وزارت خارجه اسرائیل: حزبالله به سمت اسرائیل پهپاد پرتاب کرده است
وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که حزبالله عصر چهارشنبه و صبح پنجشنبه، به سمت اسرائیل پهپاد پرتاب کرده است.
وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که حزبالله عصر چهارشنبه و صبح پنجشنبه، به سمت اسرائیل پهپاد پرتاب کرده است.
سازمان بسیج جمهوری اسلامی در واکنش به حملههای آمریکا به نقاطی در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی نقض آتشبس و تعرض به حریم خاکی و آبی خود را بیپاسخ نخواهد گذاشت.
در این بیانیه آمده است بسیجیان آمادهاند به هر گونه «ماجراجویی» با قدرت و سرعت پاسخ دهند.
این سازمان همچنین از آنچه «مجامع به اصطلاح بینالمللی» خواند خواست «بدعهدیهای آمریکا» را محکوم کنند و افزود در غیر این صورت، «ملت ایران» با تکیه بر توان داخلی از عزت و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال گفت که بامداد پنجشنبه ۲۱ خرداد پرواز یک پهپاد شناسایی در آسمان تهران را دیده است.
او این هواپیمای بدون سرنشین را متعلق به ارتش آمریکا دانست و افزود که در زمان پرواز آن، واکنشی از سوی سامانههای پدافندی انجام نگرفت.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در واکنش به تصویب قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی، گفت این قطعنامه بر پایه «گزارشهای سیاسی و فاقد پشتوانه حقوقی و فنی» صادر شده است.
او افزود: «از ابتدا مشخص بود گزارشهای رافائل گروسی فاقد مبانی حقوقی و فنی لازم است و تحت تاثیر فشارهای سیاسی، بهویژه فضاسازیها و اقدامات اسرائیل، تهیه و به شورای حکام ارائه شده است.»
مالکی همچنین گفت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی باید موضوع را بر همین مبنا پیگیری کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دلیل آنچه «سکوت» در قبال حملات به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی و «رفتار دوگانه» خواند، باید مورد بازخواست حقوقی قرار گیرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد تهران و واشینگتن با وجود تنشها و حملات متقابل اخیر، همچنان به رایزنیهای خود برای دستیابی به یک توافق اولیه ادامه میدهند.
رویترز پنجشنبه ۲۱ خرداد به نقل از یک مقام اروپایی و سه منبع ایرانی گزارش داد دو طرف در حال تبادل پیام درباره جزییات یک «یادداشت تفاهم» هستند و تلاشها برای نهاییسازی چارچوب توافق اولیه شدت گرفته است.
به گفته منابع ایرانی، آمریکا و جمهوری اسلامی به «یک تفاهم سیاسی» دست یافتهاند، اما برخی موضوعات همچنان نیازمند مذاکرات بیشتر است.
به گزارش رویترز، از جمله مهمترین این موارد، تعیین سازوکاری برای آزادسازی دهها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مسدودشده جمهوری اسلامی در بانکهای خارجی است.
پیشتر نیز سیانان به نقل از یک منبع دیپلماتیک، از ادامه مذاکرات میان حکومت ایران و ایالات متحده خبر داده بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۰ خرداد از مواضع تهران در مذاکرات انتقاد کرد و هشدار داد جمهوری اسلامی بهای وقتکشی در دستیابی به توافق را خواهد پرداخت.
ارتش ایالات متحده شامگاه ۲۰ خرداد و بامداد ۲۱ خرداد، برای دومین بار در کمتر از ۴۸ ساعت، به مواضع جمهوری اسلامی حمله کرد.
در سوی دیگر، سپاه پاسداران کشورهای اردن، کویت و بحرین را هدف حملات موشکی خود قرار داد.
بقای نظام؛ اولویت اصلی جمهوری اسلامی
رویترز در ادامه به نقل از منابع ایرانی گزارش داد اولویت کنونی جمهوری اسلامی نه دستیابی به یک توافق جامع، بلکه تضمین بقای نظام است.
بر پایه این گزارش، حکومت ایران در پی ایجاد چارچوبی است که بتواند با آزادسازی داراییهای مسدودشده و پایان دادن به جنگ، «حداقل فضای تنفس» برای ادامه حیات نظام را فراهم کند.
یکی از این منابع به رویترز گفت جمهوری اسلامی خواستار آزادسازی بین ۶ تا ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده خود و انتقال آنها به تهران است.
او افزود: «واشینگتن میخواهد این منابع مالی بهصورت مرحلهای و صرفا برای خرید کالاهای بشردوستانه آزاد شوند و با بازگرداندن مستقیم این پولها به ایران مخالفت میکند.»
رویترز پیشتر گزارش داده بود گفتوگوهای هیات قطری با مقامهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافقی میان تهران و واشینگتن تا ساعات اولیه بامداد ۲۱ خرداد ادامه داشت.
این رسانه افزود اعضای هیات قطری پس از پایان مذاکرات، ایران را ترک کردند.
۱۴ خرداد، روزنامه اورشلیمپست نوشت پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی داراییهای مسدودشدهاش به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشینگتن تبدیل شده است.
پایگاه خبری واینت ۲۱ خرداد گزارش داد همزمان با افزایش درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، اسرائیل در حالت آمادهباش قرار گرفته و خود را برای احتمال آغاز مجدد نبرد آماده میکند.
خبرگزاری رویترز به نقل از دادههای ردیابی کشتیها از شرکتهای الاسایجی و کپلر گزارش داد سه نفتکش دیگر حامل گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور کردهاند و به سمت مقاصدی در آسیا در حرکت هستند.
بر اساس این گزارش، نفتکشهای «لبریثه» و «رشیده» که تحت کنترل قطر انرژی هستند، پس از مدتی خاموش بودن سامانههای ردیابی خود، ۲۰ خرداد دوباره در دادههای ردیابی ظاهر شدند.
کشتی «لبریثه» که اول خرداد در راس لفان قطر بارگیری کرده بود، به سمت پاکستان حرکت میکند. نفتکش «رشیده» نیز که از ۹ اسفند محمولهای را حمل میکرد، اکنون به جنوب شرق آسیا نزدیک شده است.
همچنین نفتکش «ماریگولد» که تحت مدیریت شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) قرار دارد، پس از بارگیری در جزیره داس امارات در ۴ خردا
رویترز گزارش داد با عبور این سه کشتی، شمار محمولههای گاز طبیعی مایع که از زمان آغاز جنگ در اواخر بهمن از تنگه هرمز خارج شدهاند، به ۱۲ مورد رسیده است.