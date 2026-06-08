رویترز: به یک اردوگاه مخالفان کرد جمهوری اسلامی در شمال عراق حمله شد
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی عراق گزارش داد که یک حمله پهپادی یک اردوگاه احزاب کرد ایرانی در شمال اربیل در اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی عراق گزارش داد که یک حمله پهپادی یک اردوگاه احزاب کرد ایرانی در شمال اربیل در اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با سیانان گفت حکومت ایران هنوز «اراده جدی» از سوی واشینگتن برای نهایی کردن چارچوب هرگونه توافق مشاهده نکرده است.
این سرتیپ دوم سپاه پاسداران و نماینده کنونی شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت تهران در اصل «مشکلی با ادامه مذاکرات صلح با آمریکا ندارد»، مشروط بر آنکه اطمینان یابد طرف آمریکایی صادقانه و با حسن نیت مذاکره میکند.
عزیزی همچنین اعلام کرد آمریکا در ابتدای مذاکرات با آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی موافقت کرده بود، اما تاکنون نشانهای از تمایل واشینگتن برای اجرای این تعهد دیده نشده است.
او همچنین تاکید کرد مذاکرات کنونی شامل موضوعات مربوط به برنامه هستهای ایران نیست و در پایان گفت امکان دستیابی به توافق نهایی به رفتار آمریکا بستگی دارد.
به گفته او، «اگر این رفتارها ادامه پیدا کند، پاسخ منفی است؛ ما هیچ اعتمادی به طرف مقابل نداریم».
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، درباره موفقیت جمهوری اسلامی در ایجاد موازنه جدید با حملات موشکی به اسرائیل، به ایران اینترنشنال گفت: «هدف اولیه ایران این بود که حمله به لبنان را به منزله حمله به ایران نشان دهد، اما اینکه این راهبرد در ادامه موفق باشد یا نه، به تحولات بعدی بستگی دارد.»
او افزود: «به نظر میرسد جمهوری اسلامی با حملات موشکی اخیر دو هدف را دنبال کرده است: نخست، ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از ادامه حملات اسرائیل به بیروت و جنوب لبنان؛ و دوم، بازسازی اعتبار خود نزد متحدانش، بهویژه حزبالله، که در ماههای اخیر آسیب دیده است.»
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که عمر آرتان، داور برجسته سومالیایی که بهعنوان بهترین داور آفریقا شناخته میشود، از ورود به ایالات متحده منع شده و پس از رسیدن به فرودگاه بینالمللی میامی برای جام جهانی ۲۰۲۶، با پروازی به استانبول ترکیه بازگردانده شده است.
عمر عبدالقادر آرتان، ۳۴ ساله، سفر خود را با کمک سفارت سومالی در نایروبی کنیا انجام داده بود؛ این سفارت اعلام کرده بود برای کمک به حل مسائل مربوط به ویزا، برای او گذرنامه دیپلماتیک صادر کرده است.
او از کنیا سفر کرد و با پروازی از ترکیه به میامی رسید، اما سپس بازگردانده شد. هنوز مشخص نیست چرا آرتان در فرودگاه بینالمللی میامی از ورود به آمریکا منع شده است، اما سومالی یکی از چند کشوری است که در فهرست ممنوعیت سفر دولت دونالد ترامپ قرار دارد.
فیفا هفته گذشته تأیید کرده بود که وضعیت ویزای آرتان «بهطور کامل حل شده و او اکنون برای قضاوت در جام جهانی فیفا در دسترس خواهد بود.»
ترامپ ماه گذشته درباره مهاجران سومالیایی در آمریکا گفته بود «همهشان کلاهبردارند». او در ژانویه این کشور را «بدترین کشور جهان» نامیده بود.
آرتان در ماه نوامبر در مراسم جوایز کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) بهعنوان بهترین داور آفریقا در سال ۲۰۲۵ معرفی شد.
عیسی عدن ابشیر، مشاور ارشد وزارت ورزش سومالی و کاپیتان پیشین تیم ملی، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: «عمر آرتان یکی از محترمترین داوران آفریقاست و شایسته حمایت کل جامعه فوتبال است.»
ابشیر گفت آرتان ویزای معتبر آمریکا را در اختیار داشت. او اکنون به استانبول بازگشته است، جایی که در آن اقامت داشت.
آرتان یکی از ۵۲ داوری بود که فیفا برای قضاوت در مرحله نهایی جام جهانی ژوئن-ژوئیه در کانادا، مکزیک و ایالات متحده معرفی کرده بود.
او از زمانی که در سال ۲۰۱۸ بهعنوان داور فیفا منصوب شد، در مسابقات لیگ ملی فوتبال سومالی قضاوت کرده است.
او همچنین در مرحله نهایی جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۳ (AFCON) در الجزایر قضاوت کرد و در سال ۲۰۲۵ از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا بهعنوان داور مرد سال معرفی شد.
شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به حملات یکشنبه و دوشنبه جمهوری اسلامی به اسرائیل نوشت: «جمهوری اسلامی در حمایت از تروریستهای حزبالله لبنان، درگیری نظامی دیگری را آغاز کرد تا ماهیت ناایرانی و ضدایرانی خود را آشکارتر کند.»
او افزود: «این رژیم، ملت ایران را به گروگان گرفته و جان و مال ایرانیان را ابزاری برای صدور ترور، جنگ و بیثباتی میبیند.»
شاهزاده رضا پهلوی ادامه داد: «در این درگیری نیز، همچون همیشه، مسئول هرگونه آسیب به زیرساختهای ایران و جان غیرنظامیان بیگناه در هر دو سو، جمهوری اسلامی است.»
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد: «ملت ایران، که نخستین و بزرگترین قربانی این رژیم بوده است، بهخوبی میداند که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار باشد، ترور، خشونت و بیثباتی بر ایران، منطقه و جهان سایه خواهد افکند. صلح، امنیت و رونق پایدار تنها با پایان این رژیم امکانپذیر است.»
حسین محمدی، سیدمحمد سیدعبودی، رضا صالحی و علیرضا جعفریآثار، چهار دانشجوی دانشگاه خواجهنصیر تهران، با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شدند. همزمان، دادگاه انقلاب شیراز نازنین سالاری، محمود طراوتروی و مسعود احمدیان، سه وکیل دادگستری را به حبس محکوم کرد.
بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجهنصیر، محمدی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته ریاضی و سیدعبودی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۱ رشته مهندسی برق، هر کدام با حکم بدوی کمیته انضباطی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
همچنین جعفریآثار، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته فیزیک، به دو ترم و صالحی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ رشته مهندسی کامپیوتر، به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدهاند.
در گزارش منتشرشده از سوی این تشکل دانشجویی، به دلایل تشکیل این پروندههای انضباطی و اتهامهای مطرحشده علیه این دانشجویان اشارهای نشده است.
سیدعبودی پیشتر نیز با حکم دو ترم محرومیت از تحصیل و منع دائمی از خدمات رفاهی روبهرو شده بود، اما این احکام در مرحله بازبررسی وزارت علوم لغو شد.
روزنامه شرق ۱۱ خرداد گزارش داد پس از اعتراضات دیماه و در ادامه روند برخورد با دانشجویان، دانشگاههای ایران رسیدگی به پروندههای انضباطی پیشین و تشکیل پروندههای تازه را از سر گرفتهاند.
به نوشته این روزنامه، در دانشگاه صنعتی شریف پنج تا هفت دانشجو حکم اخراج گرفتهاند و بیش از ۲۰ دانشجو یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شدهاند. همچنین دسترسی ۲۰ تا ۲۵ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی به سامانههای آموزشی قطع شده، برای بیش از ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران در حال نوشتن دفاعیهاند.
حسین سیماییصراف، وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان، ششم شهریور سال گذشته گفته بود مانعی برای تحصیل هیچ دانشجویی وجود ندارد و همه دانشجویان محرومشده از تحصیل به دانشگاه بازگشتهاند.
فشارهای امنیتی، قضایی و انضباطی بر دانشجویان از زمان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ تشدید شده و از آن زمان گزارشهای متعددی درباره اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل دانشجویان منتشر شده است.
محکومیت وکلای پروندههای سیاسی و حقوق زنان در شیراز
در پروندهای دیگر، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، سالاری، طراوتروی و احمدیان، وکلای فعال در زمینه پروندههای سیاسی را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به دو سال حبس محکوم کرده است.
دادگاه همچنین برای هر یک از آنان دو سال ممنوعیت خروج از کشور همراه با ابطال گذرنامه در نظر گرفته است.
این سه وکیل دادگستری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز هر کدام به یک سال حبس محکوم شدهاند. با این حال، دادگاه اتهام «همکاری با دولت متخاصم» را وارد ندانسته و آنان را از این اتهام تبرئه کرده است.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با سایت امتداد گفت این پرونده در سال ۱۳۹۹ تشکیل شده و موضوع آن به فعالیتهای حقوقی و مدنی این وکلا بازمیگردد.
جلسه رسیدگی به اتهامهای این سه وکیل دادگستری، ۱۶ دی ۱۴۰۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز برگزار شده بود.
به گفته او، شرکت در نشستها و سمینارهای مرتبط با حقوق زنان و کودکان، پیگیری اصلاح قوانین مربوط به خشونت خانگی از طریق گفتوگو با نمایندگان مجلس و نامزدهای انتخاباتی، مشارکت در برنامههای مرتبط با کارزار «۱۶ روز نارنجی مبارزه با خشونت علیه زنان»، توزیع پیکسلهای «نه به خشونت علیه زنان» و «نه به ازدواج کودکان» و همچنین اظهارنظر درباره وضعیت موکلان و موارد نقض حقوق آنان از جمله مواردی بوده که در پرونده مورد استناد قرار گرفته است.
نیلی با رد اتهامهای مطرحشده اعلام کرد این سه وکیل اقدام غیرقانونی انجام ندادهاند و در مهلت قانونی به حکم صادرشده اعتراض خواهند کرد.
صدور احکام انضباطی برای دانشجویان و محکومیت وکلای فعال در پروندههای سیاسی و حقوق زنان، ادامه روندی است که در آن جمهوری اسلامی دانشگاه و نهاد وکالت را بهعنوان دو عرصه مستقل دفاع از حقوق شهروندان زیر فشار قرار داده است.
این برخوردها در سالهای اخیر با اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل دانشجویان و نیز بازداشت، محکومیت یا محرومیت وکلا از فعالیت حرفهای ادامه یافته است.