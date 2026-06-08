بری روزن، گروگان سابق آمریکایی در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به عنوان یک گروگان سابق و یکی از اعضای بنیانگذار سازمان کمک به گروگان‌ها در سراسر جهان، به شدت نگران است که در «بحبوحه تمرکز جهان بر تشدید رویارویی میان ایران، اسرائیل و حزب‌الله، شهروندان آمریکایی‌ که هنوز در ایران زندانی هستند، به حاشیه رانده شوند.»

روزن با اشاره به گزارش کانال خبری سی‌بی‌اس در مورد پرونده‌های رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی-آمریکایی، و کامران حکمتی، که بازداشت شده و طبق گزارش‌ها در زندان اوین نگهداری می‌شوند، افزود: «زندانیان سابق که آن زندان را به خوبی می‌شناسند، هشدار دادند که این آمریکایی‌ها با خطر فوق‌العاده‌ای روبرو هستند و بزرگترین ترس هر گروگان، فراموش شدن است.»

او تاکید کرد: «در شرایطی که مذاکرات با تهران در مسیرهای مختلف ادامه دارد، سرنوشت دست‌کم شش آمریکایی که هنوز در ایران در بازداشت هستند، باید در اولویت و مرکز توجه قرار گیرد...ما نباید آنها را فراموش کنیم.»