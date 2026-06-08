رویترز: آژیرهای حمله هوایی در تل آویو به صدا درآمدند
خبرگزاری رویترز گزارش داد که آژیرهای حمله هوایی در تل آویو به صدا درآمدند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که آژیرهای حمله هوایی در تل آویو به صدا درآمدند.
یک خبرنگار هاآرتص پس از اعلام حمله اسرائیل به اهدافی در غرب و مرکز ایران نوشت این اقدام با درخواستهای ترامپ برای پرهیز از تشدید تنش در تضاد است. او دو سناریو را مطرح کرد: یا هماهنگی فریبکارانه واشینگتن و تلآویو در جریان است، یا نتانیاهو خواست ترامپ را نادیده گرفته است.
یک خبرنگار روزنامه هاآرتص پس از اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر حمله به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران، این اقدام را در تضاد با درخواستهای علنی اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای خودداری از تشدید تنشها دانست و دو سناریوی محتمل را درباره موضع واشینگتن مطرح کرد.
بن ساموئلز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که با وقوع این حمله، اکنون دو احتمال وجود دارد: یا دولت ترامپ و بنیامین نتانیاهو در چارچوب یک عملیات فریب و گمراهسازی هماهنگ عمل کردهاند، یا اینکه نخستوزیر اسرائیل بهطور آشکار درخواست رییسجمهوری آمریکا مبنی بر خودداری از اقدام تلافیجویانه علیه [حکومت] ایران را نادیده گرفته است.
او افزود در صورت صحت سناریوی نخست، این موضوع میتواند پیامدهای قابل توجهی برای روند تلاشهای دیپلماتیک میان واشینگتن و تهران داشته باشد، و تاکید کرد: «در هر دو صورت، کمربندها را محکم ببندید.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ترامپ طی روز گذشته بارها بر ضرورت ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی تاکید کرده و از اسرائیل خواسته بود از اقداماتی که میتواند روند گفتوگوها را مختل کند، خودداری کند.
یک خبرنگار روزنامه هاآرتص پس از اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر حمله به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران، این اقدام را در تضاد با درخواستهای علنی اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای خودداری از تشدید تنشها دانست و دو سناریوی محتمل را درباره موضع واشینگتن مطرح کرد.
بن ساموئلز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که با وقوع این حمله، اکنون دو احتمال وجود دارد: یا دولت ترامپ و بنیامین نتانیاهو در چارچوب یک عملیات فریب و گمراهسازی هماهنگ عمل کردهاند، یا اینکه نخستوزیر اسرائیل بهطور آشکار درخواست رییسجمهوری آمریکا مبنی بر خودداری از اقدام تلافیجویانه علیه [حکومت] ایران را نادیده گرفته است.
او افزود در صورت صحت سناریوی نخست، این موضوع میتواند پیامدهای قابل توجهی برای روند تلاشهای دیپلماتیک میان واشینگتن و تهران داشته باشد، و تاکید کرد: «در هر دو صورت، کمربندها را محکم ببندید.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که ترامپ طی روز گذشته بارها بر ضرورت ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی تاکید کرده و از اسرائیل خواسته بود از اقداماتی که میتواند روند گفتوگوها را مختل کند، خودداری کند.
ارتش اسرائیل ساعاتی پیش اعلام کرد نیروی هوایی این کشور اهداف نظامی متعلق به جمهوری اسلامی را در غرب و مرکز ایران هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد: «لحظاتی پیش، نیروی هوایی اسرائیل به اهداف نظامی متعلق به رژیم تروریستی ایران در غرب و مرکز ایران حمله کرد.»
ارتش اسرائیل گفت که جزئیات حمله بعدا اعلام خواهد شد.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از بیخبری مطلق خانواده امیرحسین باقریعلویجه، دانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه اراک و عضو پیشین شورای صنفی دانشکده هنرهای زیبای تهران، از وضعیت او پس از بازداشت در ۱۱ خردادماه است.
بر اساس این گزارشها، خانواده باقریعلویجه هیچ اطلاعی از وضعیت سلامت یا محل نگهداریاش ندارند.
این دانشجو ۱۱ خرداد به دست ماموران امنیتی و همراه با اعمال خشونت، در شهر علویجه اصفهان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
همزمان منزل باقریعلویجه بازرسی و لوازم الکترونیکی متعلق به او و اعضای خانوادهاش ضبط شد.
او پیشتر در ۱۳ فروردین سال گذشته نیز بازداشت و سپس به حبس تعلیقی محکوم شده بود.
آکسیوس گزارش داد ترامپ در تماس با نتانیاهو از او خواسته حمله موشکی ایران را تلافی نکند و به دیپلماسی فرصت دهد، زیرا واشینگتن خود را به توافق نزدیک میداند. به گفته یک مقام آمریکایی، نتانیاهو ابتدا مقاومت کرد اما ظاهراً با تعویق پاسخ موافقت کرده است.
آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی و یک منبع اسرائیلی آشنا به جزئیات گفتوگوی تلفنی رییسجمهوری آمریکا و نخستوزیر اسرائیل نوشت که دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو گفت که حمله موشکی حکومت ایران را تلافی نکند و فرصت بیشتری به دیپلماسی بدهد.
آکسیوس اشاره کرد: «تلاش ترامپ برای مهار واکنش اسرائیل، نشاندهنده تلاش دولت او برای جلوگیری از تشدید تنشهای اسرائیل و ایران و جلوگیری از مختل شدن مذاکرات جاری ایالات متحده با تهران است.»
ترامپ پیش از این تماس تلفنی به آکسیوس گفته بود قصد دارد از نتانیاهو بخواهد که حمله موشکی حکومت ایران را تلافی نکند.
مقام ارشد آمریکایی گفت که ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته است که دست نگه دارد زیرا «ما به انجام کاری خوب در زمینه توافق نزدیک شدهایم.» او گفت که نتانیاهو مقاومت کرد اما در نهایت، «به ظاهر موافقت کرد» که از موضع خود عقبنشینی کند.
این مقام آمریکایی اشاره کرد که تماس تلفنی یکشنبه آرامتر از گفتوگوی پرتنش هفته گذشته بین رهبران دو کشور بود.
این مقام آمریکایی افزود: «ما فکر میکنیم رییسجمهور کمی زمان بهدست آورد. او کاملاً مصمم است که ما به توافق با ایران نزدیک هستیم.» او گفت: «رییسجمهور فکر میکند که ما سه ماه است که درگیر این موضوع هستیم و اکنون زمان پایان دادن به این موضوع است.»