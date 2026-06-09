اگر تیمهای آمریکا و ایران هر دو در گروههای خود در رده دوم قرار بگیرند، در مرحله حذفی روز سوم ژوئیه، یعنی یک روز پیش از روز استقلال آمریکا، در شهر دالاس به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
حضور کشوری که با کشور میزبان در وضعیت جنگی قرار دارد، اتفاقی بیسابقه در نزدیک به صد سال تاریخ جام جهانی محسوب میشود.
جولیانی دوشنبه ۱۸ خرداد در گفتوگو با شبکه آیتیوی نیوز (ITV News)، گفت تمامی بازیکنان تیم ملی ایران برای ورود به آمریکا ویزا دریافت کردهاند.
او گفت: «بازیکنان یک روز پیش از مسابقه وارد آمریکا خواهند شد و ما میخواهیم مطمئن شویم که تیم در امنیت کامل قرار دارد و فرصت بازی کردن را خواهد داشت.»
جولیانی افزود: «برخی از مقامها و مسئولان ایرانی ویزا دریافت نکردند و این تصمیمی کاملا آگاهانه و مشخص بود.»
فدراسیون فوتبال ایران، آمریکا را به نقض مقررات فیفا متهم کرده است.
تیم ملی ایران آخر هفته گذشته پس از آنکه توانست فیفا را متقاعد کند تا محل اردوی خود را از توسان ایالت آریزونا به مکزیک منتقل کند، وارد این کشور شد..
ایران نخستین بازی خود در مرحله گروهی را روز ۱۵ ژوئن در لسآنجلس مقابل نیوزیلند برگزار خواهد کرد.
جولیانی گفت: «ما میخواهیم این تیم بتواند در مسابقات شرکت کند.»
او افزود:«همچنین میخواهیم ایرانیان مقیم آمریکا نیز بتوانند از حضور تیم ملی خود لذت ببرند و چه کسی میداند که در مراحل بعدی مسابقات چه دیدارهایی ممکن است رقم بخورد.»
جولیانی در پاسخ به این پرسش که آیا شکست احتمالی آتشبس میان جمهوری اسلامی و آمریکا میتواند بر حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی تاثیر بگذارد، گفت: «تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که وضعیت بسیار پویا و در حال تغییر است.»
او افزود: «اما رییسجمهوری از ابتدا در این زمینه موضعی ثابت داشته است. این موضوع به سال گذشته بازمیگردد؛ زمانی که او فرمان اجرایی لازم را صادر کرد تا تیم ایران بتواند در مسابقات شرکت کند.»
جولیانی گفت: «هیچ گفتوگویی درباره جلوگیری از حضور تیم ایران در مسابقات صورت نگرفته است و آنچه میتوانم بگویم این است که رییسجمهوری در این زمینه کاملا ثابتقدم بوده است.»
جولیانی که مسئول هماهنگی امنیت تمامی مسابقات جام جهانی در خاک آمریکا است، همچنین گفت که بزرگترین تهدید امنیتی از نگاه مسئولان، حملات پهپادی تروریستی است.
او گفت: «این تهدیدی رو به رشد و نوظهور است. از نخستین روزی که این مسئولیت را بر عهده گرفتم، آن را بسیار جدی گرفتهایم و هر کاری که در توان داشتهایم انجام دادهایم تا آسمان اطراف جام جهانی امن باشد.»