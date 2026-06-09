جمهوری اسلامی و اسرائیل دوشنبه ۱۸ خرداد حملات متقابل را متوقف کردند. این تحول پس از آن رخ داد که درگیری‌ها برای نخستین بار از زمان آتش‌بس فروردین‌، در یکشنبه دوباره شعله‌ور شده بود. همزمان، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از احتمال اعلام «پیروزی کامل» بر جمهوری اسلامی ظرف دو هفته آینده خبر داد.

فرماندهی مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرد حمله این کشور پایان یافته و اسرائیل باید «درس بگیرد». اسرائیل نیز حملات را متوقف کرد، اما بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت: «مبارزه علیه حزب‌الله و حکومت ایران پایان نیافته است.»

دونالد ترامپ دوشنبه در یک تجمع انتخاباتی گفت: «آن‌ها حاضرند همه‌چیز را به ما بدهند، آن‌ها حاضرند سلاح هسته‌ای نداشته باشند.» او افزود ایالات متحده در دو هفته آینده «پیروزی کامل» بر ایران را اعلام خواهد کرد.

سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع اسرائیلی و یک مقام آمریکایی گزارش داد اسرائیل روز دوشنبه در حال آماده‌سازی برای حمله‌ای گسترده در تهران بود، اما ترامپ نتانیاهو را قانع کرد از این اقدام صرف‌نظر کند.

اندکی پس از تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد کشورش درخواست آمریکا برای توقف حملات به ایران را پذیرفته است، اما تاکید کرد حملات در لبنان ادامه خواهد یافت.

این دومین تماس ترامپ با نتانیاهو ظرف چند ساعت بود. ترامپ به اکسیوس گفت به نخست‌وزیر اسرائیل هشدار داده است در صورت ادامه حملات به ایران، خود را منزوی خواهد کرد.

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