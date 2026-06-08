خبرگزاری فارس: صدای انفجار در مناطقی از تهران، اصفهان و تبریز شنیده شد
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داد که لحظاتی پیش، صدای انفجار در مناطقی از تهران، اصفهان و تبریز شنیده شد.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داد که لحظاتی پیش، صدای انفجار در مناطقی از تهران، اصفهان و تبریز شنیده شد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از بیخبری مطلق خانواده امیرحسین باقریعلویجه، دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه اراک و عضو پیشین شورای صنفی دانشکده هنرهای زیبای تهران، از وضعیت او پس از بازداشت در ۱۱ خردادماه است.
بر اساس این گزارشها، خانواده باقریعلویجه هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت یا محل نگهداریاش ندارند.
این دانشجو ۱۱ خرداد به دست ماموران امنیتی و همراه با اعمال خشونت، در شهر علویجه اصفهان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
همزمان منزل باقریعلویجه بازرسی و لوازم الکترونیکی متعلق به او و اعضای خانوادهاش ضبط شد.
او پیشتر در ۱۳ فروردین سال گذشته نیز بازداشت و سپس به حبس تعلیقی محکوم شده بود.
آکسیوس گزارش داد ترامپ در تماس با نتانیاهو از او خواسته حمله موشکی ایران را تلافی نکند و به دیپلماسی فرصت دهد، زیرا واشینگتن خود را به توافق نزدیک میداند. به گفته یک مقام آمریکایی، نتانیاهو ابتدا مقاومت کرد اما ظاهراً با تعویق پاسخ موافقت کرده است.
آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع اسرائیلی آشنا به جزئیات گفتوگوی تلفنی رییسجمهوری آمریکا و نخستوزیر اسرائیل نوشت که دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو گفت که حمله موشکی حکومت ایران را تلافی نکند و فرصت بیشتری به دیپلماسی بدهد.
آکسیوس اشاره کرد: «تلاش ترامپ برای مهار واکنش اسرائیل، نشاندهنده تلاش دولت او برای جلوگیری از تشدید تنشهای اسرائیل و ایران و جلوگیری از مختل شدن مذاکرات جاری ایالات متحده با تهران است.»
ترامپ پیش از این تماس تلفنی به آکسیوس گفته بود قصد دارد از نتانیاهو بخواهد که حمله موشکی حکومت ایران را تلافی نکند.
مقام ارشد آمریکایی گفت که ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته است که دست نگه دارد زیرا «ما به انجام کاری خوب در زمینه توافق نزدیک شدهایم.» او گفت که نتانیاهو مقاومت کرد اما در نهایت، «به ظاهر موافقت کرد» که از موضع خود عقبنشینی کند.
این مقام آمریکایی اشاره کرد که تماس تلفنی یکشنبه آرامتر از گفتوگوی پرتنش هفته گذشته بین رهبران دو کشور بود.
این مقام آمریکایی افزود: «ما فکر میکنیم رییسجمهور کمی زمان بهدست آورد. او کاملاً مصمم است که ما به توافق با ایران نزدیک هستیم.» او گفت: «رییسجمهور فکر میکند که ما سه ماه است که درگیر این موضوع هستیم و اکنون زمان پایان دادن به این موضوع است.»
شبکه خبری سیبیاس گزارش داد که قیمت نفت ساعاتی پس از حملات موشکی ایران به اسرائیل، و با شروع معاملات هفتگی، افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، نفت آمریکا با سهدرصد افزایش، بشکهای ۹۳.۳۰ دلار، و نفت جهانی با ۲.۸ درصد افزایش، ۹۵.۷۸ دلار معامله میشود.
میانگین قیمت هر گالن (حدود ۳.۸ لیتر) بنزین معمولی ۴.۰۹ دلار است که از زمان شروع جنگ در نهم اسفند، ۱.۱۶ دلار افزایش یافته است.
سیبیاس اشاره کرد معاملات آتی سهام با کاهش مواجه شده است و نوشت شاخص داو جونز ۱۹۹واحد کاهش یافت.
بری روزن، گروگان پیشین آمریکایی در ایران، هشدار داد در سایه تنشهای ایران و اسرائیل، آمریکاییهای زندانی در ایران به حاشیه رفتهاند. او با اشاره به پروندههای رضا ولیزاده و کامران حکمتی تأکید کرد سرنوشت شش آمریکایی بازداشتشده باید در اولویت مذاکرات باشد و نباید فراموش شوند.
بری روزن، گروگان سابق آمریکایی در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به عنوان یک گروگان سابق و یکی از اعضای بنیانگذار سازمان کمک به گروگانها در سراسر جهان، به شدت نگران است که در «بحبوحه تمرکز جهان بر تشدید رویارویی میان ایران، اسرائیل و حزبالله، شهروندان آمریکایی که هنوز در ایران زندانی هستند، به حاشیه رانده شوند.»
روزن با اشاره به گزارش کانال خبری سیبیاس در مورد پروندههای رضا ولیزاده، روزنامهنگار ایرانی-آمریکایی، و کامران حکمتی، که بازداشت شده و طبق گزارشها در زندان اوین نگهداری میشوند، افزود: «زندانیان سابق که آن زندان را به خوبی میشناسند، هشدار دادند که این آمریکاییها با خطر فوقالعادهای روبرو هستند و بزرگترین ترس هر گروگان، فراموش شدن است.»
او تاکید کرد: «در شرایطی که مذاکرات با تهران در مسیرهای مختلف ادامه دارد، سرنوشت دستکم شش آمریکایی که هنوز در ایران در بازداشت هستند، باید در اولویت و مرکز توجه قرار گیرد...ما نباید آنها را فراموش کنیم.»
آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع اسرائیلی آشنا به جزئیات گفتوگوی تلفنی رییسجمهوری آمریکا و نخستوزیر اسرائیل نوشت که دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو گفت که حمله موشکی حکومت ایران را تلافی نکند و فرصت بیشتری به دیپلماسی بدهد.
آکسیوس اشاره کرد: «تلاش ترامپ برای مهار واکنش اسرائیل، نشاندهنده تلاش دولت او برای جلوگیری از تشدید تنشهای اسرائیل و ایران و جلوگیری از مختل شدن مذاکرات جاری ایالات متحده با تهران است.»
ترامپ پیش از این تماس تلفنی به آکسیوس گفته بود قصد دارد از نتانیاهو بخواهد که حمله موشکی حکومت ایران را تلافی نکند.
مقام ارشد آمریکایی گفت که ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته است که دست نگه دارد زیرا «ما به انجام کاری خوب در زمینه توافق نزدیک شدهایم.»
او گفت که نتانیاهو مقاومت کرد اما در نهایت، «به ظاهر موافقت کرد» که از موضع خود عقبنشینی کند.
این مقام آمریکایی اشاره کرد که تماس تلفنی یکشنبه آرامتر از گفتوگوی پرتنش هفته گذشته بین رهبران دو کشور بود.
این مقام آمریکایی افزود: «ما فکر میکنیم رییسجمهور کمی زمان بهدست آورد. او کاملاً مصمم است که ما به توافق با ایران نزدیک هستیم.»
او گفت: «رییسجمهور فکر میکند که ما سه ماه است که درگیر این موضوع هستیم و اکنون زمان پایان دادن به این موضوع است.»