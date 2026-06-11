هیات هواپیمایی کشوری کویت: حریم هوایی کشور موقتا بسته شد
هیات هواپیمایی کشوری کویت اعلام کرد در پی آنچه حملات حکومت ایران عنوان شده، حریم هوایی این کشور به طور موقت بسته شده است.
جزئیات بیشتری درباره مدت زمان این محدودیت اعلام نشده است.
هیات هواپیمایی کشوری کویت اعلام کرد در پی آنچه حملات حکومت ایران عنوان شده، حریم هوایی این کشور به طور موقت بسته شده است.
جزئیات بیشتری درباره مدت زمان این محدودیت اعلام نشده است.
ارتش دفاعی اسرائیل اعلام کرد در پی فعال شدن آژیرهای هشدار در چند منطقه در شمال این کشور، دو پرتابه شناسایی شده است. این هشدارها دقایقی پیش در بخشهایی از شمال اسرائیل به صدا درآمد.
بر اساس این بیانیه، این دو پرتابه در نزدیکی منطقهای در جنوب لبنان که نیروهای ارتش اسرائیل در آن فعالیت میکنند، سقوط کردهاند.
جزئیات بیشتری درباره منشا این پرتابهها یا خسارت احتمالی منتشر نشده است.
رسانههای ایران گزارش دادند پایگاه هوایی «علی السالم» در کویت که محل استقرار نیروهای آمریکایی است، هدف موشکها و پهپادهای ایران قرار گرفته است.
همزمان ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با پرتابههای متخاصم است.
وزارت کشور بحرین نیز از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار خبر داد و گزارش شده آژیرهای خطر بار دیگر در این کشور فعال شدهاند.
مقامهای کویت و بحرین جزئیات بیشتری درباره منشا یا اهداف احتمالی این حملات منتشر نکردهاند و این ادعاها به طور مستقل تایید نشده است.
لیندزی گراهام گفت اگر جمهوری اسلامی فوراً توافق را امضا نکند، آمریکا باید به اسرائیل اجازه دهد «تمام توان خود را به کار گیرد» و خود نیز آماده اقدام نظامی باشد. او افزود مذاکره با مقامهای تهران دشوار است و تلاشهای فعلی هنوز به توافق نرسیده است.
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز اعلام کرد اگر جمهوری اسلامی فوراً توافق مورد نظر را امضا نکند، ایالات متحده باید به اسرائیل اجازه دهد «تمام توان خود را به کار گیرد» و خود نیز برای استفاده از نیروی نظامی آماده باشد.
او گفت: «ما باید به اسرائیل اجازه دهیم تمام توان خود را به کار گیرد و اگر آنها همین حالا توافقی را امضا نکنند، خودمان نیز از نیروی نظامی استفاده کنیم.»
گراهام با مقایسهای جنجالی افزود: «اگر به هیتلر میگفتید مردم در رنج هستند، برایش اهمیتی نداشت.»
این سناتور جمهوریخواه همچنین اظهار داشت مقامهای جمهوری اسلامی بیش از آنکه به رنج مردم ایران اهمیت دهند، به ایدئولوژی و برنامههای خود پایبند هستند و مذاکره با آنها بسیار دشوار است. او در عین حال گفت دستیابی به توافق غیرممکن نیست، اما تأکید کرد آنچه تاکنون انجام شده هنوز به نتیجه نرسیده است.
دونالد ترامپ از جمهوریخواهان کنگره خواست طرح ۳۵۰ میلیارد دلاری بودجه نظامی را فوری تصویب کنند. او گفت این لایحه گامی به سوی بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری است و برای تقویت سامانههای دفاعی، ناوگان دریایی و هوایی، ذخایر تسلیحاتی و توان فضایی و پهپادی آمریکا ضروری است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از جمهوریخواهان در کنگره خواست طرح ۳۵۰ میلیارد دلاری بودجه نظامی را فورا تصویب کنند؛ طرحی که به گفته او با هدف افزایش چشمگیر بودجه نظامی آمریکا و تقویت توان بازدارندگی این کشور تدوین شده است.
ترامپ تاکید کرد این لایحه بخشی از مسیر رسیدن به بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری دفاعی است و باید بدون تاخیر و تغییر اساسی تصویب شود.
او گفت این سرمایهگذاری برای توسعه سامانههای دفاعی جدید، تقویت ناوگان دریایی و هوایی، افزایش ذخایر تسلیحاتی و گسترش توان فضایی و پهپادی آمریکا انجام میشود و آن را اقدامی تعیینکننده برای برتری نظامی ایالات متحده در سالهای آینده توصیف کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از جمهوریخواهان در کنگره خواست طرح ۳۵۰ میلیارد دلاری بودجه نظامی را فورا تصویب کنند؛ طرحی که به گفته او با هدف افزایش چشمگیر بودجه نظامی آمریکا و تقویت توان بازدارندگی این کشور تدوین شده است.
ترامپ تاکید کرد این لایحه بخشی از مسیر رسیدن به بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری دفاعی است و باید بدون تاخیر و تغییر اساسی تصویب شود.
او گفت این سرمایهگذاری برای توسعه سامانههای دفاعی جدید، تقویت ناوگان دریایی و هوایی، افزایش ذخایر تسلیحاتی و گسترش توان فضایی و پهپادی آمریکا انجام میشود و آن را اقدامی تعیینکننده برای برتری نظامی ایالات متحده در سالهای آینده توصیف کرد.