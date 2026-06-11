عراقچی در گفتوگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: حملات آمریکا آتشبس را تضعیف میکند
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت حملات اخیر آمریکا به جمهوری اسلامی میتواند آتشبس را تضعیف کرده و ناامنی منطقهای و جهانی را افزایش دهد.
۲۰ خرداد، میخاییل رازووژایف، فرماندار مورد حمایت روسیه در سواستوپل، اعلام کرد کامیونهای حامل سوخت بهدلیل حملات اوکراین و اختلال در مسیرهای حملونقل نتوانستهاند محمولههای خود را به این شهر برسانند.
او افزود از این رو، طرح توزیع بنزین سهمیهبندیشده در سواستوپل به تعویق افتاده است.
به گزارش رویترز، بخش عمده سوخت مورد نیاز کریمه از طریق شبکه جادهای و ریلی مناطق تحت کنترل روسیه در شمال این شبهجزیره تامین میشود؛ مسیرهایی که در ماههای اخیر بارها هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفتهاند.
همچنین انتقال سوخت به پایانه نفتی فئودوسیا در کریمه که پیشتر با استفاده از قایقهای باری انجام میشد، پس از حمله اوکراین به این تاسیسات در ماه آوریل متوقف شده است.
رازووژایف در ادامه اظهارات خود اعلام کرد سواستوپل شب گذشته هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفت. به گفته او، این حملات خسارات محدودی بر جای گذاشت و سامانههای پدافندی موفق شدند ۳۳ پهپاد را سرنگون کنند.
فرماندار مورد حمایت روسیه در منطقه خرسون نیز از وارد آمدن خسارات به برخی پلهای این منطقه در پی حملات اوکراین خبر داد.
رویترز به نقل از مقامهای روسیه گزارش داد حملات شبانه اوکراین به جنوب روسیه باعث وقوع آتشسوزی در پالایشگاه نفت آفیپسکی شد. مقامهای محلی اعلام کردند این آتشسوزی مهار و بهطور کامل خاموش شده است.
۱۵ خرداد، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در نامهای سرگشاده خطاب به ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، پیشنهاد کرد رهبران دو کشور برای پایان دادن به بیش از چهار سال نبرد خونبار با یکدیگر دیدار کنند.
پوتین ۱۶ خرداد این پیشنهاد را رد کرد و گفت در مقطع کنونی، دلیلی برای دیدار با زلنسکی وجود ندارد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از منبعی نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، گزارش شبکه سیانان درباره مذاکرات جدید میان تهران و واشینگتن در جریان تحولات بامداد پنجشنبه را رد کرد.
این منبع به فارس گفت جمهوری اسلامی در روند مذاکرات بر مواضع و خطوط قرمز اعلامشده خود ایستادگی کرده و از مطالبات اصلی خود عقبنشینی نکرده است.
او افزود متنی که پیشتر مورد تاکید جمهوری اسلامی بوده، همچنان مبنای مواضع تهران در مذاکرات است.
این منبع همچنین گفت ارزیابی تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی این است که در نهایت طرف آمریکایی ناچار خواهد شد چارچوبهای اصلی همان متن را بپذیرد.
فارس جزئیات بیشتری درباره گزارش سیانان یا ماهیت مذاکرات مورد اشاره منتشر نکرد.
تیم ملی مکزیک و آفریقای جنوبی نخستین بازی جامجهانی ۲۰۲۶ را امشب ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه تاریخی آزتکا در مکزیکو سیتی برگزار میکنند.
این بازی، تکرار دقیق بازی افتتاحیه جامجهانی ۲۰۱۰ به میزبانی آفریقای جنوبی است؛ مسابقهای که در آن شلیک تماشایی سیپیوه تشابالالا با گل تساویبخش رافائل مارکز پاسخ داده شد و در نهایت دو تیم به تساوی ۱-۱ رضایت دادند.
استادیوم غولپیکر آزتکا امشب با حضور بیش از ۸۰ هزار تماشاگر، یک رکورد بینظیر را ثبت میکند. این ورزشگاه به نخستین استادیوم تاریخ فوتبال تبدیل میشود که سه بار در سالهای ۱۹۷۰، ۱۹۸۶ و ۲۰۲۶ میزبان بازی افتتاحیه جامجهانی است.
مکزیک؛ تکیه بر دژ آزتکا و رکورد شکستناپذیری
سبزپوشان مکزیک به لطف امتیاز میزبانی و ایستادن در رتبه چهاردهم رنکینگ فیفا، بخت بیشتری برای پیروزی در این دیدار دارند. شاگردان خاویر آگیره با آمادگی کامل پا به این تورنمنت میگذارند. آنها در ۸ مسابقه اخیر خود طعم شکست را نچشیدهاند که این بهترین رکورد شکستناپذیری تاریخ فوتبال مکزیک قبل از ورود به جامجهانی است.
پیروزی در سه بازی تدارکاتی اخیر مقابل غنا، استرالیا و صربستان نیز روحیه تیمی آنها را بالا برده است. البته انتظارات شدید هواداران برای کسب یک شروع طوفانی، فشار روانی سنگینی روی دوش میزبان میگذارد.
آفریقای جنوبی؛ تلاش بافانا بافانا برای خلق شگفتی
در سوی دیگر میدان، آفریقای جنوبی که در رتبه ۶۰ فیفا قرار دارد، پس از ۱۶ سال غیبت دوباره به صحنه جهانی برگشته است تا چهارمین حضور خود را در این مسابقات تجربه کند. روند آمادهسازی تیم هوگو بروس به دلیل صادر نشدن به موقع ویزا و تأخیر در هماهنگی با شرایط جوی مکزیک کمی مختل شد. از طرفی، آنها در سه مسابقه دوستانه اخیر خود مقابل پاناما، نیکاراگوئه و جامائیکا موفق به کسب برد نشدند. بروس قبل از مسابقه گفت که تیمش باید کاملاً به برنامههای تاکتیکی متعهد بماند و توجهی به جو سنگین سکوهای استادیوم داشته باشد.
این مسابقه پنجمین رویارویی تاریخ دو کشور است. در بازیهای گذشته، مکزیک دو بار و آفریقای جنوبی یک بار پیروز شدهاند و یک مسابقه هم مساوی شده است.
این دو تیم در گروه نخست با جمهوری چک و کره جنوبی رقابت میکنند. با توجه به ۴۸ تیمی شدن جامجهانی، علاوه بر دو تیم اول هر گروه، هشت تیم برتر رتبه سوم نیز به مرحله یکشانزدهم نهایی صعود خواهند کرد.
محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، در شبکه ایکس نوشت: «رییسجمهوری از تعادل خارجشده آمریکا تصور میکند بمبها میتوانند او را از باتلاقی که خود ساخته نجات دهند، اما موشکهای جمهوری اسلامی او را بیش از پیش در همان باتلاق فرو خواهند برد.»
او همچنین نوشت آمریکا در برابر انتخابی دشوار قرار دارد.
رضایی افزود: «واشینگتن باید میان پذیرش شروط جمهوری اسلامی و از دست دادن آخرین بقایای اعتبار خود در جهان، یکی را انتخاب کند.»
اظهارات رضایی در حالی مطرح شده است که تنشها میان جمهوری اسلامی و آمریکا پس از حملات اخیر دو طرف افزایش یافته و مقامهای جمهوری اسلامی بارها بر ادامه پاسخ به اقدامات نظامی آمریکا تاکید کردهاند.