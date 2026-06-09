تنش در جلسه کابینه اسرائیل بر سر پاسخ به جمهوری اسلامی و لبنان
شبکه آی۲۴نیوز گزارش داد وزرای اسرائیل دوشنبه شب در جلسه کابینه برای بررسی تبادل کوتاه آتش با جمهوری اسلامی و ادامه کارزار نظامی علیه حزبالله در لبنان گرد هم آمدند؛ نشستی که در آن اختلافنظرهای آشکاری درباره نحوه ادامه اقدامات در هر دو جبهه مطرح شد.
بر اساس این گزارش، گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، هشدار داد حزبالله در تلاش است اسرائیل را وارد جنگی فرسایشی کند. در مقابل، زئیو الکین، وزیر کابینه، با لحنی محتاطانهتر گفت اسرائیل توانسته بدون آسیب زدن به مذاکرات هستهای جاری، در ایران پاسخ نظامی بدهد.
اوریت استروک، وزیر دیگر کابینه، بر لزوم فشار سرزمینی علیه حزبالله تاکید کرد و گفت: «این سازمان وقتی سرزمینش را بگیری، میفهمد.»
فضای جلسه با اظهارات ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، تندتر شد. او پیشنهاد کرد اسرائیل همسران و جوانان اعضای حزبالله را بازداشت و در زندانهای ویژه «تروریستی» نگهداری کند و افزود: «این بیش از هر چیز به آنها ضربه میزند.»
در بخش مربوط به ایران، آوی دیشتر، رییس پیشین شینبت و وزیر کنونی، خواستار تشدید حملات در دورهای بعدی شد و گفت: «در دور بعدی با ایران، باید حتی سختتر ضربه بزنیم.»
ایتسحاک واسرلاوف، وزیر دیگر، نیز خواستار پاسخ نامتناسب در لبنان و افزایش قابل توجه بودجه مهمات شد و خطاب به بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، گفت: «اسموتریچ باید دست در کیسه کند و بیدار شود.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، نیز از افزایش بودجه نظامی حمایت کرد و گفت خزانهداری باید منابع بیشتری در اختیار ارتش اسرائیل قرار دهد و ذخایر مهمات باید فورا افزایش یابد.
رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میزان، از توقیف بخشی دیگر از اموال علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و پرسپولیس و از چهرههای شناختهشده مخالف حکومت خبر داد.
به نوشته میزان، اموال جدیدی از علی کریمی شناسایی و دستور توقیف آنها صادر شده است. بر اساس این گزارش، «ملک شناساییشده از این علی کریمی یک ویلای ۳ طبقه به متراژ ۱۱۵۰ متر مربع، دارای ۶۰۰ متر مربع عیانی در شهرستان لاهیجان استان گیلان است.»
خبرگزاری میزان اعلام کرد که پیشتر، جمهوری اسلامی ۲ واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی علی کریمی را توقیف کرده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشتر از توقیف اموال چندین چهره سرشناس ورزشی دیگر از جمله علی دایی، مسعود شجاعی، زهرا قنبری و علیرضا فغانی بهدلیل مخالفت با سیاستهای حکومت خبر داده بود.
علی مطهری، نایبرییس پیشین مجلس، در گفتوگو با اقتصادنیوز اعلام کرد جمهوری اسلامی اکنون در وضعیت محاصره دریایی قرار دارد و این وضعیت باعث آسیب به تجارت کشور شده است. او گفت: «صادرات نفت به درستی انجام نمیشود، صنعت پتروشیمی آسیب دیده و بخشی از صادرات و ارزآوری کشور تحت تاثیر قرار گرفته است.»
مطهری همچنین تاکید کرد آینده اقتصاد و سیاست کشور وابسته به نتیجه این جنگ است و در صورت خروج با یک نتیجه مشخص، «وضعیت اقتصادی بهبود خواهد یافت و ایران به عنوان یک قدرت در دنیا مطرح میشود.»
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت درگیریهای فعلی طولانی نخواهد بود و موقتی است و در آینده به سمت تفاهم پایان خواهد یافت.
جا یان چونگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی سنگاپور، معتقد است عدم پرداختن به این موضوعات نشان میدهد پکن ترجیح داده این سفر در چارچوب تقویت روابط دوجانبه و پیوندهای سنتی میان چین و کره شمالی به تصویر کشیده شود.
به گزارش رویترز، تحلیلگران معتقدند با وجود تاکید متقابل پکن و پیونگیانگ بر روابط دوستانه، روایتهای رسمی دو کشور از دیدار رهبرانشان را میتوان نشاندهنده «تفاوت در اولویتها» دانست.
شینهوا در گزارش خود بر موضوعاتی همچون تبادلات سطح بالا، همکاریهای تجاری و کشاورزی و همچنین احیای مسیرهای حملونقل میان دو کشور تمرکز کرد.
در مقابل، خبرگزاری رسمی کره شمالی این دیدار را بیش از هر چیز در قالب «پیمانی میان دو شریک برابر» به تصویر کشید.
لیم اول-چول، استاد دانشگاه کیونگنام کره جنوبی، گفت روایت رسمی پیونگیانگ از دیدار کیم و شی بر «کرامت» حکومت کره شمالی و «روابط ویژه» میان دو کشور تاکید دارد، در حالی که پکن بیشتر بر روابط عملی میان دولتها و ابتکارهای خود برای نظم بینالمللی متمرکز است.
هونگ مین، پژوهشگر ارشد موسسه اتحاد ملی کره، نیز گفت: «کره شمالی عناصری را که میتوانست این کشور را بهعنوان طرفی تابع، وابسته یا بهرهمند نشان دهد، حذف کرد و آن را بهصورت رابطهای میان دو شریک برابر بازنویسی کرد.»
او افزود: «پیونگیانگ نشانههای همبستگی، مانند پیامهای ضدآمریکایی و مواضع مرتبط با تایوان را برجسته کرد.»
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با «خانه ملت» گفت: «با روند فعلی اقتصادی، حتی افزایش قابلتوجه اعتبار کالابرگ نیز نمیتواند کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند و اختصاص مبالغی فراتر از یک میلیون تومان نیز تاثیری در پر کردن این شکاف نخواهد داشت.»
زنگنه تاکید کرد که اثربخشی طرحهای حمایتی، از جمله کالابرگ، به سیاستهای پولی وابسته است. او افزود: «اجرای طرحهای حمایتی و مصوبه کالابرگ زمانی میتواند اثربخش باشد که بانک مرکزی سیاستهای مناسبی برای صیانت از ارزش پول ملی در پیش بگیرد.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به نقش نهادهای اقتصادی گفت: «تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خود را متعهد به حفظ ارزش پول ملی ندانند، هر میزان افزایش در اعتبار کالابرگ نیز نمیتواند پاسخگوی کاهش قدرت خرید مردم باشد.»