علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس: آینده اقتصاد و سیاست ما بستگی به نتیجه جنگ دارد
علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس، در گفتوگو با اقتصادنیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی اکنون در وضعیت محاصره دریایی قرار دارد و این وضعیت باعث آسیب به تجارت کشور شده است. او گفت: «صادرات نفت به درستی انجام نمیشود، صنعت پتروشیمی آسیب دیده و بخشی از صادرات و ارزآوری کشور تحت تاثیر قرار گرفته است.»
مطهری همچنین تاکید کرد آینده اقتصاد و سیاست کشور وابسته به نتیجه این جنگ است و در صورت خروج با یک نتیجه مشخص، «وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت و ایران به عنوان یک قدرت در دنیا مطرح میشود.»
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت درگیریهای فعلی طولانی نخواهد بود و موقتی است و در آینده به سمت تفاهم پایان خواهد یافت.
جا یان چونگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی سنگاپور، معتقد است عدم پرداختن به این موضوعات نشان میدهد پکن ترجیح داده این سفر در چارچوب تقویت روابط دوجانبه و پیوندهای سنتی میان چین و کره شمالی به تصویر کشیده شود.
به گزارش رویترز، تحلیلگران معتقدند با وجود تاکید متقابل پکن و پیونگیانگ بر روابط دوستانه، روایتهای رسمی دو کشور از دیدار رهبرانشان را میتوان نشاندهنده «تفاوت در اولویتها» دانست.
شینهوا در گزارش خود بر موضوعاتی همچون تبادلات سطح بالا، همکاریهای تجاری و کشاورزی و همچنین احیای مسیرهای حملونقل میان دو کشور تمرکز کرد.
در مقابل، خبرگزاری رسمی کره شمالی این دیدار را بیش از هر چیز در قالب «پیمانی میان دو شریک برابر» به تصویر کشید.
لیم اول-چول، استاد دانشگاه کیونگنام کره جنوبی، گفت روایت رسمی پیونگیانگ از دیدار کیم و شی بر «کرامت» حکومت کره شمالی و «روابط ویژه» میان دو کشور تاکید دارد، در حالی که پکن بیشتر بر روابط عملی میان دولتها و ابتکارهای خود برای نظم بینالمللی متمرکز است.
هونگ مین، پژوهشگر ارشد موسسه اتحاد ملی کره، نیز گفت: «کره شمالی عناصری را که میتوانست این کشور را بهعنوان طرفی تابع، وابسته یا بهرهمند نشان دهد، حذف کرد و آن را بهصورت رابطهای میان دو شریک برابر بازنویسی کرد.»
او افزود: «پیونگیانگ نشانههای همبستگی، مانند پیامهای ضدآمریکایی و مواضع مرتبط با تایوان را برجسته کرد.»
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با «خانه ملت» گفت: «با روند فعلی اقتصادی، حتی افزایش قابلتوجه اعتبار کالابرگ نیز نمیتواند کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند و اختصاص مبالغی فراتر از یک میلیون تومان نیز تاثیری در پر کردن این شکاف نخواهد داشت.»
زنگنه تاکید کرد که اثربخشی طرحهای حمایتی، از جمله کالابرگ، به سیاستهای پولی وابسته است. او افزود: «اجرای طرحهای حمایتی و مصوبه کالابرگ زمانی میتواند اثربخش باشد که بانک مرکزی سیاستهای مناسبی برای صیانت از ارزش پول ملی در پیش بگیرد.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به نقش نهادهای اقتصادی گفت: «تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خود را متعهد به حفظ ارزش پول ملی ندانند، هر میزان افزایش در اعتبار کالابرگ نیز نمیتواند پاسخگوی کاهش قدرت خرید مردم باشد.»
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی، در نشست خبری سهشنبه ۱۹ خرداد اعلام کرد که در جریان جنگ اخیر، ارتباطات با جزایر ایران در خلیج فارس سه بار قطع شده است. او گفت: «با وجود این اختلالها، گزارش قابلتوجهی از اختلال گسترده از سوی مردم دریافت نشده است.»
هاشمی افزود که در این دوره، بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و بیش از ۱۰۰ مرکز مخابراتی و ارتباطی مورد اصابت قرار گرفت. با این حال، به گفته او، حفظ پایداری ارتباطات بهعنوان اولویت اصلی دنبال شد.
وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی با اشاره به وضعیت مدیریت ارتباطات گفت: در حالی که ارتباطات بستری برای ایجاد شفافیت است، اما بعضا «قطعی اینترنت مطالبه میشود.»
هاشمی در ادامه با اشاره به چالشهای حوزه ارتباطات بینالملل اظهار داشت: «گاهی به جای اینکه مساله را حل کنیم، صورت مساله را پاک میکنیم.» او همچنین به بحثهای مطرحشده در سال ۱۴۰۴ درباره سیمکارتهای سفید اشاره کرد و گفت: «بسیاری گفتند که سیمکارت سفید نداریم و با افتخار از ویپیان و فیلترشکن استفاده میکنیم.»
در سومین بازی فینال انبیای، تیم بسکتبال سانآنتونیو اسپرز با درخشش بینظیر ویکتور ومبانیاما، در یک بازی فشرده و فیزیکی با نتیجه ۱۱۵-۱۱۱ میزبان خود، نیویورک نیکس را در حضور تماشاگران ویژهای چون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا شکست داد.
با این پیروزی ارزشمند در مدیسن اسکوئر گاردن، اسپرز فاصله را کاهش داد و نتیجه سری را ۱-۲ کرد.
ومبانیاما در این دیدار با کسب ۳۲ امتیاز، ۸ ریباند و ۶ پاس گل، نهتنها ستاره زمین بود، بلکه رکورد تونی پارکر (۳۰ امتیاز در فینال ۲۰۰۷) را شکست و امتیازآورترین بازیکن فرانسوی تاریخ فینال انبیای شد.
اسپرز بازی را طوفانی آغاز کرد اما در کوارتر دوم عقب افتاد؛ با این حال، درخشش ومبانیاما در کنار پرتابهای حیاتی استفون کسل (۲۳ امتیاز) و دیآرون فاکس در لحظات پایانی، پیروزی را برای سانآنتونیو رقم زد. بازی چهارم این سری نفسگیر، چهارشنبه در همین سالن برگزار خواهد شد.
علی حدادی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس، گفت اگر اسرائیل مجددا لبنان یا ایران را مورد تهاجم قرار دهد، قطعا هم پایگاههای نظامی آمریکا و هم اسرائیل اهداف مشروع جمهوری اسلامی خواهند بود.
حدادی افزود با وضعیتی که به گفته او از سوی اسرائیل ایجاد شده و همچنین اظهارنظرهای رییسجمهوری آمریکا، بخش مهمی از آتشبس نقض شده است. او تاکید کرد اگر مذاکرات ادامه یابد، تنها برای حل مسائل کنونی خواهد بود و «به هیچ وجه به استکبار جهانی اطمینان نخواهیم داشت.»
نماینده ساوجبلاغ در مجلس در پایان گفت: «معتقدیم در زیر آتش هم میتوان امتیازهایی از دشمن گرفت.»