ایرنا: صدای چند انفجار متوالی در بندر عباس شنیده شد
خبرگزاری حکومتی ایرنا خبر داد: «دقایقی قبل، صدای چند انفجار متوالی در بندر عباس شنیده شد.»
خبرگزاری حکومتی ایرنا خبر داد: «دقایقی قبل، صدای چند انفجار متوالی در بندر عباس شنیده شد.»
خبرگزاری مهر، نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی، خبر داد: «دقایقی پیش صدای انفجار مجدد در محدوده شهرستان سیریک از سوی منابع محلی و ساکنان روستاهای اطراف گزارش شده است.»
مهر اشاره کرد که این حمله مربوط به «نوار ساحلی» این شهرستان بوده است.
این خبرگزاری همچنین نوشت: «در پی انتشار اخباری در برخی کانالهای خبری مبنی بر شنیده شدن صدای شلیک پدافند هوایی در جزیره قشم، بررسیهای میدانی نشان میدهد که تا این لحظه هیچگونه صدای شلیک یا فعالیت پدافندی در این منطقه گزارش نشده است.»
جاش گاتهایمر، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی ایالات متحده توسط نیروهای «رژیم تروریستی ایران» نوشت: «آنها سعی داشتند سربازان آمریکایی را بکشند.»
او افزود: «ارتش ما در پاسخ قاطعانه عمل کرد و من شجاعت و اقدام سریع آنها را تحسین میکنم.»
گاتهایمر تاکید کرد: «هیچ اقدام تجاوزکارانهای علیه نیروهای آمریکایی نباید بدون مجازات بماند.»
مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: «اقدامی که انجام شد، یک حمله دفاعی بوده؛ محدود و متناسب با شرایط.»
او اشاره کرد که به عنوان رییس مجلس نمایندگان قبل از شروع عملیات، در جریان قرار گرفت، و افزود: «این حملات بهطور مشخص مراکز راداری، سایتهای موشکی و مراکز فرماندهی و کنترل را هدف قرار داد و ماهیتی دفاعی دارد.»
جانسون گفت: «ایران به تجهیزات و نیروهای آمریکایی حمله کرد و ما نمیتوانیم اجازه دهیم چنین چیزی بدون پاسخ بماند. بنابراین باید این موضوع را رسیدگی کنیم.»
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با وجود شکست در میدان نبرد، ایالات متحده یک بار دیگر تصمیم گرفت عزم ما را آزمایش کند.»
او اشاره کرد که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی «هیچ حمله یا تهدیدی را بیپاسخ نمیگذارند» و به نیروهای آمریکایی گفت: «اگر میخواهید در امان باشید، بهتر است منطقه ما را ترک کنید.»
عراقچی همچنین درمورد بحثهای مربوط به تنگه هرمز نوشت: «هرمز در آبهای بینالمللی قرار ندارد، بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملاً روشن و بدون ابهام هستند.»
یک مقام ارشد کاخ سفید به پولیتیکو گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، «هنوز فکر میکند که توافق صلح با ایران در دسترس است»، حتی با وجود اینکه ایالات متحده عصر سهشنبه حملات تلافیجویانهای را علیه ایران آغاز کرد.
بر اساس این گزارش، این مقام که به دلیل افشای اطلاعات حساس امنیت ملی، نامش فاش نشد، گفت: «هیچ چیز وضعیت فعلی توافق را تغییر نمیدهد.»
او تأکید کرد که توافق با تهران «هنوز نزدیک» است.