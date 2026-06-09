به نوشته میزان، اموال جدیدی از علی کریمی شناسایی و دستور توقیف آن‌ها صادر شده است. بر اساس این گزارش، «ملک شناسایی‌شده از این علی کریمی یک ویلای ۳ طبقه به متراژ ۱۱۵۰ متر مربع، دارای ۶۰۰ متر مربع عیانی در شهرستان لاهیجان استان گیلان است.»

خبرگزاری میزان اعلام کرد که پیش‌تر، جمهوری اسلامی ۲ واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی علی کریمی را توقیف کرده است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیش‌‌تر از توقیف اموال چندین چهره سرشناس ورزشی دیگر از جمله علی دایی، مسعود شجاعی، زهرا قنبری و علیرضا فغانی به‌دلیل مخالفت با سیاست‌های حکومت خبر داده بود.