فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا: به هرگونه تهدید علیه امنیتمان پاسخ قاطع میدهیم
علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هرگونه تهدید علیه «امنیت، استقلال و تمامیت سرزمینی کشور» را با «عملیاتهای تاثیرمحور، دردناک و پشیمانکننده» قاطعانه پاسخ خواهند داد.
عبداللهی در پیامی به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نوشت این نبرد نشان داد «ملت ایران» در برابر هرگونه «تهدید و تجاوز»، با تبعیت از فرماندهی مجتبی خامنهای و اتکا به توانمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از «حاکمیت، استقلال، امنیت و منافع ملی کشور» دفاع میکند.
مقامهای ارشد اسرائیلی جایزه امنیت این کشور در سال ۲۰۲۶ را به پنج پروژه برجسته دفاعی و فناوری اعطا کردند. این پروژهها سهمی چشمگیر در ارتقای توان عملیاتی و حفظ برتری فناورانه اسرائیل داشتهاند.
این جوایز شامگاه چهارشنبه ۲۰ خرداد در مراسمی با حضور اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع و ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، اهدا شدند.
روزنامه ماکور ریشون پنجشنبه ۲۱ خرداد گزارش داد در میان طرحهای برگزیده، منظومه ماهوارههای شناسایی «اوفک»، مجموعهای از سامانههای جنگ الکترونیک برای حفظ برتری نیروی هوایی اسرائیل و همچنین یک سامانه تسلیحاتی ویژه که در عملیات علیه حکومت ایران مورد استفاده قرار گرفت، دیده میشود.
بر اساس این گزارش، مراسم جایزه امنیت اسرائیل در سال جاری با تمرکز بر کارزارهای نظامی اخیر علیه جمهوری اسلامی برگزار شد.
در این مراسم همچنین رومان گوفمن، رییس جدید موساد، دیوید زینی، رییس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شینبت) و دیگر مقامهای ارشد امنیتی این کشور حضور داشتند.
به گزارش ماکور ریشون، این سامانه امکان توسعه چشمگیر ظرفیتهای اطلاعاتی و عملیاتی موساد را در طیف گستردهای از ماموریتها فراهم میکند و نمادی از «نوآوری فناورانه و جسارت عملیاتی بیسابقه و پیشرو» به شمار میرود.
این جایزه به موساد، نیروی هوایی و صنایع هوافضای اسرائیل اختصاص یافت.
پروژه عملیاتیسازی ماهوارههای «اوفک ۱۳» و «اوفک ۱۹»
این ماهوارهها به دستگاه امنیتی اسرائیل امکان میدهند در هر زمان به اطلاعات و دادههای اطلاعاتی باکیفیت و قابل اعتماد دسترسی داشته باشد.
ماکور ریشون نوشت ماهوارههای اوفک از نظر عملکرد، حجم و وزن یک جهش فناورانه محسوب میشوند.
این جایزه به صنایع هوافضا، وزارت دفاع و واحد ۹۹۰۰ در سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل اعطا شد.
به گزارش ماکور ریشون، این پروژه برای حل «یک مساله عملیاتی محرمانه» طراحی شده است و راهحلهایی پیچیده، نوآورانه و دقیق ارائه میکند که مدتها دستگاه امنیتی اسرائیل را درگیر کرده بود.
این جایزه به واحد ۸۲۰۰، بخش تحقیقات سازمان اطلاعات ارتش و همچنین صنایع هوافضای اسرائیل تعلق گرفت.
سامانه جنگ الکترونیک
یکی دیگر از پروژههای برگزیده جایزه امنیت اسرائیل ۲۰۲۶، توسعه سامانههای پیشرفته جنگ الکترونیک با هدف حفظ برتری هوایی ارتش اسرائیل بود.
ماکور ریشون با استناد به اظهارات مقامهای اسرائیلی گزارش داد این پروژه مجموعهای از فناوریهای نوآورانه و منحصربهفرد را در بر میگیرد که یک دستاورد کمسابقه در سطح جهانی محسوب میشود و توانمندیهای عملیاتی گستردهای را در تمامی جبهههای نبرد در اختیار این کشور قرار داده است.
بر اساس این گزارش، این سامانهها در میدان نبرد مورد آزمایش عملی قرار گرفتند و نقش مهمی در جلوگیری از رهگیری و انهدام هواگردهای سرنشیندار ایفا کردهاند.
مقامهای اسرائیلی از این فناوری بهعنوان یکی از عوامل کلیدی در حفظ آزادی عمل نیروی هوایی در کارزارهای اخیر یاد کردهاند.
این جایزه به اداره پژوهش و توسعه تسلیحات و زیرساختهای فناوری وزارت دفاع، موساد، نیروی هوایی، شرکت الیسرا از زیرمجموعههای شرکت البیت سیستمز، شرکت رافائل و واحد ۸۲۰۰ سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل تعلق گرفت.
وزیر دفاع اسرائیل در مراسم اعطای جایزه امنیت سال ۲۰۲۶ اعلام کرد رویارویی با جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و اسرائیل برای هرگونه سناریوی احتمالی آماده است.
کاتز ادامه داد: «هنوز تا پایان نبرد با ایران فاصله زیادی باقی مانده است. اگر ایران به اسرائیل حمله کند، با پاسخی سخت روبهرو خواهد شد؛ همانگونه که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم. ارتش اسرائیل برای اجرای حملات گسترده در ایران آمادگی کامل دارد.»
او همچنین نقش فناوریهای نظامی و دفاعی اسرائیل را در موفقیتهای عملیاتی این کشور برجسته دانست و گفت توانایی تجهیز نیروهای نظامی به پیشرفتهترین سامانههای دفاعی و تهاجمی جهان که حاصل توسعه فناوریهای بومی است، یکی از عوامل اصلی قدرت اسرائیل به شمار میرود.
رییسجمهوری اسرائیل نیز در این مراسم، نقش خلاقیت، جسارت و نوآوری را در موفقیتهای امنیتی و نظامی این کشور برجسته دانست.
هرتزوگ تاکید کرد در شرایط کنونی، ارزش نوآوریها و دستاوردهای فناورانه اسرائیل «بینهایت و غیرقابل اندازهگیری» است.
جایزه امنیت اسرائیل به ابتکار دیوید بنگوریون، اولین نخستوزیر این کشور، پایهگذاری شد تا از نقش دانشمندان، پژوهشگران و متخصصان در توسعه توانمندیهای دفاعی و امنیتی اسرائیل قدردانی شود.
در طول دهههای گذشته، شماری از مهمترین دستاوردهای نظامی و فناوری اسرائیل موفق به دریافت این جایزه شدهاند که از جمله میتوان به سامانههای دفاع موشکی «پیکان»، «گنبد آهنین» و «فلاخن داوود» اشاره کرد.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور بامداد پنجشنبه ۲۱ خرداد با حملات هوایی جمهوری اسلامی مقابله کرده و شماری از آنها را رهگیری و منهدم کردند.
در بیانیه این نهاد آمده است جمهوری اسلامی همچنان به رویکرد خصمانه و سازمانیافته خود از طریق حملات موشکی و پهپادی که غیرنظامیان در بحرین را هدف قرار میدهد ادامه میدهد.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین تاکید کرد همه یگانها و تسلیحات این نیرو در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و آماده دفاع از کشور هستند. در این بیانیه همچنین استفاده عامدانه از موشکها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی، نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه توصیف شده است.
روزنامه خراسان، نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، نوشت در شرایطی که کشور با تهدیدهای نظامی مستقیم و حملات دشمن روبهرو است، تجمع همزمان ۲۸۵ نماینده مجلس در یک نقطه ثابت میتواند به «هدف راهبردی دشمن» تبدیل شود.
این روزنامه افزود برخلاف جلسات محدود دولت یا برخی نهادهای اجرایی که امکان برگزاری به شکل غیرعلنی و پراکنده را دارند، گردهم آمدن صدها نماینده در یک مکان مشخص، مخاطرات امنیتی متفاوتی ایجاد میکند.
خراسان همچنین نوشت قانون اساسی برای فقدان رییسجمهوری، وزیران و برخی مقامهای ارشد کشور سازوکارهای جایگزین در نظر گرفته است، اما درباره مجلس چنین راهحلی وجود ندارد و اگر مجلس از نصاب قانونی خارج شود، بازگشت به وضعیت عادی تنها از طریق برگزاری انتخابات میاندورهای امکانپذیر خواهد بود.
همزمان، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در اطلاعیهای که ۲۰ خرداد در اختیار رسانههای ایران قرار داد، برگزاری جلسات حضوری و محرمانه صحن مجلس را «تقریبا غیرممکن» توصیف کرد.
در این اطلاعیه آمده است که تجمع نمایندگان زیر یک سقف در شرایط جنگی میتواند «فرصت ضربه سنگین دشمن به نظام» را فراهم کند.
به گزارش ایسنا، حکم چهار سال حبس دو عضو تیم ملی دوومیدانی ایران به اتهام تجاوز گروهی در کرهجنوبی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. دو متهم دیگر این پرونده تبرئه شدند و مجوز خروج از کشور را دریافت کردند.
این پرونده به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ در شهر گومی بازمیگردد؛ جایی که چهار عضو کاروان ایران به اتهام تجاوز گروهی به یک زن ۲۰ ساله بازداشت شدند.
به گزارش شبکه اسپوتیوی و بر اساس رای دادگاه بدوی، دو دونده ایرانی به نامهای «م.ک» و «ح.ر» قربانی را در یک بازار شبانه ملاقات کرده و به هتل محل اقامت خود کشاندند. دادگاه تایید کرد که این دو نفر بهصورت مشترک و برخلاف میل قربانی به او تجاوز کردند.
دادگاه با در نظر گرفتن عواملی چون «شدت پایین استفاده از زور» و «نداشتن سابقه کیفری»، مجازات آنها را به چهار سال حبس کاهش داد؛ حکمی که رسانههای کرهای آن را به دلیل عذرخواهی نکردن متهمان، بسیار سبک ارزیابی کردهاند.
از سوی دیگر، دو متهم دیگر پرونده که دادستانی آنها را به دیدهبانی متهم کرده بود، به دلیل «نبود شواهد عینی کافی» تبرئه شدند. این تبرئه با اعتراض وکیل قربانی همراه شد، اما با تایید نهایی حکم در دادگاه تجدیدنظر، دو فرد تبرئهشده میتوانند به ایران بازگردند.
فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن در بیانیهای اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی و هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی این کشور بامداد پنجشنبه ۲۰ موشک را که از ایران به سمت منطقه الازرق در استان الزرقا شلیک شده بود، رهگیری و منهدم کردند.
یک منبع نظامی مسئول در ارتش اردن گفت در پی این عملیات، شماری ترکش در مناطق مختلف سقوط کرد اما هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی گزارش نشده است.
او افزود تیمهای مهندسی ارتش با بقایای موشکها برخورد کرده و اقدامات لازم را برای اطمینان از نبود مواد منفجره در آنها انجام دادهاند.
این منبع تاکید کرد نیروهای مسلح اردن تحولات منطقه را به طور مستمر زیر نظر دارند و با بالاترین سطح آمادگی از حریم هوایی، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور دفاع میکنند.
در این بیانیه همچنین آمده است که اردن اجازه نخواهد داد هیچ طرفی حریم هوایی این کشور را نقض کند.