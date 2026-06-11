عراقچی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتوگو کرد
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بهصورت تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه گفتوگو کردند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بهصورت تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه گفتوگو کردند.
پایگاه خبری دیدهبان ایران گزارش داد فرش دستباف ایران که سالها بدون نیاز به تبلیغات گسترده در بازارهای جهانی اعتبار داشت، امروز با چالشهای متعددی روبهرو شده و بخشی از جایگاه سنتی خود را از دست داده است.
این رسانه پنجشنبه ۲۱ خرداد نوشت: «تولیدکننده ایرانی با هزینه بالای مواد اولیه، افت تقاضا، دشواری صادرات، تعهد ارزی، مشکلات نقلوانتقال پول و بازار داخلی کمرمق دستوپنجه نرم میکند.»
بر اساس این گزارش، کشورهایی مانند هند و پاکستان بهدلیل بهرهگیری از نیروی کار ارزانتر و سهولت دسترسی به بازارهای جهانی، حضور پررنگتری در بازار فرش پیدا کردهاند و با «کپی نقشههای اصیل ایرانی»، محصولات مشابه را با قیمت پایینتر عرضه میکنند.
در سالهای اخیر، سیاست خارجی تنشآفرین جمهوری اسلامی، تشدید تحریمهای بینالمللی، سوءمدیریت ساختاری و نبود حمایت موثر از تولیدکنندگان داخلی، روند صادرات محصولات ایرانی به بازارهای جهانی را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
پیشتر در مهرماه ۱۴۰۴، خبرگزاری فرانسه با اشاره به وضعیت بحرانی بازار فرش ایران گزارش داد صادرات فرش از ایران با کاهش ۹۵ درصدی روبهرو شده است.
چالشهای صادرات فرش دستباف ایرانی
مسعود سپهرزاد، رییس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف تهران، ۲۱ خرداد در مصاحبه با دیدهبان ایران، تحریمها، افزایش مداوم قیمت مواد اولیه و دستمزدها، کاهش پروازهای بینالمللی و اختلال در شبکه حملونقل را از مهمترین مشکلات صنعت فرش ایران عنوان کرد.
به گفته او، علاوه بر چالش یافتن مشتری و فروش محصول، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور نیز به یکی از مهمترین موانع پیشروی تاجران فرش دستباف تبدیل شده است.
سپهرزاد ادامه داد: «مجموعه این عوامل سبب شده است با وجود ادامه روند تولید، بخش قابل توجهی از محصولات در انبارها باقی بمانند و به اصطلاح رسوب کنند. در نتیجه، نقشهها و طرحهای بافتهشده به مرور زمان از تازگی میافتند و قدیمی میشوند.»
رییس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف تهران افزود برخی صادرکنندگان بهمنظور مواجهه با مشکلات ناشی از تحریمها و محدودیتهای حملونقل ناچارند از مسیرهای ترانزیتی و بارنامههای کشورهای ثالث برای صادرات فرش استفاده کنند.
او در عین حال خاطرنشان کرد فرش دستباف ایرانی «همچنان از جایگاه ویژهای در بازارهای جهانی برخوردار است و تقاضا برای این محصول اصیل پابرجاست».
دیماه ۱۴۰۴، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد صنعت فرش دستباف ایران با سقوطی بیسابقه روبهرو شده و صادرات آن بهدلیل تحریمهای آمریکا و مقررات ارزی جمهوری اسلامی به پایینترین سطح خود رسیده است.
این روزنامه به نقل از فعالان صنعت فرش ایران نوشت بیثباتیهای منطقهای نیز در فروپاشی این صنعت دخیل بودهاند و وضعیت کنونی به کسبوکارهای محلی آسیب جدی زده است.
سازمان بسیج جمهوری اسلامی در واکنش به حملههای آمریکا به نقاطی در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی نقض آتشبس و تعرض به حریم خاکی و آبی خود را بیپاسخ نخواهد گذاشت.
در این بیانیه آمده است بسیجیان آمادهاند به هر گونه «ماجراجویی» با قدرت و سرعت پاسخ دهند.
این سازمان همچنین از آنچه «مجامع به اصطلاح بینالمللی» خواند خواست «بدعهدیهای آمریکا» را محکوم کنند و افزود در غیر این صورت، «ملت ایران» با تکیه بر توان داخلی از عزت و تمامیت ارضی خود دفاع خواهد کرد.
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال گفت که بامداد پنجشنبه ۲۱ خرداد پرواز یک پهپاد شناسایی در آسمان تهران را دیده است.
او این هواپیمای بدون سرنشین را متعلق به ارتش آمریکا دانست و افزود که در زمان پرواز آن، واکنشی از سوی سامانههای پدافندی انجام نگرفت.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در واکنش به تصویب قطعنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی، گفت این قطعنامه بر پایه «گزارشهای سیاسی و فاقد پشتوانه حقوقی و فنی» صادر شده است.
او افزود: «از ابتدا مشخص بود گزارشهای رافائل گروسی فاقد مبانی حقوقی و فنی لازم است و تحت تاثیر فشارهای سیاسی، بهویژه فضاسازیها و اقدامات اسرائیل، تهیه و به شورای حکام ارائه شده است.»
مالکی همچنین گفت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی باید موضوع را بر همین مبنا پیگیری کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دلیل آنچه «سکوت» در قبال حملات به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی و «رفتار دوگانه» خواند، باید مورد بازخواست حقوقی قرار گیرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد تهران و واشینگتن با وجود تنشها و حملات متقابل اخیر، همچنان به رایزنیهای خود برای دستیابی به یک توافق اولیه ادامه میدهند.
رویترز پنجشنبه ۲۱ خرداد به نقل از یک مقام اروپایی و سه منبع ایرانی گزارش داد دو طرف در حال تبادل پیام درباره جزییات یک «یادداشت تفاهم» هستند و تلاشها برای نهاییسازی چارچوب توافق اولیه شدت گرفته است.
به گفته منابع ایرانی، آمریکا و جمهوری اسلامی به «یک تفاهم سیاسی» دست یافتهاند، اما برخی موضوعات همچنان نیازمند مذاکرات بیشتر است.
به گزارش رویترز، از جمله مهمترین این موارد، تعیین سازوکاری برای آزادسازی دهها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مسدودشده جمهوری اسلامی در بانکهای خارجی است.
پیشتر نیز سیانان به نقل از یک منبع دیپلماتیک، از ادامه مذاکرات میان حکومت ایران و ایالات متحده خبر داده بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۰ خرداد از مواضع تهران در مذاکرات انتقاد کرد و هشدار داد جمهوری اسلامی بهای وقتکشی در دستیابی به توافق را خواهد پرداخت.
ارتش ایالات متحده شامگاه ۲۰ خرداد و بامداد ۲۱ خرداد، برای دومین بار در کمتر از ۴۸ ساعت، به مواضع جمهوری اسلامی حمله کرد.
در سوی دیگر، سپاه پاسداران کشورهای اردن، کویت و بحرین را هدف حملات موشکی خود قرار داد.
بقای نظام؛ اولویت اصلی جمهوری اسلامی
رویترز در ادامه به نقل از منابع ایرانی گزارش داد اولویت کنونی جمهوری اسلامی نه دستیابی به یک توافق جامع، بلکه تضمین بقای نظام است.
بر پایه این گزارش، حکومت ایران در پی ایجاد چارچوبی است که بتواند با آزادسازی داراییهای مسدودشده و پایان دادن به جنگ، «حداقل فضای تنفس» برای ادامه حیات نظام را فراهم کند.
یکی از این منابع به رویترز گفت جمهوری اسلامی خواستار آزادسازی بین ۶ تا ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده خود و انتقال آنها به تهران است.
او افزود: «واشینگتن میخواهد این منابع مالی بهصورت مرحلهای و صرفا برای خرید کالاهای بشردوستانه آزاد شوند و با بازگرداندن مستقیم این پولها به ایران مخالفت میکند.»
رویترز پیشتر گزارش داده بود گفتوگوهای هیات قطری با مقامهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافقی میان تهران و واشینگتن تا ساعات اولیه بامداد ۲۱ خرداد ادامه داشت.
این رسانه افزود اعضای هیات قطری پس از پایان مذاکرات، ایران را ترک کردند.
۱۴ خرداد، روزنامه اورشلیمپست نوشت پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی داراییهای مسدودشدهاش به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشینگتن تبدیل شده است.
پایگاه خبری واینت ۲۱ خرداد گزارش داد همزمان با افزایش درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، اسرائیل در حالت آمادهباش قرار گرفته و خود را برای احتمال آغاز مجدد نبرد آماده میکند.