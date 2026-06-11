لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرد اگر جمهوری اسلامی فوراً توافق مورد نظر را امضا نکند، ایالات متحده باید به اسرائیل اجازه دهد «تمام توان خود را به کار گیرد» و خود نیز برای استفاده از نیروی نظامی آماده باشد.

او گفت: «ما باید به اسرائیل اجازه دهیم تمام توان خود را به کار گیرد و اگر آنها همین حالا توافقی را امضا نکنند، خودمان نیز از نیروی نظامی استفاده کنیم.»

گراهام با مقایسه‌ای جنجالی افزود: «اگر به هیتلر می‌گفتید مردم در رنج هستند، برایش اهمیتی نداشت.»

این سناتور جمهوری‌خواه همچنین اظهار داشت مقام‌های جمهوری اسلامی بیش از آنکه به رنج مردم ایران اهمیت دهند، به ایدئولوژی و برنامه‌های خود پایبند هستند و مذاکره با آن‌ها بسیار دشوار است. او در عین حال گفت دستیابی به توافق غیرممکن نیست، اما تأکید کرد آنچه تاکنون انجام شده هنوز به نتیجه نرسیده است.