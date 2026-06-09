ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، در بازدید از رزمایش‌های آموزشی فرماندهان در شمال، گفت تلاش تهران برای تعیین معادلات جدید و تغییر واقعیت موجود شکست خواهد خورد و حمله‌ای که به جمهوری اسلامی انجام دادیم، مقدمه‌ای برای ضربه‌ای بسیار بزرگ‌تر و سنگین‌تر بود.

او افزود: به عملیات خود ادامه خواهیم داد و آسیب به سازمان تروریستی حزب‌الله را عمیق‌تر خواهیم کرد.

زمیر اضافه کرد ارتش اسرائیل آمادگی و آماده‌باش کامل خود را برای ازسرگیری درگیری با جمهوری اسلامی حفظ کرده و همچنان حفظ خواهد کرد.

رییس ستاد ارتش اسرائیل گفت: «تمام سامانه‌های دفاعی و تهاجمی ما در حالت آماده‌باش بودند. تهدیدهایی را که به سمت ما پرتاب شد رهگیری کردیم و به‌سرعت و با قدرت به ایران حمله کردیم.»