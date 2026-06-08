در روزهای اخیر، شماری از ایرانیان خارج از کشور به‌ویژه در آمریکا، تلاش کرده‌اند با روش‌های مختلف به تصمیم فیفا در خصوص ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌های جام جهانی اعتراض کنند و راه‌هایی برای نمایش آن در جریان مسابقات بیابند.

سالار غلامی، کاپیتان پیشین تیم ملی بوکس، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال از راه‌اندازی «ایران‌سینک» خبر داد و اعلام کرد این پلتفرم با هماهنگ‌سازی نمایشگر تلفن‌های همراه افراد حاضر در ورزشگاه، تصاویر بزرگ و یکپارچه‌ای از پرچم شیر و خورشید یا پیام‌های جمعی ایجاد می‌کند.

او گفت استفاده از این سامانه نیازی به نصب اپلیکیشن ندارد و کاربران تنها با مراجعه به وب‌سایت «ایران‌سینک» می‌توانند از خدمات آن بهره‌مند شوند.

به گفته غلامی، پس از ثبت تعداد افراد حاضر، سامانه طرحی متناسب با تعداد شرکت‌کنندگان تولید می‌کند که با قرار گرفتن تلفن‌های همراه در کنار یکدیگر قابل اجرا خواهد بود.

این ورزشکار و کنشگر افزود این سامانه می‌تواند پرچم شیر و خورشید و شعارهایی چون «ایران آزاد»، «رضا پهلوی» و «تغییر رژیم ایران» را برای نمایش هماهنگ، طراحی کند.

در روزهای اخیر، تصمیم فیفا درباره منع نمایش پرچم شیر و خورشید با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده و به مناقشه میان مخالفان جمهوری اسلامی و این نهاد دامن زده است. مناقشه‌ای فراتر از ورزش که به موضوع هویت، نمایندگی و سیاست، گره خورده است.

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استفاده از فرصت جام جهانی برای بازتاب صدای مردم ایران

غلامی در ادامه مصاحبه با ایران‌اینترنشنال، هدف از اجرای سامانه «ایران‌سینک» را جلب توجه افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی به وضعیت ایران عنوان کرد و گفت نباید اجازه داد اخبار مربوط به ایران در میان پوشش گسترده رویدادهایی مانند جام جهانی به حاشیه رانده شود.

او تاکید کرد حضور رسانه‌های بین‌المللی در مسابقات جام جهانی فرصتی برای بازتاب مطالبات معترضان و رساندن صدای مردم ایران به جهان فراهم می‌کند.

غلامی هشدار داد جمهوری اسلامی در تلاش است از فضای جام جهانی برای کسب مشروعیت و بهبود چهره خود استفاده کند و گفت ایرانیان خارج از کشور باید مانع این امر شوند.

در جریان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، جمهوری اسلامی با اعزام گسترده حامیان خود به این کشور کوشید از بازتاب صدای معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ورزشگاه‌ها جلوگیری کند.

جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود و بازی‌های تیم فوتبال ایران در خاک آمریکا خواهد بود.

آمریکا برای بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال ایران ویزا صادر کرده، اما شماری از همراهان این تیم موفق به دریافت ویزا نشده‌اند.

نشریه اتلتیک ۱۶ خرداد به نقل از یک مقام دولت آمریکا گزارش داد اعضای تیم فوتبال ایران و «کادر پشتیبانی ضروری» آن ویزا دریافت کرده‌اند، اما دولت دونالد ترامپ «اجازه نخواهد داد از این سازوکار سوءاستفاده شود و تحت عناوین نادرست، تروریست‌ها را به ایالات متحده وارد کنند».