کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد ، پس از حدود ۴۰ روز سرانجام در ۱۹ فروردین با برقراری آتش‌بس موقت میان طرف‌های درگیر متوقف شد.

سی‌ان‌ان سه‌شنبه ۱۹ خرداد نوشت از آن زمان تاکنون، ترامپ بارها در شبکه‌های اجتماعی، سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهای رسانه‌ای، از نزدیک بودن توافق با جمهوری اسلامی سخن گفته است.

رییس‌جمهوری آمریکا در زمان اعلام آتش‌بس در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال وعده داد آمریکا و جمهوری اسلامی برای نهایی شدن توافق به دو هفته زمان نیاز دارند.

او افزود: «مایه افتخار است که این مشکل طولانی‌مدت در آستانه حل‌وفصل قرار گرفته است.»

به گزارش سی‌ان‌ان، با گذشت دو ماه از برقراری آتش‌بس، ترامپ همچنان بر قریب‌الوقوع بودن توافق تاکید دارد.

این رسانه نوشت: «ترامپ یا دچار توهم شده، یا می‌خواهد بازارهای مالی را آرام کند یا گمان می‌کند که با آرزو کردن می‌تواند به آن [توافق] واقعیت ببخشد. اما مشخص است این ادعایی نیست که مردم دیگر آن را جدی بگیرند.»

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اظهارات ترامپ پیش از آتش‌بس

سوم فروردین، ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در برابر هواپیمای اختصاصی رییس‌جمهوری آمریکا، ایرفورس وان، از مذاکره با تهران خبر داد و گفت طرف‌ها بر سر «نکات اصلی» و «تقریبا همه موارد» به توافق رسیده‌اند.

به گزارش سی‌ان‌ان، ترامپ از روز بعد، روایتی را مطرح کرد که در هفته‌های اخیر بارها تکرار شده: اینکه جمهوری اسلامی به‌شدت خواهان دستیابی به توافق است.

پنجم فروردین، رییس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد تهران به‌شدت در پی توافق است و ششم فروردین نیز در جلسه کابینه گفت حکومت ایران برای رسیدن به توافق «التماس می‌کند».

۹ فروردین، ترامپ در مصاحبه با خبرنگاران در هواپیمای ایرفورس وان، در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار دارد طی هفته آینده توافقی حاصل شود، گفت: «بله، فکر می‌کنم توافق با ایران در راه است.»

۱۷ فروردین، او خبر داد دو طرف «بسیار به توافق نزدیک شده بودند»، اما روند مذاکرات با مانعی مواجه شد.

تنها کمی بعد، جمهوری اسلامی و آمریکا برای برقراری آتش‌بس به توافق رسیدند.

سرنوشت تنگه هرمز و محاصره دریایی، پرونده هسته‌ای تهران و ذخایر اورانیوم غنی‌شده، رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده جمهوری اسلامی و همچنین موضوع پایان جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، از محورهای اصلی مذاکرات تهران و واشینگتن هستند.

اظهارات ترامپ پس از آتش‌بس

ترامپ ۲۶ فروردین در مصاحبه با فاکس‌بیزنس گفت: «فکر می‌کنم تقریبا تمام شده؛ به نظر من، [مذاکرات] به پایان خود نزدیک شده است.»

او افزود: «خواهیم دید چه خواهد شد. فکر می‌کنم آن‌ها خیلی مشتاق‌ هستند که به توافق برسند.»

رییس‌جمهوری آمریکا در روزهای بعد وعده‌های خود را مبنی بر قریب‌الوقوع توافق میان تهران و واشینگتن تکرار کرد.

او ۲۷ فروردین به خبرنگاران گفت: «به نظر می‌رسد که ما قرار است با ایران به توافق برسیم و این، توافق خوبی خواهد بود.»

۲۸ فروردین، ترامپ در سه اظهارنظر مختلف اعلام کرد جمهوری اسلامی «با همه چیز موافقت کرده است»، «فکر می‌کنم ظرف یک یا دو روز آینده به توافق خواهیم رسید» و «فکر نمی‌کنم اختلافات مهم زیادی باقی مانده باشد».

۳۱ فروردین، او در تروث‌سوشال نوشت: «همه چیز نسبتا سریع اتفاق خواهد افتاد.»

با وجود عدم تحقق این وعده‌ها، ترامپ ۱۰ اردیبهشت بار دیگر گفت حکومت ایران «به‌شدت در پی توافق است».

۱۱ اردیبهشت، او در جمع خبرنگاران اعلام کرد گمان می‌کند زمان زیادی به پایان جنگ ایران نمانده است.

به گزارش سی‌ان‌ان، ترامپ از این تاریخ، برای مدتی از اظهارنظرهای صریح درباره توافق با جمهوری اسلامی فاصله گرفت.

سرانجام، او ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد به درخواست برخی کشورهای خاورمیانه، حمله به جمهوری اسلامی را برای «دو یا سه روز» به تعویق انداخته است؛ زیرا این کشورها معتقدند به دستیابی به توافقی با تهران «بسیار نزدیک شده‌اند».

سی‌ان‌ان افزود به نظر می‌رسد که ترامپ خود نیز در این مقطع به ناکامی وعده‌های خود برای نهایی شدن مذاکرات تهران و واشینگتن پی برده بود.

ترامپ در آن زمان گفت: «بارها تصور کرده بودیم که تقریبا به توافق رسیده‌ایم، اما در نهایت مذاکرات به نتیجه نرسید.»

با وجود این، رییس‌جمهوری آمریکا تاکید کرد شرایط این بار «کمی متفاوت است».

۲۹ اردیبهشت، ترامپ در مراسمی مرتبط با کنگره بار دیگر با اطمینان از پایان سریع مناقشه ایران سخن گفت: «این جنگ را خیلی زود به پایان خواهیم رساند.»

دوم خرداد، ترامپ اعلام کرد چارچوب اصلی توافق شکل گرفته و گفت‌وگوها تنها بر سر جزییات نهایی ادامه دارد.

او هفتم خرداد در مصاحبه با لارا ترامپ، عروس خود، تاکید کرد «یک توافق بسیار خوب» در دسترس است.

رییس‌جمهوری آمریکا ۱۷ خرداد اعلام کرد طرفین «به توافق بسیار نزدیک هستند» و در عین حال، هشدار داد درگیری‌های اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل می‌تواند مذاکرات را به خطر بیندازد.

او ۱۸ خرداد در یک گردهمایی تلفنی برای حمایت از سناتور لیندزی گراهام، بار دیگر از دستیابی به «پیروزی کامل» ظرف دو هفته آینده سخن گفت.

او ادامه داد: «اکنون در حال مذاکره هستیم و آن‌ها می‌خواهند به یک توافق بسیار خوب برسند. آن‌ها حاضرند همه چیز را به ما بدهند.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که مذاکرات میان تهران و واشینگتن همچنان ادامه دارد.

جی دی ونس، معاون ترامپ، ۱۸ خرداد در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز ابراز اطمینان کرد آمریکا و جمهوری اسلامی می‌توانند درباره پرونده هسته‌ای به یک توافق بلندمدت برسند.

او تاکید کرد چنین توافقی در راستای منافع آمریکا خواهد بود و واشینگتن صرف‌نظر از مواضع اسرائیل، روند مذاکرات را ادامه خواهد داد.