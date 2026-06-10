حمله هوایی اسرائیل به شهرک مجدل زون در جنوب لبنان
رسانههای لبنان گزارش دادند اسرائیل شهرک مجدل زون در جنوب این کشور را هدف حمله هوایی قرار داده است.
رسانههای لبنان گزارش دادند اسرائیل شهرک مجدل زون در جنوب این کشور را هدف حمله هوایی قرار داده است.
وزارت خارجه قطر در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به کویت، بحرین و اردن را به شدت محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت این کشورها دانست.
در این بیانیه آمده است که دوحه این اقدام را مغایر با اصول حاکمیت ملی توصیف میکند.
وزارت خارجه قطر همچنین حمایت خود را از کویت، بحرین و اردن اعلام کرد و بر همبستگی با این کشورها تاکید کرد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در حاشیه نشست اهدای نشان «پارسی جان» گفت آمریکا با ارسال پیامهای متناقض، تغییر مطالبات و نقص مکرر آتشبس به روند دیپلماتیک آسیب میزند.
او افزود: «دیپلماسی و میدان در کنار هم ابزاری برای صیانت از منافع و امنیت ملی ایران هستند.»
بقائی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هر کجا لازم بدانند به «دشمن» پاسخ خواهند داد و اندکی درنگ نخواهند کرد.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود در حوزه دیپلماسی، ارکان حاکمیت در هماهنگی کامل هستند و هر جا لازم باشد از ابزار دیپلماسی و در صورت اقتضا از نیروی نظامی برای دفاع از کشور استفاده خواهند کرد.
او گفت روند مذاکره با توجه به «تحولات» بامداد چهارشنبه بررسی خواهد شد.
شبکه خبری آی۲۴ اسرائیل به نقل از نتانیاهو گزارش داد اسرائیل مایل نیست به تنهایی علیه جمهوری اسلامی اقدام کند، اما برای انجام آن آمادگی دارد.
گفتوگو با بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال
مسعود پزشکیان، رییسجمهور دولت جمهوری اسلامی، در مراسمی برای بزرگداشت علی خامنهای گفت دشمن همه نقشههای خود را بر برهم زدن وحدت و انسجام داخلی و دامن زدن به اختلافات متمرکز کرده است.
او تاکید کرد: «نمیتوانند ایران را با تهدید، هواپیما و بمباران وادار به تسلیم کنند.»
پزشکیان افزود هدف دشمن ایجاد شکاف در داخل کشور است و باید وحدت داخلی حفظ شود.
این مراسم با عنوان «امین ایران» در تالار رودکی برگزار شد.
پس از انتشار گزارشهایی در برخی رسانههای ایران درباره شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم، حسین امیرتیموری، فرماندار قشم، اعلام کرد انفجاری در این جزیره رخ نداده است.
او گفت: «طبق بررسیهای انجامشده، ساعتی پیش انفجاری در قشم رخ نداده است.»
پیشتر خبرگزاری مهر نوشته بود ماهیت دقیق صداهای شنیدهشده مشخص نیست، اما با توجه به شدت آن، ممکن است منبع صدا در فاصلهای نسبتا دور از شهر قشم قرار داشته یا به تحرکاتی در تنگه هرمز مرتبط باشد.