فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در واکنش به تصویب قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، گفت این قطعنامه بر پایه «گزارش‌های سیاسی و فاقد پشتوانه حقوقی و فنی» صادر شده است.

او افزود: «از ابتدا مشخص بود گزارش‌های رافائل گروسی فاقد مبانی حقوقی و فنی لازم است و تحت تاثیر فشارهای سیاسی، به‌ویژه فضاسازی‌ها و اقدامات اسرائیل، تهیه و به شورای حکام ارائه شده است.»

مالکی همچنین گفت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی باید موضوع را بر همین مبنا پیگیری کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل آنچه «سکوت» در قبال حملات به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی و «رفتار دوگانه» خواند، باید مورد بازخواست حقوقی قرار گیرد.