صداوسما میگوید در پی حمله آمریکا به سیریک، آب آشامیدنی در بخش بمانی قطع شد
صداسیما، متعلق به رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی، میگوید در پی حمله آمریکا به سیریک، دو مخزن آب بخش بمانی مورد اصابت قرار گرفته و آب آشامیدنی این بخش قطع شده است.
صداسیما، متعلق به رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی، میگوید در پی حمله آمریکا به سیریک، دو مخزن آب بخش بمانی مورد اصابت قرار گرفته و آب آشامیدنی این بخش قطع شده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با وجود شکست در میدان نبرد، ایالات متحده یک بار دیگر تصمیم گرفت عزم ما را آزمایش کند.»
او اشاره کرد که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی «هیچ حمله یا تهدیدی را بیپاسخ نمیگذارند» و به نیروهای آمریکایی گفت: «اگر میخواهید در امان باشید، بهتر است منطقه ما را ترک کنید.»
عراقچی همچنین درمورد بحثهای مربوط به تنگه هرمز نوشت: «هرمز در آبهای بینالمللی قرار ندارد، بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملاً روشن و بدون ابهام هستند.»
یک مقام ارشد کاخ سفید به پولیتیکو گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، «هنوز فکر میکند که توافق صلح با ایران در افق است»، حتی با وجود اینکه ایالات متحده عصر سهشنبه حملات تلافیجویانهای را علیه ایران آغاز کرد.
بر اساس این گزارش، این مقام که به دلیل افشای اطلاعات حساس امنیت ملی، نامش فاش نشد، گفت: «هیچ چیز وضعیت فعلی توافق را تغییر نمیدهد.»
او تأکید کرد که توافق با تهران «هنوز نزدیک» است.
مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران نه تسلیم می شود و نه فریب میخورد.»
او اعلام کرد: «ما به وعده دشمن اعتماد نداریم و به قدرت ملت ایران تکیه داریم» و نوشت: «آنچه دشمن نتوانست در میدان جنگ بدست آورد، در مذاکرات هم به دست نخواهد آورد.»
در حالی که حساب کاربری سپاه نیوز، پست فرمانده هوافضای سپاه را باز نشر کرده، صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که مجید موسوی هیچ صفحهای در شبکه اجتماعی ایکس ندارد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد یک فروند راکت شلیکشده از سوی حزبالله لبنان به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان، دقایقی پیش توسط سامانههای پدافندی رهگیری شده است.
به گفته ارتش اسرائیل، این شلیک باعث فعال شدن هشدار اولیه در منطقه کریات شمونا شد، اما آژیرهای خطر به صدا درنیامدند.
ارتش اسرائیل جزییات بیشتری درباره تلفات یا خسارتهای احتمالی این حمله منتشر نکرده است.
نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیروهای این فرماندهی در پاسخ به سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی ارتش آمریکا، در ساعت پنج بعد از ظهر سهشنبه به وقت شرق آمریکا، به دستور فرمانده کل قوا، حملات دفاع از خود علیه ایران را آغاز کردند.
سنتکام تاکید کرد: «این ماموریت، پاسخی متناسب به تجاوز ناموجه ایران است.»