال آمریکا به دولت این کشور اجازه می‌دهد در مواردی که یک فرد غیرشهروند تهدیدی بالقوه برای منافع یا سیاست خارجی ایالات متحده تلقی شود، نسبت به اخراج او اقدام کند.

انتقادات از پارسی

پارسی ۵۱ ساله سال‌هاست که با انتقاد و خشم بسیاری از ایرانیان-آمریکایی روبه‌رو بوده است. منتقدان معتقدند او از اقامت و جایگاه خود در ایالات متحده برای ترویج مواضع جمهوری اسلامی استفاده می‌کند.

همچنین برخی جمهوری‌خواهان و فعالان مخالف جمهوری اسلامی سال‌هاست که فعالیت‌ها و مواضع پارسی را زیر نظر داشته و از او انتقاد کرده‌اند.

پارسی سال ۲۰۰۲ شورای ملی ایرانیان آمریکا، نایاک، را بنیان نهاد؛ سازمانی که از «سازش دیپلماتیک» میان واشینگتن و تهران حمایت کرده است.

در سال ۲۰۲۰، تام کاتن، مایک براون و تد کروز، سناتورهای جمهوری‌خواه، نایاک را به «بازتاب پروپاگاندای رژیم ایران در ایالات متحده» متهم کردند.

آن‌ها خواستار بررسی فعالیت‌های نایاک از سوی وزارت دادگستری آمریکا شدند تا مشخص شود که آیا این گروه بدون ثبت رسمی، به‌عنوان عامل یک دولت خارجی فعالیت کرده است یا خیر.

با این حال، تاکنون هیچ‌گونه تحقیقات یا اقدام قانونی در این خصوص به‌صورت رسمی اعلام نشده است.

پارسی همواره هرگونه تخلف را رد کرده و این انتقادها را تلاشی برای خاموش کردن صدای افرادی دانسته است که با سیاست‌های دولت ترامپ در قبال ایران مخالفت می‌کنند.

نایاک نیز خود را «یک سازمان مدافع حقوق مدنی ایرانیان آمریکایی» توصیف کرده و گفته این سازمان صدای افرادی است که خواهان جلوگیری از وقوع جنگ در کشور زادگاه خود هستند.

پیش‌تر در ماه آوریل، لورا لومر،‌ کنشگر آمریکایی و از متحدان ترامپ در جنبش ماگا، پارسی را «بلندگوی رژیم ایران» خواند و گفت او از کوئینسی و نایاک برای «ترویج مواضعی در حمایت از رژیم ایران» بهره برده است.

لومر همچنین در ماه مه نوشت: «روزهای حضور پارسی در کشور ما به شماره افتاده است.»

هم‌زمان، یک دادخواست آنلاین که از سوی افشین کامیاب‌نیا، پژوهشگر و فعال ایرانی، راه‌اندازی شده، توجه گسترده‌ای را جلب کرده است.

بیش از ۸۱ هزار نفر این کارزار را امضا کردند و با اشاره به کمک پارسی به «جنگ اطلاعاتی» جمهوری اسلامی، خواستار اخراج او از ایالات متحده شدند.

نقش پارسی در توافق برجام

اندیشکده کوئینسی از زمان تاسیس خود در سال ۲۰۱۹، خواستار کاهش حضور نظامی ایالات متحده در سراسر جهان و خاتمه دادن به آنچه «جنگ‌های بی‌پایان» واشینگتن در خاورمیانه توصیف می‌کند، بوده است.

این موسسه همچنین از رویکردی مصالحه‌جویانه‌تر در قبال رقبای سنتی آمریکا، از جمله چین و روسیه، حمایت کرده و به‌طور فعال خواستار کاهش حمایت نظامی ایالات متحده از اسرائیل شده است.

فری‌پرس در ادامه، به نقش پارسی در روند دستیابی به توافق برجام در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما پرداخت و نوشت او به‌عنوان رییس پیشین نایاک پیش از نهایی شدن این توافق در سال ۲۰۱۵، بیش از ۳۰ بار به کاخ سفید رفت‌وآمد داشت.

به نوشته این رسانه، پارسی به‌طور علنی خود را «مشاور غیررسمی» مذاکرات معرفی می‌کرد و هم‌زمان، شماری از مقام‌های ارشد دولت اوباما نیز در نشست‌ها و کنفرانس‌های سیاست‌گذاری نایاک حضور می‌یافتند.

روزبه پارسی ، برادر تریتا پارسی، نیز به «لابی‌گری برای جمهوری اسلامی» متهم شده است. او پیش‌تر به‌عنوان مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه امور بین‌الملل سوئد، فعالیت می‌کرد.

رسانه‌های سوئدی سال ۱۴۰۳ درباره ارتباط روزبه پارسی با یک شبکه وابسته به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که هدف آن تاثیر بر سیاست‌های کشورهای غربی بوده، افشاگری کردند .