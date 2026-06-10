یک مقام آمریکا:ادعاهای سپاه در مورد انجام ۲۱ حمله به پایگاههای ایالات متحده دروغ است
روزنامه نیویورکتایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: «ادعاهای سپاه پاسداران در مورد انجام ۲۱ حمله به پایگاههای ایالات متحده در منطقه کاملاً دروغ است.»
روزنامه نیویورکتایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: «ادعاهای سپاه پاسداران در مورد انجام ۲۱ حمله به پایگاههای ایالات متحده در منطقه کاملاً دروغ است.»
سپاه پاسداران در بیانیهای اعلام کرد که چهار «هدف مهم از جمله آشیانههای جنگندههای اف-۳۵ در پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی کنترل ارتش آمریکا در الازرق اردن هدف قرار گرفتند و منهدم شدند.»
در این ارتباط، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از «یک منبع آگاه نظامی» نوشت: «ایران با استفاده از موشکهای دوربرد سوخت جامد خیبرشکن، آشیانۀ جنگندههای اف۳۵ آمریکا در اردن را هدف قرار داده است.»
تاکنون مقامهای نظامی آمریکایی در مورد این ادعاها اظهارنظر نکردهاند.
در همین حال، سپاه پاسداران در بیانیه خود گفت که به ۲۱ هدف در پایگاههای هوایی و دریایی آمریکا حمله کرده است.
رسانهها در ایران از حملات سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در اردن، کویت و بحرین خبر دادند.
در گزارش این رسانهها به حملات موشکی به پایگاه الازرق در اردن، و پایگاه «الجهراء» در کویت، و حملات پهپادی به پایگاه ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین اشاره شده است.
درهمین ارتباط، ارتش جمهوری اسلامی در بیانیهای که در خبرگزاری فارس منتشر شد، گفت در ادامه عملیات مقابله با حملات آمریکا، «در اقدامی متقابل، با موجی از حملات پهپادی»، به «پایگاههای آمریکایی و سامانههای راداری ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین» حمله کرده است.
تاکنون مقامهای آمریکایی و همچنین اردنی و کویتی در مورد گزارشهای مربوط به حملات موشکی سپاه پاسداران اظهارنظر نکردهاند.
پیشتر بحرین از دفع حملات جمهوری اسلامی خبر داده بود.
در سوی مقابل، سنتکام پس از سه دور حملات هوایی به اهدافی در سواحل جنوبی ایران اعلام کرد که عملیات تلافیجویانه برای سرنگونی یک بالگرد آپاچی به پایان رسیده است.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد عملیات جدید خود علیه جمهوری اسلامی را که در پاسخ به سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا انجام داد، به پایان رسانده است.
طبق اعلام سنتکام، نیروهای آمریکا با استفاده از مهمات دقیق که از جنگندههای نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا شلیک شد، سامانههای پدافند هوایی، ایستگاههای کنترل زمینی و سایتهای راداری نظارتی جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند.
سنتکام این عملیات را پاسخی متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتیهای تجاری بینالمللی در حال عبور از آبهای منطقه توصیف کرد.
سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی همچنان در حالت آمادهباش باقی ماندهاند و برای دفاع در برابر «تجاوز غیرموجه» جمهوری اسلامی آمادگی دارند.
رسانه دولتی کره شمالی، KCNA، چهارشنبه ۲۰ خرداد گزارش داد که شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در پیام تشکری که پس از سفر خود به پیونگیانگ ارسال کرده، گفته است او و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، بر سر مسائل مهمی به اجماع رسیده و توافق کردهاند که از صلح منطقهای و جهانی محافظت کنند.
در این پیام گفته شده است دو طرف «دیدگاههای عمیقی درباره موضوعات مورد علاقه مشترک تبادل کردند و بر سر مجموعهای از مسائل مهم و مشترک به اجماعدست یافتند»؛ توافقهایی که نشاندهنده عزم دو کشور برای تعمیق هرچه بیشتر روابط دوجانبه است.
شی با اشاره به آینده روابط چین و کره شمالی گفت که آماده است بر اساس «منافع بنیادین و بلندمدت» با کیم همکاری کند تا روابط دوجانبه را «بهطور مستمر حفظ و تقویت کند» و سهم بیشتری در صلح و توسعه منطقهای و جهانی داشته باشد.
او همچنین گفت این سفر «با موفقیت به پایان رسیده» و روابط دو کشور وارد «مرحلهای جدید در تاریخ» شده است. شی در ادامه ابراز امیدواری کرد که بار دیگر با کیم دیدار کند.
شی جینپینگ از روز دوشنبه تا سهشنبه در پیونگیانگ حضور داشت. این نخستین سفر او به کره شمالی در هفت سال گذشته بود. خبرگزاری رسمی چین، شینهوا، گزارش داد که شی گفته است این سفر به درک عمیقتر و جامعتری میان دو کشور منجر شده و مسیر روشنتری برای توسعه روابط فراهم آورده است.
براساس گزارش رسانههای دولتی هر دو کشور، دو رهبر توافق کردند همکاریها را در حوزههای سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی گسترش دهند و در عین حال ارتباطات راهبردی میان دولتهای خود را تقویت کنند.
شینهوا نوشت: «همکاری عملی در حوزههایی مانند کشاورزی، فناوری و ساخت و ساز، نیروی محرکه مهمی برای توسعه روابط چین و جمهوری دموکراتیک خلق کره است.»
رسانههای رسمی چین همچنین اعلام کردند که دو کشور باید از بازگشایی کامل گذرگاههای مرزی و ازسرگیری پروازهای غیرنظامی و قطارهای بینالمللی مسافربری حداکثر بهره را ببرند.
در گزارشهای دیگری که خبرگزاری دولتی کره شمالی چهارشنبه منتشر کرد، آمده است که دو رهبر در برج دوستی چین و کره در پیونگیانگ، یادبودی برای سربازان چینی کشتهشده در جنگ کره، ادای احترام کردند و همچنین از یک مدرسه آموزش سیاسی برای کادرهای حزبی بازدید به عمل آوردند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای آمریکایی «به دستور فرمانده کل قوا»، در پاسخ به سرنگونی روز دوشنبه یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا، «حملات دفاع از خود علیه ایران را به پایان رساندند.»
سنتکام گفت که نیروهایش با مهمات دقیق، سامانههای پدافند هوایی، مراکز کنترل زمینی و سایتهای راداری نظارتی ایران را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار دادند، و افزود این عملیات پاسخی متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتیهای تجاری بینالمللی بود که از آبراههای منطقه عبور میکردند.
سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکا همچنان هوشیار هستند و برای دفاع در برابر تجاوز بیمورد ایران در حالت آمادهباش باقی ماندهاند.