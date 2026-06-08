یک خبرنگار روزنامه هاآرتص پس از اعلام ارتش اسرائیل مبنی بر حمله به اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران، این اقدام را در تضاد با درخواست‌های علنی اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای خودداری از تشدید تنش‌ها دانست و دو سناریوی محتمل را درباره موضع واشینگتن مطرح کرد.

بن ساموئلز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که با وقوع این حمله، اکنون دو احتمال وجود دارد: یا دولت ترامپ و بنیامین نتانیاهو در چارچوب یک عملیات فریب و گمراه‌سازی هماهنگ عمل کرده‌اند، یا اینکه نخست‌وزیر اسرائیل به‌طور آشکار درخواست رییس‌جمهوری آمریکا مبنی بر خودداری از اقدام تلافی‌جویانه علیه [حکومت] ایران را نادیده گرفته است.

او افزود در صورت صحت سناریوی نخست، این موضوع می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای روند تلاش‌های دیپلماتیک میان واشینگتن و تهران داشته باشد، و تاکید کرد: «در هر دو صورت، کمربندها را محکم ببندید.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ طی روز گذشته بارها بر ضرورت ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی تاکید کرده و از اسرائیل خواسته بود از اقداماتی که می‌تواند روند گفت‌وگوها را مختل کند، خودداری کند.