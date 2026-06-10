سازمان دریانوردی تجاری بریتانیا اعلام کرد در فاصله ۲۰ مایلی شهر صحار در شمال عمان برای یک کشتی حادثه رخ داد.
بر اساس اعلام این نهاد، موتور یک نفتکش در این محدوده دچار آتشسوزی شد. در این حادثه یک نفر از خدمه کشته شد و دو نفر دیگر مفقود شدند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در حاشیه نشست اهدای نشان «پارسی جان» گفت روند مذاکره با توجه به «تحولات» بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد بررسی خواهد شد.
او افزود روند دیپلماتیک در خلا شکل نمیگیرد و برای پیشبرد هر فرایند دیپلماتیکی به فضای حداقلی نیاز است.
بقائی گفت آمریکا با ارسال پیامهای متناقض، تغییر مکرر مواضع و مطالبات و نقض آتشبس به این روند آسیب میزند و اسرائیل نیز با نقض آتشبس به روند موجود لطمه وارد میکند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود هر روند دیپلماتیکی با توسل به زور و اقدامات غیرقانونی یکی از طرفین متزلزل میشود.
وزارت خارجه قطر در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به کویت، بحرین و اردن را به شدت محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت این کشورها دانست.
در این بیانیه آمده است که دوحه این اقدام را مغایر با اصول حاکمیت ملی توصیف میکند.
وزارت خارجه قطر همچنین حمایت خود را از کویت، بحرین و اردن اعلام کرد و بر همبستگی با این کشورها تاکید کرد.
به گزارش رویترز، دولت آمریکا به دلیل آنچه ارتباط عمر عبدالقادر ارتان با «افراد مظنون به عضویت در سازمانهای تروریستی» عنوان کرده، از ورود این داور فوتبال اهل سومالی به ایالات متحده برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ جلوگیری کرده است.
ارتان، برنده عنوان بهترین داور فوتبال آفریقا در سال ۲۰۲۵، قصد داشت به عنوان نخستین داور سومالیایی تاریخ در رقابتهای جام جهانی قضاوت کند. او صبح چهارشنبه به سومالی بازگشت.
سخنگوی فیفا تایید کرد که این داور فرصت حضور در جام جهانی را از دست داده است و افزود فیفا در فرآیندهای مهاجرتی کشورهای میزبان نقشی ندارد.
دولت سومالی نیز با ابراز تاسف از این تصمیم اعلام کرد تلاشهای دیپلماتیک این کشور برای حل موضوع بینتیجه مانده است.
این اقدام در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ نگرانیهایی را درباره محدودیتهای ورود به آمریکا برای برخی شرکتکنندگان در این رقابتها ایجاد کرده است.
رادنی اسکات، کمیسر سازمان گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، از این تصمیم دفاع کرد و گفت: «واقعاً برای من مهم نیست شغل شما چیست؛ قانون، قانون است. اگر واجد شرایط ورود به کشور نیستید، صرفاً به این دلیل که میخواهید یک مسابقه را داوری کنید، اجازه ورود به شما داده نخواهد شد.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در حاشیه نشست اهدای نشان «پارسی جان» گفت آمریکا با ارسال پیامهای متناقض، تغییر مطالبات و نقص مکرر آتشبس به روند دیپلماتیک آسیب میزند.
او افزود: «دیپلماسی و میدان در کنار هم ابزاری برای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران هستند.»
بقائی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هر کجا لازم بدانند به «دشمن» پاسخ خواهند داد و اندکی درنگ نخواهند کرد.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود در حوزه دیپلماسی، ارکان حاکمیت در هماهنگی کامل هستند و هر جا لازم باشد از ابزار دیپلماسی و در صورت اقتضا از نیروی نظامی برای دفاع از کشور استفاده خواهند کرد.
او گفت روند مذاکره با توجه به «تحولات» بامداد چهارشنبه بررسی خواهد شد.
شبکه خبری آی۲۴ اسرائیل به نقل از نتانیاهو گزارش داد اسرائیل مایل نیست به تنهایی علیه جمهوری اسلامی اقدام کند، اما برای انجام آن آمادگی دارد.
گفتوگو با بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال