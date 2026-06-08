استانداری اصفهان: حمله به نجفآباد تلفات جانی نداشت
معاون امنیتی استاندار اصفهان از حمله اسرائیل به شهر نجفآباد در بامداد دوشنبه ۱۸ خرداد خبر داد. او گفت که این حمله در ساعات اولیه بامداد رخ داد و تاکنون گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده است.
معاون امنیتی استاندار اصفهان از حمله اسرائیل به شهر نجفآباد در بامداد دوشنبه ۱۸ خرداد خبر داد. او گفت که این حمله در ساعات اولیه بامداد رخ داد و تاکنون گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده است.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند این حملات از خارج از حریم هوایی ایران انجام شده است. روزنامه معاریو نیز نوشت بیش از ۱۵ هدف، از جمله یک کارخانه تولید پهپاد و فرودگاه بینالمللی تهران، مورد اصابت قرار گرفتهاند.
همزمان، پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از شنیده شدن صدای انفجار در تهران و تبریز در بامداد دوشنبه حکایت دارد.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد موشکهایی را که از ایران به سمت این کشور شلیک شده بود، شناسایی کرده و سامانههای دفاعی برای رهگیری آنها در حال فعالیت هستند.
این نهاد نظامی در بیانیهای جداگانه گفت یک موشک شلیکشده از یمن به سوی اسرائیل نیز شناسایی شده است.
در تهران، سخنگوی سازمان آتشنشانی اعلام کرد نیروهای این سازمان در حالت آمادهباش قرار دارند، اما به گفته او، نقاط شهری در تهران هدف قرار نگرفتهاند.
در همین حال، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت بنیامین نتانیاهو «چارهای جز پذیرش هر توافقی که ایالات متحده با ایران انجام دهد، نخواهد داشت، زیرا من حرف آخر را میزنم.»
ترامپ همچنین خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «پیشنهاد من به ایران این است: شما موشکهایتان را شلیک کردهاید، دیگر بس است. به میز مذاکره برگردید و توافق کنید.»
از سوی دیگر، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اسرائیل را به «نقض مکرر» آتشبس و «تکرار اقدامات تجاوزکارانه» علیه لبنان و ایران متهم کرد.
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کانال ۱۳ اسرائیل گزارش داد نیروی هوایی این کشور ۲۰ هدف را در داخل ایران بمباران کرده است.
از سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از ارزیابی وضعیت، فرماندهی جبهه داخلی دستور داده است شهروندان میتوانند از پناهگاهها خارج شوند، اما همچنان باید به دستورالعملهای این نهاد پایبند باشند.
ارتش اسرائیل پیش از این اعلام کرده بود سامانههای پدافندی این کشور همچنان در حال رهگیری موشکهای شلیکشده از ایران به سمت اسرائیل هستند.
یاکوف کاتز نوشت حمله صبح اسرائیل پیام «اقدام مستقل» به ایران بود؛ حتی اگر ترامپ خواستار خویشتنداری شده باشد. او گفت آمریکا کنار میماند، اما ایران میآموزد اسرائیل با یا بدون واشینگتن اقدام میکند و تهران که مذاکرات را طولانی میکرد، اکنون «درسی متفاوت» گرفته است.
یاکوف کاتز، نویسنده اسرائیلی-آمریکایی و سردبیر پیشین اروشلیمپست، در تحلیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حمله صبح دوشنبه اسرائیل حامل یک پیام راهبردی روشن به ایران بود: «ما مستقل عمل میکنیم.»
او تأکید کرد حتی اگر دونالد ترامپ در مصاحبههایی از اسرائیل خواسته باشد خویشتنداری کند، در نهایت تلآویو اقدامی را انجام داده که آن را ضروری میدانسته است.
به گفته کاتز، این اقدام در ظاهر میتواند نادیده گرفتن نظر ترامپ تلقی شود، اما به همان اندازه احتمال دارد هماهنگشده بوده باشد.
کاتز افزود آمریکا در این مرحله ممکن است مستقیماً وارد درگیری نشود، اما ایران باید بداند اسرائیل چه با حمایت واشینگتن و چه بدون آن آماده اقدام است.
او گفت تهران با طولانی کردن مذاکرات در حال بازی دادن آمریکا بود و همزمان با ادامه بیثباتسازی منطقه، از جمله حملات به کشورهای خلیج فارس و حمله اخیر به اسرائیل، تصور میکرد مصونیت دارد و ترامپ آنقدر برای دستیابی به توافق مشتاق است که برای جلوگیری از دور تازهای از درگیری، هر کاری انجام خواهد داد..
به نوشته او، ایران گمان میکرد میتواند قواعد بازی را تعیین کند، اما «صبح امروز درس متفاوتی گرفت.»
ارتش اسرائیل لحظاتی پیش اعلام کرد موشکهایی را که از ایران به سوی این کشور شلیک شده بود، شناسایی کرد و گفت که سیستمهای دفاعی برای رهگیری این تهدید در حال فعالیت هستند.
بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، فرماندهی جبهه داخلی یک دستورالعمل احتیاطی را به تلفنهای همراه در مناطق مربوطه ارسال کرده و از مردم خواسته است که از دستورالعملها پیروی کنند.
به نوشته بیانیه، پس از دریافت هشدار، به مردم دستور داده میشود که وارد فضای حفاظتشده شوند و تا اطلاع ثانوی در آنجا بمانند.
ارتش اسرائیل تاکید کرد: خروج از فضای حفاظتشده تنها پس از دریافت دستورالعملهای صریح مجاز است.
یاکوف کاتز، نویسنده اسرائیلی-آمریکایی و سردبیر پیشین اروشلیمپست، در تحلیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اسرائیل صبح امروز [دوشنبه] یک پیام راهبردی به ایران فرستاد؛ اینکه ما مستقل عمل میکنیم.»
او افزود: «ممکن است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در چند مصاحبه به اسرائیل گفته باشد دست به اقدام نزند، اما در نهایت، اسرائیل کاری را انجام داد که معتقد بود باید انجام دهد. هرچند در ظاهر این اقدام نادیده گرفتن نظر ترامپ به نظر میرسد، اما به همان اندازه ممکن است هماهنگشده بوده باشد.»
کاتز توضیح داد: «آمریکا در این دور از درگیری کنار میماند، اما ایران میآموزد که اسرائیل چه با آمریکا و چه بدون آمریکا آماده اقدام است.»
او این پیام را مهم دانست و نوشت: «ایران در حال بازی دادن آمریکا بود. تهران مذاکرات را طولانی میکرد و همزمان به بیثبات کردن منطقه ادامه میداد؛ از حمله به امارات متحده عربی، بحرین و کویت گرفته تا حمله چند روز پیش به فرودگاه کویت.»
کاتز با اشاره به حمله موشکی یکشنبه شب ایران به اسرائیل اضافه کرد: «فراتر از تهدید فوری، این حمله حامل این پیام بود که ایران همچنان تصور میکند میتواند قواعد بازی را در سراسر خاورمیانه، از جمله در لبنان، تعیین کند.»
او اشاره کرد: «این رفتار حکومتی نبود که در آستانه توافق قرار داشته باشد یا به دنبال مصالحه باشد. این رفتار حکومتی بود که تصور میکرد مصونیت دارد و ترامپ آنقدر برای دستیابی به توافق مشتاق است که برای جلوگیری از دور تازهای از درگیری، هر کاری انجام خواهد داد.»
کاتز تاکید کرد: «اما صبح امروز ایران درس متفاوتی گرفت.»