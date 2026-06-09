شبکه آی۲۴نیوز گزارش داد وزرای اسرائیل دوشنبه شب در جلسه کابینه برای بررسی تبادل کوتاه آتش با جمهوری اسلامی و ادامه کارزار نظامی علیه حزبالله در لبنان گرد هم آمدند؛ نشستی که در آن اختلافنظرهای آشکاری درباره نحوه ادامه اقدامات در هر دو جبهه مطرح شد.
بر اساس این گزارش، گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، هشدار داد حزبالله در تلاش است اسرائیل را وارد جنگی فرسایشی کند. در مقابل، زئیو الکین، وزیر کابینه، با لحنی محتاطانهتر گفت اسرائیل توانسته بدون آسیب زدن به مذاکرات هستهای جاری، در ایران پاسخ نظامی بدهد.
اوریت استروک، وزیر دیگر کابینه، بر لزوم فشار سرزمینی علیه حزبالله تاکید کرد و گفت: «این سازمان وقتی سرزمینش را بگیری، میفهمد.»
فضای جلسه با اظهارات ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، تندتر شد. او پیشنهاد کرد اسرائیل همسران و جوانان اعضای حزبالله را بازداشت و در زندانهای ویژه «تروریستی» نگهداری کند و افزود: «این بیش از هر چیز به آنها ضربه میزند.»
در بخش مربوط به ایران، آوی دیشتر، رییس پیشین شینبت و وزیر کنونی، خواستار تشدید حملات در دورهای بعدی شد و گفت: «در دور بعدی با ایران، باید حتی سختتر ضربه بزنیم.»
ایتسحاک واسرلاوف، وزیر دیگر، نیز خواستار پاسخ نامتناسب در لبنان و افزایش قابل توجه بودجه مهمات شد و خطاب به بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، گفت: «اسموتریچ باید دست در کیسه کند و بیدار شود.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، نیز از افزایش بودجه نظامی حمایت کرد و گفت خزانهداری باید منابع بیشتری در اختیار ارتش اسرائیل قرار دهد و ذخایر مهمات باید فورا افزایش یابد.