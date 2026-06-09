نیویورک‌تایمز نوشت علت دقیق سقوط این بالگرد هنوز مشخص نشده و معلوم نیست که آیا این حادثه در نتیجه شلیک نیروهای جمهوری اسلامی رخ داده، ناشی از نقص فنی بوده یا عوامل دیگری در آن نقش داشته‌اند.

یکی از منابع مطلع به این روزنامه گفت تحقیقات برای روشن شدن ابعاد این حادثه همچنان ادامه دارد.

او به‌دلیل حساسیت موضوع خواست هویتش افشا نشود.

نیویورک‌تایمز افزود کاخ سفید تا لحظه انتشار گزارش این روزنامه، درباره سقوط بالگرد آپاچی ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز اطلاع‌رسانی نکرده بود.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، نیز به درخواست این رسانه برای اظهار نظر پاسخی نداد.

کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد ، پس از حدود ۴۰ روز سرانجام در ۱۹ فروردین با برقراری آتش‌بس موقت میان طرف‌های درگیر متوقف شد.

با این حال، تنش‌ها به‌طور کامل فروکش نکرده و درگیری‌های پراکنده در منطقه همچنان ادامه دارد. لبنان نیز همچنان صحنه رویارویی حزب‌الله و اسرائیل است.

شامگاه ۱۷ خرداد، جمهوری اسلامی در حمایت از حزب‌الله، اسرائیل را هدف قرار داد که با پاسخ متقابل اسرائیل همراه شد. درگیری‌های دو طرف تا ظهر ۱۸ خرداد ادامه داشت .

واکنش ترامپ

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، صبح سه‌شنبه ۱۹ خرداد در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز اعلام کرد حال خلبانان بالگرد سقوط‌کرده «خوب است».

ترامپ که پیش از بازگشت به واشینگتن در باند فرودگاه بین‌المللی جان اف. کندی نیویورک با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، افزود در این حادثه «هیچ‌کس آسیب ندید».

به گفته او، دولت آمریکا ۱۹ خرداد گزارشی درباره این حادثه منتشر خواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح شد که مذاکرات میان تهران و واشینگتن همچنان ادامه دارد.

جی دی ونس، معاون ترامپ، ۱۸ خرداد در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز ابراز اطمینان کرد آمریکا و جمهوری اسلامی می‌توانند درباره پرونده هسته‌ای به یک توافق بلندمدت برسند.

او تاکید کرد چنین توافقی در راستای منافع آمریکا خواهد بود و واشینگتن صرف‌نظر از مواضع اسرائیل، روند مذاکرات را ادامه خواهد داد.

نقش بالگردهای آپاچی در عملیات آمریکا در منطقه

سنتکام در عملیات‌های خود در منطقه، از بالگردهای آپاچی، پهپادهای مسلح ام‌کیو-۹ ریپر و جنگنده‌های اف/ای-۱۸ و اف-۳۵ برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز استفاده کرده است.

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند.

جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر، تردد کشتی‌ها در این آبراه راهبردی را مختل کرده است. اقدامی که به افزایش بهای جهانی انرژی انجامیده و به نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در منطقه دامن زده است.

به گزارش نیویورک‌تایمز، نیروهای جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۳۰ فروند پهپاد ام‌کیو-۹ ریپر را سرنگون کرده‌اند. همچنین در این درگیری‌ها، چند جنگنده آمریکایی در اثر آتش دشمن یا آتش خودی ساقط شده‌اند.

با این حال، حادثه اخیر نخستین مورد از سقوط یک فروند آپاچی ارتش آمریکا از زمان آغاز این مناقشه به شمار می‌رود.

بالگردهای آپاچی ای‌اچ-۶۴ مجهز به موشک‌های هلفایر، از جمله قدرتمندترین هواگردهای نظامی حاضر در منطقه به شمار می‌روند.

این بالگردها در تنگه هرمز مشغول گشت‌زنی هستند. از جمله ماموریت‌های آن‌ها می‌توان به مقابله با حملات احتمالی قایق‌های کوچک و رهگیری و انهدام پهپادها اشاره کرد.

ارتش ایالات متحده با هدف تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی، محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران را از ۲۴ فروردین آغاز کرد . نیروهای آمریکایی تاکنون ۱۳۴ کشتی را در چارچوب این عملیات، وادار به تغییر مسیر کرده‌اند.

ارتش ایالات متحده همچنین هفت شناور دیگر که هشدارها برای تغییر مسیر را نادیده گرفته بودند، از کار انداخته است.