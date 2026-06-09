عضو کمیسیون برنامه و بودجه: افزایش اعتبار کالابرگ شکاف قدرت خرید را جبران نمیکند
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با «خانه ملت» گفت: «با روند فعلی اقتصادی، حتی افزایش قابلتوجه اعتبار کالابرگ نیز نمیتواند کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند و اختصاص مبالغی فراتر از یک میلیون تومان نیز تاثیری در پر کردن این شکاف نخواهد داشت.»
زنگنه تاکید کرد که اثربخشی طرحهای حمایتی، از جمله کالابرگ، به سیاستهای پولی وابسته است. او افزود: «اجرای طرحهای حمایتی و مصوبه کالابرگ زمانی میتواند اثربخش باشد که بانک مرکزی سیاستهای مناسبی برای صیانت از ارزش پول ملی در پیش بگیرد.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به نقش نهادهای اقتصادی گفت: «تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی خود را متعهد به حفظ ارزش پول ملی ندانند، هر میزان افزایش در اعتبار کالابرگ نیز نمیتواند پاسخگوی کاهش قدرت خرید مردم باشد.»