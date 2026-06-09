اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی و در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت بنزین گفت که مجلس هنوز تصمیمی برای «اصلاح قیمت» انرژی نگرفته است.

حسینی گفت که نهادهای مرتبط، از جمله سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، راهکارهای مختلفی برای بهینه‌سازی مصرف به مجلس ارائه داده‌اند. به گفته او، این راهکارها شامل گزینه‌های قیمتی و غیرقیمتی است و همچنان در حال بررسی قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه انرژی افزود: «در حوزه‌های مختلف انرژی، از جمله بنزین مشکلاتی داریم و باید در بخش تولید اقداماتی برای افزایش انجام شود و نشتی‌ها و تلفات در حوزه توزیع نیز باید کاهش پیدا کند.»