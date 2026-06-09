نشریه اکونومیست در گزارشی در مورد حملات موشکی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و مواضع دونالد ترامپ در قبال آن، نوشت: «رییسجمهوری آمریکا نمیخواهد شاهد تجدید جنگی باشد که آمریکا و اسرائیل به مدت ۴۰ روز با هم علیه ایران جنگیدند؛ جنگی که به مسدود شدن تنگه هرمز و افزایش قیمت جهانی انرژی منجر شد.»
این گزارش با اشاره به مواضع جمهوری اسلامی در دفاع از حزبالله لبنان، و اسرائیل برای حمله به این گروه نبایتی تهران افزود هر دو کشور آماده هستند تا جنگ دیگری را از سر بگیرند.
به نوشته اکونومیست، همه اینها، ترامپ را با یک معضل روبرو میکند؛ او پیش از این تلاش کرده و نتوانسته است آتشبس را به اسرائیل، چه در لبنان و چه در ایران، تحمیل کند. او اسرائیل را از مذاکرات با ایران که توسط پاکستان و سایر واسطهها میانجیگری میشود، کنار گذاشته است. اما کنار گذاشتن شریک جنگی خود در این مذاکرات نیز نتیجهای نداشته است.
این نشریه ضمن اشاره به گزارشهای مربوط به اختلافنظرات ترامپ و نتانیاهو در هفتههای اخیر اضافه کرد: «اگرچه ممکن است ترامپ مایل باشد از نتانیاهو جدا شود، اما هنوز تمایلی به جدایی از متحد خود ندارد. همکاری بین نیروهای مسلح دو کشور به گونهای است که اگر رییسجمهور تصمیم میگرفت، آمریکا میتوانست جلوی حملات اسرائیل به ایران را بگیرد.»
اکونومیست درادامه نوشت که ترامپ «بهدلیل محدودیتهای سیاسی عقبنشینی نمیکند» و در این مورد از جمله به آنچه «کاهش حمایت عمومی از اسرائیل» در آمریکا نامید، اشاره کرد.
این نشریه افزود که این کاهش شامل هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه میشود.
اکونومیست در بخش دیگری در مورد اسرائیل نوشت: «نتانیاهو نگرانیهای مهمتری از فرسایش بلندمدت حمایت آمریکا از اسرائیل دارد. او تا ماه اکتبر با انتخابات روبرو خواهد شد و به دلیل دستنیافتن به نتایج قاطع در جنگهایی که اسرائیل نزدیک به سه سال درگیر آن بوده، مورد انتقاد شدید متحدان و مخالفان خود قرار گرفته است.»
این گزارش میافزاید: «رژیم ایران برنامههای هستهای و موشکی خود را حفظ کرده است. حماس، جنبش اسلامی که کشتار هفتم اکتبر را انجام داد، هنوز بخشهایی از غزه را که اسرائیل در اختیار ندارد، کنترل میکند. به همین ترتیب، حزبالله [لبنان]، با وجود اینکه ضربات زیادی را از اسرائیل متحمل شده، همچنان قادر به پرتاب موشک و پهپاد است و در عین حال از پوشش موشکی ایران برخوردار است.»
این نشریه اشاره کرد از زمانی که ترامپ آتشبس با حکومت ایران را اعلام کرد، اسرائیل سعی کرده است جبهه لبنان را از جبهه ایران جدا کند و به مبارزه خود علیه حزبالله ادامه دهد، و اضافه کرد: «اولویت رییسجمهور، دستیابی به توافق با ایران است. به نظر میرسد که او به طور فزایندهای به این نتیجه رسیده که انجام این کار مستلزم اعمال محدودیتهایی بر اسرائیل است.»
اکونومیست در پایان نوشت: «اسرائیل بار دیگر ثابت کرده است که میتواند اهدافی را در سراسر خاورمیانه، از بیروت تا تهران، هدف قرار دهد، اما در تبدیل این به دستاوردهای استراتژیک شکست خورده است» و «این کار خطر از دست دادن متحد آمریکایی خود را در این فرآیند به همراه دارد.»