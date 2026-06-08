یاکوف کاتز، نویسنده اسرائیلی-آمریکایی و سردبیر پیشین اروشلیم‌پست، در تحلیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حمله صبح دوشنبه اسرائیل حامل یک پیام راهبردی روشن به ایران بود: «ما مستقل عمل می‌کنیم.»

او تأکید کرد حتی اگر دونالد ترامپ در مصاحبه‌هایی از اسرائیل خواسته باشد خویشتن‌داری کند، در نهایت تل‌آویو اقدامی را انجام داده که آن را ضروری می‌دانسته است.

به گفته کاتز، این اقدام در ظاهر می‌تواند نادیده گرفتن نظر ترامپ تلقی شود، اما به همان اندازه احتمال دارد هماهنگ‌شده بوده باشد.

کاتز افزود آمریکا در این مرحله ممکن است مستقیماً وارد درگیری نشود، اما ایران باید بداند اسرائیل چه با حمایت واشینگتن و چه بدون آن آماده اقدام است.

او گفت تهران با طولانی کردن مذاکرات در حال بازی دادن آمریکا بود و هم‌زمان با ادامه بی‌ثبات‌سازی منطقه، از جمله حملات به کشورهای خلیج فارس و حمله اخیر به اسرائیل، تصور می‌کرد مصونیت دارد و ترامپ آن‌قدر برای دستیابی به توافق مشتاق است که برای جلوگیری از دور تازه‌ای از درگیری، هر کاری انجام خواهد داد..

به نوشته او، ایران گمان می‌کرد می‌تواند قواعد بازی را تعیین کند، اما «صبح امروز درس متفاوتی گرفت.»