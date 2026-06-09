سفارت آمریکا در اورشلیم دستور ماندن در پناهگاه را برای کارکنانش لغو کرد
سفارت آمریکا در اورشلیم در شبکه ایکس اعلام کرد دستور ماندن در پناهگاه برای کارکنان دولت آمریکا و اعضای خانوادههایشان لغو شده است.
سفارت آمریکا در اورشلیم در شبکه ایکس اعلام کرد دستور ماندن در پناهگاه برای کارکنان دولت آمریکا و اعضای خانوادههایشان لغو شده است.
ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، در بازدید از رزمایشهای آموزشی فرماندهان در شمال، گفت تلاش تهران برای تعیین معادلات جدید و تغییر واقعیت موجود شکست خواهد خورد و حملهای که به جمهوری اسلامی انجام دادیم، مقدمهای برای ضربهای بسیار بزرگتر و سنگینتر بود.
او افزود: به عملیات خود ادامه خواهیم داد و آسیب به سازمان تروریستی حزبالله را عمیقتر خواهیم کرد.
زمیر اضافه کرد ارتش اسرائیل آمادگی و آمادهباش کامل خود را برای ازسرگیری درگیری با جمهوری اسلامی حفظ کرده و همچنان حفظ خواهد کرد.
رییس ستاد ارتش اسرائیل گفت: «تمام سامانههای دفاعی و تهاجمی ما در حالت آمادهباش بودند. تهدیدهایی را که به سمت ما پرتاب شد رهگیری کردیم و بهسرعت و با قدرت به ایران حمله کردیم.»
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، روز سهشنبه گفت اطمینان دارد که جنگ در ایران که اکنون وارد صد و دومین روز خود شده، به یک «باتلاق» تبدیل نخواهد شد.
او در گفتوگوی تلفنی با یواسای تودی گفت: «کاملا مطمئنم که حتی یک سال دیگر هم درباره دخالت آمریکا در ایران صحبت نخواهیم کرد، چه برسد به چند سال دیگر.»
ونس افزود با وجود مذاکرات آتشبس که ماهها ادامه یافته، معتقد است آمریکا «موفق خواهد شد».
او گفت: «اگر در نهایت دیپلماسی شکست بخورد، رییسجمهوری ابزارهای بیشتری در اختیار دارد. اما تا زمانی که این موضوع بر ماموریت اصلی یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای متمرکز بماند، به باتلاق تبدیل نخواهد شد.»
پیامهای رسیده از شهرهای مختلف ایران درباره گرانی مواد غذایی، تصویری از عقبگرد تدریجی خانوارها را در هرم نیازهای انسانی نمایش میدهند. شهروندان میگویند سفرههای آنها به سطح بقا و «سیر شدن برای زنده ماندن» تقلیل یافته و «کیفیت، تنوع و ارزش غذایی»، در سبد خریدشان اهمیتی ندارد.
اگر در سالهای گذشته بسیاری از خانوادهها گوشت قرمز و ماهی و حتی مرغ را از سفرههای خود حذف کردهاند، حالا پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند میوه، تخممرغ و لبنیات هم برای بخش بزرگی از مردم، تبدیل به کالای لوکس شدهاند.
بخش بزرگی از جامعه در ماههای گذشته به جای تغذیه متعادل، به «غذای سیرکننده» روی آورده است: ماکارونی، سیبزمینی، پیاز، نان و برنج ساده.
این دقیقا همان کف هرم مازلو است؛ نیازهای فیزیولوژیک پایه برای زنده ماندن، بدون هیچ افق سلامتی، رشد یا امنیت بلندمدت.
شهروندی گفت ماههاست بهدلیل گرانی، بهجای مغازهها، از دستفروشهای هفتگی خرید میکند اما حالا دیگر حتی توان خرید از دستفروش را هم ندارد و فقط مایحتاج اولیه و خیلی ضروری مثل سیبزمینی، گوجهفرنگی و پیاز، آنهم از نوع درجه سه، میخرد.
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حزبالله لبنان سهشنبه ۱۹ خرداد در بیانیهای از آنچه «موضع شرافتمندانه جمهوری اسلامی در کنار لبنان» خواند، قدردانی کرد و اعلام کرد این موضع شایسته تشکر است، نه انکار و اهانتهای عمدی در پاسخ به فشارهای خارجی.
در این بیانیه آمده است حمایت جمهوری اسلامی از «حقوق مشروع» حزبالله و پذیرش هزینههای مالی و سیاسی آن نشان میدهد جمهوری اسلامی پشتیبان لبنان است، نه برعکس. حزبالله همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی همواره خیرخواه لبنان بوده و در حمایت از مقاومت برای آزادسازی سرزمین و بازسازی مناطق آسیبدیده نقش داشته است.
حزبالله اتهامهای مطرحشده از سوی برخی نهادهای حاکمیتی لبنان علیه نقش جمهوری اسلامی را «بیاساس» و «مردود» توصیف کرد و اعلام کرد حمله به جمهوری اسلامی، از جمله در بیانیه مشترک با اسرائیل و دولت آمریکا، صفبندیای محکوم و به سود دشمن است.
در این بیانیه از مقامهای لبنانی خواسته شده فرصت موجود را مغتنم بشمارند و روابط با جمهوری اسلامی را در راستای اهداف ملی و منافع دو کشور اصلاح کنند. حزبالله همچنین از دولت لبنان خواست مذاکرات غیرمستقیم با «دشمن» را برگزار کند و بر مولفههای قدرت مقاومت و موضع مردمی تکیه کند.
حزبالله در پایان اعلام کرد وفاداری و شجاعت جمهوری اسلامی را ارج مینهد و تا تحقق حقوق خود به مقاومت ادامه خواهد داد، حتی اگر هزینهها سنگین باشد.
ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، سهشنبه ۱۹ خرداد در جلسه پارلمان این کشور گفت لندن خواهان آن است که گفتوگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی هرچه سریعتر به نتیجه برسد و توافقی حاصل شود که تنگه هرمز را به طور کامل و بدون عوارض باز کند.
او با اشاره به حملات اخیر اسرائیل و جمهوری اسلامی افزود در ۴۸ ساعت گذشته بر ضرورت کاهش فوری تنش تاکید شده، زیرا بازگشت به درگیری به نفع هیچکس نیست.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت آزادی کشتیرانی برای همه کشورها اهمیت دارد و بریتانیا همراه با فرانسه و دیگر کشورها آماده است پس از دستیابی به توافق، در یک ماموریت دریایی چندجانبه برای پاکسازی مینها و تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت کند.