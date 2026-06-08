وزارت خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، وزیر خارجه قطر، و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، صبح دوشنبه ۱۸ خرداد در تماس تلفنی گفتوگو کردند.
وزارت خارجه قطر اعلام کرد دو طرف درباره «تلاشها و روند میانجیگری» میان آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین «تحولات لبنان» تبادل نظر کردند.
کانال ۱۳ اسرائیل گزارش داد نیروی هوایی این کشور ۲۰ هدف را در داخل ایران بمباران کرده است.
از سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از ارزیابی وضعیت، فرماندهی جبهه داخلی دستور داده است شهروندان میتوانند از پناهگاهها خارج شوند، اما همچنان باید به دستورالعملهای این نهاد پایبند باشند.
ارتش اسرائیل پیش از این اعلام کرده بود سامانههای پدافندی این کشور همچنان در حال رهگیری موشکهای شلیکشده از ایران به سمت اسرائیل هستند.
یاکوف کاتز نوشت حمله صبح اسرائیل پیام «اقدام مستقل» به ایران بود؛ حتی اگر ترامپ خواستار خویشتنداری شده باشد. او گفت آمریکا کنار میماند، اما ایران میآموزد اسرائیل با یا بدون واشینگتن اقدام میکند و تهران که مذاکرات را طولانی میکرد، اکنون «درسی متفاوت» گرفته است.
یاکوف کاتز، نویسنده اسرائیلی-آمریکایی و سردبیر پیشین اروشلیمپست، در تحلیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حمله صبح دوشنبه اسرائیل حامل یک پیام راهبردی روشن به ایران بود: «ما مستقل عمل میکنیم.»
او تأکید کرد حتی اگر دونالد ترامپ در مصاحبههایی از اسرائیل خواسته باشد خویشتنداری کند، در نهایت تلآویو اقدامی را انجام داده که آن را ضروری میدانسته است.
به گفته کاتز، این اقدام در ظاهر میتواند نادیده گرفتن نظر ترامپ تلقی شود، اما به همان اندازه احتمال دارد هماهنگشده بوده باشد.
کاتز افزود آمریکا در این مرحله ممکن است مستقیماً وارد درگیری نشود، اما ایران باید بداند اسرائیل چه با حمایت واشینگتن و چه بدون آن آماده اقدام است.
او گفت تهران با طولانی کردن مذاکرات در حال بازی دادن آمریکا بود و همزمان با ادامه بیثباتسازی منطقه، از جمله حملات به کشورهای خلیج فارس و حمله اخیر به اسرائیل، تصور میکرد مصونیت دارد و ترامپ آنقدر برای دستیابی به توافق مشتاق است که برای جلوگیری از دور تازهای از درگیری، هر کاری انجام خواهد داد..
به نوشته او، ایران گمان میکرد میتواند قواعد بازی را تعیین کند، اما «صبح امروز درس متفاوتی گرفت.»
ارتش اسرائیل لحظاتی پیش اعلام کرد موشکهایی را که از ایران به سوی این کشور شلیک شده بود، شناسایی کرد و گفت که سیستمهای دفاعی برای رهگیری این تهدید در حال فعالیت هستند.
بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، فرماندهی جبهه داخلی یک دستورالعمل احتیاطی را به تلفنهای همراه در مناطق مربوطه ارسال کرده و از مردم خواسته است که از دستورالعملها پیروی کنند.
به نوشته بیانیه، پس از دریافت هشدار، به مردم دستور داده میشود که وارد فضای حفاظتشده شوند و تا اطلاع ثانوی در آنجا بمانند.
ارتش اسرائیل تاکید کرد: خروج از فضای حفاظتشده تنها پس از دریافت دستورالعملهای صریح مجاز است.
یاکوف کاتز، نویسنده اسرائیلی-آمریکایی و سردبیر پیشین اروشلیمپست، در تحلیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اسرائیل صبح امروز [دوشنبه] یک پیام راهبردی به ایران فرستاد؛ اینکه ما مستقل عمل میکنیم.»
او افزود: «ممکن است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در چند مصاحبه به اسرائیل گفته باشد دست به اقدام نزند، اما در نهایت، اسرائیل کاری را انجام داد که معتقد بود باید انجام دهد. هرچند در ظاهر این اقدام نادیده گرفتن نظر ترامپ به نظر میرسد، اما به همان اندازه ممکن است هماهنگشده بوده باشد.»
کاتز توضیح داد: «آمریکا در این دور از درگیری کنار میماند، اما ایران میآموزد که اسرائیل چه با آمریکا و چه بدون آمریکا آماده اقدام است.»
او این پیام را مهم دانست و نوشت: «ایران در حال بازی دادن آمریکا بود. تهران مذاکرات را طولانی میکرد و همزمان به بیثبات کردن منطقه ادامه میداد؛ از حمله به امارات متحده عربی، بحرین و کویت گرفته تا حمله چند روز پیش به فرودگاه کویت.»
کاتز با اشاره به حمله موشکی یکشنبه شب ایران به اسرائیل اضافه کرد: «فراتر از تهدید فوری، این حمله حامل این پیام بود که ایران همچنان تصور میکند میتواند قواعد بازی را در سراسر خاورمیانه، از جمله در لبنان، تعیین کند.»
او اشاره کرد: «این رفتار حکومتی نبود که در آستانه توافق قرار داشته باشد یا به دنبال مصالحه باشد. این رفتار حکومتی بود که تصور میکرد مصونیت دارد و ترامپ آنقدر برای دستیابی به توافق مشتاق است که برای جلوگیری از دور تازهای از درگیری، هر کاری انجام خواهد داد.»
کاتز تاکید کرد: «اما صبح امروز ایران درس متفاوتی گرفت.»
میکی زوهار، وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من به نخستوزیر نتانیاهو به خاطر حملات امشب در ایران تبریک میگویم.»
او نوشت: «در خاورمیانه، آنها فقط زور و قدرت را میفهمند و خوب است که ما نشان دادیم اسرائیل در مواجهه با تجاوز رژیم آیتاللهها ساکت نخواهد ماند.»