فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در واکنش به تصویب قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی، گفت این قطعنامه بر پایه «گزارشهای سیاسی و فاقد پشتوانه حقوقی و فنی» صادر شده است.
او افزود: «از ابتدا مشخص بود گزارشهای رافائل گروسی فاقد مبانی حقوقی و فنی لازم است و تحت تاثیر فشارهای سیاسی، بهویژه فضاسازیها و اقدامات اسرائیل، تهیه و به شورای حکام ارائه شده است.»
مالکی همچنین گفت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی باید موضوع را بر همین مبنا پیگیری کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دلیل آنچه «سکوت» در قبال حملات به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی و «رفتار دوگانه» خواند، باید مورد بازخواست حقوقی قرار گیرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد تهران و واشینگتن با وجود تنشها و حملات متقابل اخیر، همچنان به رایزنیهای خود برای دستیابی به یک توافق اولیه ادامه میدهند.
رویترز پنجشنبه ۲۱ خرداد به نقل از یک مقام اروپایی و سه منبع ایرانی گزارش داد دو طرف در حال تبادل پیام درباره جزییات یک «یادداشت تفاهم» هستند و تلاشها برای نهاییسازی چارچوب توافق اولیه شدت گرفته است.
به گفته منابع ایرانی، آمریکا و جمهوری اسلامی به «یک تفاهم سیاسی» دست یافتهاند، اما برخی موضوعات همچنان نیازمند مذاکرات بیشتر است.
به گزارش رویترز، از جمله مهمترین این موارد، تعیین سازوکاری برای آزادسازی دهها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مسدودشده جمهوری اسلامی در بانکهای خارجی است.
پیشتر نیز سیانان به نقل از یک منبع دیپلماتیک، از ادامه مذاکرات میان حکومت ایران و ایالات متحده خبر داده بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۰ خرداد از مواضع تهران در مذاکرات انتقاد کرد و هشدار داد جمهوری اسلامی بهای وقتکشی در دستیابی به توافق را خواهد پرداخت.
ارتش ایالات متحده شامگاه ۲۰ خرداد و بامداد ۲۱ خرداد، برای دومین بار در کمتر از ۴۸ ساعت، به مواضع جمهوری اسلامی حمله کرد.
در سوی دیگر، سپاه پاسداران کشورهای اردن، کویت و بحرین را هدف حملات موشکی خود قرار داد.
بقای نظام؛ اولویت اصلی جمهوری اسلامی
رویترز در ادامه به نقل از منابع ایرانی گزارش داد اولویت کنونی جمهوری اسلامی نه دستیابی به یک توافق جامع، بلکه تضمین بقای نظام است.
بر پایه این گزارش، حکومت ایران در پی ایجاد چارچوبی است که بتواند با آزادسازی داراییهای مسدودشده و پایان دادن به جنگ، «حداقل فضای تنفس» برای ادامه حیات نظام را فراهم کند.
یکی از این منابع به رویترز گفت جمهوری اسلامی خواستار آزادسازی بین ۶ تا ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده خود و انتقال آنها به تهران است.
او افزود: «واشینگتن میخواهد این منابع مالی بهصورت مرحلهای و صرفا برای خرید کالاهای بشردوستانه آزاد شوند و با بازگرداندن مستقیم این پولها به ایران مخالفت میکند.»
رویترز پیشتر گزارش داده بود گفتوگوهای هیات قطری با مقامهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافقی میان تهران و واشینگتن تا ساعات اولیه بامداد ۲۱ خرداد ادامه داشت.
این رسانه افزود اعضای هیات قطری پس از پایان مذاکرات، ایران را ترک کردند.
۱۴ خرداد، روزنامه اورشلیمپست نوشت پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی داراییهای مسدودشدهاش به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشینگتن تبدیل شده است.
پایگاه خبری واینت ۲۱ خرداد گزارش داد همزمان با افزایش درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، اسرائیل در حالت آمادهباش قرار گرفته و خود را برای احتمال آغاز مجدد نبرد آماده میکند.
خبرگزاری رویترز به نقل از دادههای ردیابی کشتیها از شرکتهای الاسایجی و کپلر گزارش داد سه نفتکش دیگر حامل گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور کردهاند و به سمت مقاصدی در آسیا در حرکت هستند.
بر اساس این گزارش، نفتکشهای «لبریثه» و «رشیده» که تحت کنترل قطر انرژی هستند، پس از مدتی خاموش بودن سامانههای ردیابی خود، ۲۰ خرداد دوباره در دادههای ردیابی ظاهر شدند.
کشتی «لبریثه» که اول خرداد در راس لفان قطر بارگیری کرده بود، به سمت پاکستان حرکت میکند. نفتکش «رشیده» نیز که از ۹ اسفند محمولهای را حمل میکرد، اکنون به جنوب شرق آسیا نزدیک شده است.
همچنین نفتکش «ماریگولد» که تحت مدیریت شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) قرار دارد، پس از بارگیری در جزیره داس امارات در ۴ خردا
رویترز گزارش داد با عبور این سه کشتی، شمار محمولههای گاز طبیعی مایع که از زمان آغاز جنگ در اواخر بهمن از تنگه هرمز خارج شدهاند، به ۱۲ مورد رسیده است.
جامجهانی ۲۰۲۶ با برگزاری مراسمهای افتتاحیه تاریخی در کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک آغاز میشود تا بزرگترین تورنمنت تاریخ فوتبال کلید بخورد. آمریکا در سال ۱۹۹۴ و مکزیک در سالهای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ میزبان این مسابقات بودند، اما کانادا برای اولین بار این رقابتها را میزبانی میکند.
این دوره از جامجهانی شامل ۱۰۴ مسابقه خواهد بود که در ۱۶ شهر مختلف برگزار میشود. این رویداد جهانی از اواخر شامگاه پنجشنبه ۲۱ خرداد با بازی افتتاحیه در مکزیک آغاز میشود و در روز یکشنبه ۲۸ تیر با بازی فینال در نیویورک به پایان میرسد.
جزئیات مراسمهای افتتاحیه
برنامهریزان سه مراسم به هم پیوسته را در مکزیک، کانادا و آمریکا طراحی کردهاند. این مراسمها بر اساس یک تم مشترک ساخته شدهاند تا علاوه بر نمایش فرهنگ، هویت و استعداد هنری هر کشور، سه ملت میزبان را به یکدیگر پیوند دهند.
برنامههای رسمی در استادیوم هر کشور از ۹۰ دقیقه قبل از آغاز مسابقه کلید میخورند. مارکو بالیچ مسئولیت تهیهکنندگی این مراسمها را بر عهده دارد. او کارگردان هنری چندین افتتاحیه المپیک، از جمله بازیهای زمستانی ۲۰۲۶ بوده است.
هر نمایش ویژگیهای خاص خود را خواهد داشت، اما یک تم مشترک یعنی «توانایی فوتبال در متحد کردن مردم» آنها را به هم وصل میکند. هر کشور سبک بصری خاص خود را به نمایش میگذارد. کانادا با نماد «موزاییک فرهنگی»، مکزیک با کاغذهای رنگی سنتی و آمریکا با یک «جام بسیار درخشان و نورانی» در مراسم حاضر میشوند.
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعلام کرد که این مراسمها موسیقی، فرهنگ و فوتبال را به شکلی ترکیب میکنند که هم اصالت هر کشور و هم اتحاد این تورنمنت را نشان دهد. بر اساس گزارش رسانه اتلتیک، بخش اجرای هنری و موسیقی در مراسم مکزیکوسیتی حدود ۱۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه طول میکشد و این نمایش در تورنتو و لسآنجلس نیز هر کدام حدود ۱۳ دقیقه زمان میبرد.
زمین بازی بلافاصله بعد از پایان این نمایشها برای گرم کردن در اختیار تیمها قرار میگیرد و تشریفات رسمی مسابقه مانند ورود بازیکنان و سرود ملی نیز ۲۵ دقیقه قبل از سوت آغاز بازی انجام میشود.
تیمهای حاضر در بازیهای افتتاحیه
مکزیک در اولین بازی تورنمنت و پس از مراسم افتتاحیه مکزیکوسیتی، به مصاف آفریقای جنوبی میرود. کانادا نیز در تورنتو در برابر بوسنی و هرزگوین بازی میکند که این بازی اولین مسابقه تاریخ تیم ملی مردان کانادا در خاک خودشان در جامجهانی است. در نهایت، آمریکا در اولین مسابقه خود در لسآنجلس، روبروی پاراگوئه قرار میگیرد.
زمان و مکان برگزاری مراسمهای افتتاحیه
مکزیک تورنمنت را در ورزشگاه مکزیکوسیتی آغاز میکند. این مراسم فرهنگ مکزیک را از طریق هنرمندان بومی، نمایشهای فولکلور معاصر و هنر سنتی کاغذهای رنگی جشن میگیرد. خوانندگان آلبوم رسمی جامجهانی از جمله آلخاندرو فرناندز، بلیندا، دنی اوشن، جی بالوین، لیلا داونز، لوس آنجلس آزولس و مانا در این مراسم اجرا خواهند کرد. تایلا، خواننده و آهنگساز آفریقای جنوبی نیز در این برنامه حضور دارد.
همچنین شکیرا به همراه بورنا بوی ترانه خود به نام "دایدای" را اجرا میکند. مقامات مکزیک روز پنجشنبه را در مکزیکوسیتی تعطیل عمومی اعلام کردهاند. درهای ورزشگاه در ساعت ۱۸:۳۰ پنجشنبه باز میشوند، آغاز تشریفات پیش از بازی در ساعت ۲۰:۳۰ خواهد بود، تیمها در ساعت ۲۱:۴۰ گرم میکنند و بازی مکزیک و آفریقای جنوبی در ساعت ۲۲:۳۰ آغاز میشود.
کانادا مراسم خود را در ورزشگاه تورنتو برگزار میکند. هنرمندان مختلفی از جمله آلانیس موریست، آلیسیا کارا، الیانا، جسی ریز، مایکل بوبله، نورا فتحی، سانجوی، وجدریم و ویلیام پرینس در این برنامه تنوع فرهنگی کانادا را نمایش میدهند.
برنامهها از ساعت ۲۱:۰۰ روز جمعه ۲۲ خرداد آغاز میشود و بازی کانادا و بوسنی و هرزگوین در ساعت ۲۲:۳۰ همان روز سوت خواهد خورد.
آمریکا جشن افتتاحیه خود را در ورزشگاه لسآنجلس برگزار میکند. این مراسم شامل تصاویر بزرگ، داستانسراییهای جذاب و اجراهای هنرمندان جهانی خواهد بود. کیتی پری، فیوچر، آنیتا، لیسا، رما و تایلا در این برنامه اجرا میکنند. رئیس فیفا تاکید کرد که این هنرمندان برای نشان دادن تنوع فرهنگی و تأثیر زیاد آمریکا بر موسیقی جهان انتخاب شدهاند.
این مراسم در بامداد شنبه ۲۳ خرداد خواهد بود؛ به طوری که برنامههای استادیوم از ساعت ۳ بامداد آغاز میشود و سوت بازی آمریکا و پاراگوئه در ساعت ۴:۳۰ بامداد زده خواهد شد.
وزارت خارجه قطر در بیانیهای حملات تازه جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است که این حملات نقض آشکار حاکمیت این کشورها و نقض فاحش حقوق بینالملل به شمار میرود.
وزارت خارجه قطر بر ضرورت دور نگه داشتن منطقه از پیامدهای این حملات و تلاش برای کاهش تنشها تاکید کرد و خواستار اقداماتی برای بازگرداندن امنیت و ثبات در سطح منطقهای و بینالمللی شد.
این وزارتخانه همچنین بار دیگر همبستگی کامل قطر با اردن، کویت و بحرین را اعلام کرد و از تمامی اقداماتی که این کشورها برای حفظ حاکمیت و امنیت خود انجام میدهند، حمایت کرد.