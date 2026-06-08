یاکوف کاتز، نویسنده اسرائیلی-آمریکایی و سردبیر پیشین اروشلیم‌پست، در تحلیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اسرائیل صبح امروز [دوشنبه] یک پیام راهبردی به ایران فرستاد؛ اینکه ما مستقل عمل می‌کنیم.»

او افزود: «ممکن است دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در چند مصاحبه به اسرائیل گفته باشد دست به اقدام نزند، اما در نهایت، اسرائیل کاری را انجام داد که معتقد بود باید انجام دهد. هرچند در ظاهر این اقدام نادیده گرفتن نظر ترامپ به نظر می‌رسد، اما به همان اندازه ممکن است هماهنگ‌شده بوده باشد.»

کاتز توضیح داد: «آمریکا در این دور از درگیری کنار می‌ماند، اما ایران می‌آموزد که اسرائیل چه با آمریکا و چه بدون آمریکا آماده اقدام است.»

او این پیام را مهم دانست و نوشت: «ایران در حال بازی دادن آمریکا بود. تهران مذاکرات را طولانی می‌کرد و هم‌زمان به بی‌ثبات کردن منطقه ادامه می‌داد؛ از حمله به امارات متحده عربی، بحرین و کویت گرفته تا حمله چند روز پیش به فرودگاه کویت.»

کاتز با اشاره به حمله موشکی یکشنبه شب ایران به اسرائیل اضافه کرد: «فراتر از تهدید فوری، این حمله حامل این پیام بود که ایران همچنان تصور می‌کند می‌تواند قواعد بازی را در سراسر خاورمیانه، از جمله در لبنان، تعیین کند.»

او اشاره کرد: «این رفتار حکومتی نبود که در آستانه توافق قرار داشته باشد یا به دنبال مصالحه باشد. این رفتار حکومتی بود که تصور می‌کرد مصونیت دارد و ترامپ آن‌قدر برای دستیابی به توافق مشتاق است که برای جلوگیری از دور تازه‌ای از درگیری، هر کاری انجام خواهد داد.»

کاتز تاکید کرد: «اما صبح امروز ایران درس متفاوتی گرفت.»