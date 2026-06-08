بقائی: در باره اموال بلوکه شده هیچ مماشاتی نمیکنیم
اسمائیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، درباره حملات اخیر اسرائیل به ایران و پاسخ نیروهای مسلح گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مورد «پاسخها» صحبت نخواهند کرد، اما در عمل نشان خواهند داد و به هر شیوهای که لازم بدانند، دفاع خواهند کرد.
بقائی گفت: «موضوع اموال بلوکهشده، یکی از اجزای هر تفاهمی است و هیچوقت قرار نیست در این زمینه مماشاتی از طرف جمهوری اسلامی صورت بگیرد.»
ابوالفضل جاهدی، جوان ۱۹ ساله ساکن رباط کریم، چند ساعت پیش از تکمیل ثبت ناماش در دانشگاه آتشنشانی، شامگاه ۱۹ دیماه با شلیک مستقیم گلوله به سر کشته شد.
ابوالفضل جاهدی؛ جوانی که در آرزوی آتشنشان شدن کشته شد
ابوالفضل جاهدی، جوان ۱۹ ساله ساکن رباط کریم، چند ساعت پیش از تکمیل ثبت ناماش در دانشگاه آتشنشانی، شامگاه ۱۹ دیماه با شلیک مستقیم گلوله به سر کشته شد.
طبق اطلاعات رسیده، قرار بود او صبح روز ۲۰ دی برای تکمیل ثبتنام به دانشکده آتشنشانی برود. او نگران هزینه لباسهای آتشنشانی بود، اما به خانوادهاش گفته بود بیشتر کار میکند و پول لازم را خودش به دست میآورد.
بر اساس روایت یکی از دوستان ابوالفضل که هنگام وقوع حادثه در کنار او بوده، این جوان در جریان اعتراضات خیابان بخشداری رباط کریم، پشت یک سطل زباله پناه گرفته بود. به دلیل کفشهای سنگینش نمیتوانست بهسرعت فرار کند و از آنجا که قد بلندی داشت، بخشی از سرش از پشت سطل دیده میشد. تکتیرانداز او را هدف قرار داد و گلوله به سرش اصابت کرد.
جمجمه ابوالفضل بر اثر اصابت گلوله شکافته شد و او در همان محل جان باخت. دوستش پیکر او را با تاخیر به بیمارستان فاطمه زهرا در رباط کریم منتقل کرد، اما هنگام تحویل پیکر، تلفن همراه، مدارک و لباسهای ابوالفضل در اختیار ماموران قرار گرفت و به خانواده بازگردانده نشد.
خانواده ابوالفضل ابتدا تصور میکردند او از ناحیه پا زخمی شده است. پدرش با همین تصور به بیمارستان رفت تا او را به خانه بازگرداند، اما با پیکری درون کاور سیاه مواجه شد.
بیمارستان همان شب پیکر را به خانواده تحویل نداد و آنها را برای یافتن ابوالفضل به کهریزک فرستاد. طبق اطلاعات رسیده، پدر ابوالفضل ناچار شد در میان شمار زیادی از پیکرهای کشتهشدگان جستوجو کند و یافتن و تحویل پیکر فرزندش دو تا سه روز طول کشید. او در شرایطی امنیتی، شبانه و بدون حضور اقوام و آشنایان به خاک سپرده شد.
ابوالفضل از حدود ۱۵ سالگی کار میکرد. به مکانیکی علاقه داشت و مدتی بهعنوان شاگرد مکانیک فعالیت کرده بود. همچنین شبها تراکت پخش میکرد و در تالارهای پذیرایی بهعنوان گارسون کار میکرد؛ گاهی تا ساعت دو یا سه بامداد سر کار میماند و صبح روز بعد به مدرسه میرفت.
او حتی در روزهایی که پول کرایه نداشت، مسیر مدرسه را پیاده طی میکرد. ابوالفضل با پسانداز درآمد خود یک موتورسیکلت دست دوم خریده بود، اما تنها دو ماه فرصت کرد از آن استفاده کند.
فلورنتینو پرز، مدیر ۷۹ ساله اسپانیایی، با کسب ۶۵ درصد آرا در انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید پیروز شد و تا سال ۲۰۳۰ در سمت خود باقی خواهد ماند.
در این انتخابات که ۳۳ هزار و ۵۵۵ عضو باشگاه در آن شرکت کردند، انریکه ریکلمه، سرمایهدار ۳۷ ساله حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و رییس شرکت «کاکس انرژی»، با کسب ۳۵ درصد آرا شکست خورد.
پرز در سالهای ریاست خود، رئال مادرید را به یکی از ثروتمندترین باشگاههای جهان تبدیل کرده و هفت قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و افتخارات متعدد در لالیگا و جام حذفی اسپانیا را به دست آورده است. او اکنون با این پشتوانه، طرح فروش پنج درصد از سهام باشگاه را به مجمع ارائه خواهد کرد.
با این پیروزی، هواداران کهکشانیها در انتظار تحقق وعدههای انتخاباتی پرز هستند. برخی رسانهها گزارش دادهاند که انتظار میرود ژوزه مورینیو روز دوشنبه به عنوان سرمربی جدید رئال مادرید معرفی شود و این باشگاه برای فسخ قرارداد او با بنفیکا ۱۵ میلیون یورو بپردازد.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که پرز قصد دارد روز سهشنبه پیشنهادی دستکم ۱۵۰ میلیون یورویی برای جذب یک ستاره فوتبال ارائه کند؛ بازیکنی که برخی گمانهزنیها از مایکل اولیسه به عنوان گزینه اصلی نام میبرند.
در پی اعلام محدودیتهای فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) درباره ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای جام جهانی، گروهی از فعالان حوزه فناوری سامانهای را با نام «ایرانسینک» طراحی کردهاند که امکان نمایش نمادها و پیامهای اعتراضی را از طریق تلفنهای همراه تماشاگران فراهم میکند.
در روزهای اخیر، شماری از ایرانیان خارج از کشور بهویژه در آمریکا، تلاش کردهاند با روشهای مختلف به تصمیم فیفا در خصوص ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای جام جهانی اعتراض کنند و راههایی برای نمایش آن در جریان مسابقات بیابند.
سالار غلامی، کاپیتان پیشین تیم ملی بوکس، در مصاحبه با ایراناینترنشنال از راهاندازی «ایرانسینک» خبر داد و اعلام کرد این پلتفرم با هماهنگسازی نمایشگر تلفنهای همراه افراد حاضر در ورزشگاه، تصاویر بزرگ و یکپارچهای از پرچم شیر و خورشید یا پیامهای جمعی ایجاد میکند.
او گفت استفاده از این سامانه نیازی به نصب اپلیکیشن ندارد و کاربران تنها با مراجعه به وبسایت «ایرانسینک» میتوانند از خدمات آن بهرهمند شوند.
به گفته غلامی، پس از ثبت تعداد افراد حاضر، سامانه طرحی متناسب با تعداد شرکتکنندگان تولید میکند که با قرار گرفتن تلفنهای همراه در کنار یکدیگر قابل اجرا خواهد بود.
این ورزشکار و کنشگر افزود این سامانه میتواند پرچم شیر و خورشید و شعارهایی چون «ایران آزاد»، «رضا پهلوی» و «تغییر رژیم ایران» را برای نمایش هماهنگ، طراحی کند.
در روزهای اخیر، تصمیم فیفا درباره منع نمایش پرچم شیر و خورشید با واکنشهای گستردهای روبهرو شده و به مناقشه میان مخالفان جمهوری اسلامی و این نهاد دامن زده است. مناقشهای فراتر از ورزش که به موضوع هویت، نمایندگی و سیاست، گره خورده است.
استفاده از فرصت جام جهانی برای بازتاب صدای مردم ایران
غلامی در ادامه مصاحبه با ایراناینترنشنال، هدف از اجرای سامانه «ایرانسینک» را جلب توجه افکار عمومی و رسانههای بینالمللی به وضعیت ایران عنوان کرد و گفت نباید اجازه داد اخبار مربوط به ایران در میان پوشش گسترده رویدادهایی مانند جام جهانی به حاشیه رانده شود.
او تاکید کرد حضور رسانههای بینالمللی در مسابقات جام جهانی فرصتی برای بازتاب مطالبات معترضان و رساندن صدای مردم ایران به جهان فراهم میکند.
غلامی هشدار داد جمهوری اسلامی در تلاش است از فضای جام جهانی برای کسب مشروعیت و بهبود چهره خود استفاده کند و گفت ایرانیان خارج از کشور باید مانع این امر شوند.
در جریان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، جمهوری اسلامی با اعزام گسترده حامیان خود به این کشور کوشید از بازتاب صدای معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ورزشگاهها جلوگیری کند.
جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود و بازیهای تیم فوتبال ایران در خاک آمریکا خواهد بود.
آمریکا برای بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال ایران ویزا صادر کرده، اما شماری از همراهان این تیم موفق به دریافت ویزا نشدهاند.
نشریه اتلتیک ۱۶ خرداد به نقل از یک مقام دولت آمریکا گزارش داد اعضای تیم فوتبال ایران و «کادر پشتیبانی ضروری» آن ویزا دریافت کردهاند، اما دولت دونالد ترامپ «اجازه نخواهد داد از این سازوکار سوءاستفاده شود و تحت عناوین نادرست، تروریستها را به ایالات متحده وارد کنند».