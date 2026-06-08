خبرگزاری مهر اخبار مربوط به «وقوع انفجار یا حمله در جزیره خارک» را تکذیب کرد
خبرگزاری مهر، نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی جمهوری اسلامی، اخبار مربوط به «وقوع انفجار یا حمله در جزیره خارک» را تکذیب کرد.
خبرگزاری مهر، نزدیک به سازمان تبلیغات اسلامی جمهوری اسلامی، اخبار مربوط به «وقوع انفجار یا حمله در جزیره خارک» را تکذیب کرد.
ارتش اسرائیل لحظاتی پیش اعلام کرد موشکهایی را که از ایران به سوی این کشور شلیک شده بود، شناسایی کرد و گفت که سیستمهای دفاعی برای رهگیری این تهدید در حال فعالیت هستند.
بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، فرماندهی جبهه داخلی یک دستورالعمل احتیاطی را به تلفنهای همراه در مناطق مربوطه ارسال کرده و از مردم خواسته است که از دستورالعملها پیروی کنند.
به نوشته بیانیه، پس از دریافت هشدار، به مردم دستور داده میشود که وارد فضای حفاظتشده شوند و تا اطلاع ثانوی در آنجا بمانند.
ارتش اسرائیل تاکید کرد: خروج از فضای حفاظتشده تنها پس از دریافت دستورالعملهای صریح مجاز است.
یاکوف کاتز، نویسنده اسرائیلی-آمریکایی و سردبیر پیشین اروشلیمپست، در تحلیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اسرائیل صبح امروز [دوشنبه] یک پیام راهبردی به ایران فرستاد؛ اینکه ما مستقل عمل میکنیم.»
او افزود: «ممکن است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در چند مصاحبه به اسرائیل گفته باشد دست به اقدام نزند، اما در نهایت، اسرائیل کاری را انجام داد که معتقد بود باید انجام دهد. هرچند در ظاهر این اقدام نادیده گرفتن نظر ترامپ به نظر میرسد، اما به همان اندازه ممکن است هماهنگشده بوده باشد.»
کاتز توضیح داد: «آمریکا در این دور از درگیری کنار میماند، اما ایران میآموزد که اسرائیل چه با آمریکا و چه بدون آمریکا آماده اقدام است.»
او این پیام را مهم دانست و نوشت: «ایران در حال بازی دادن آمریکا بود. تهران مذاکرات را طولانی میکرد و همزمان به بیثبات کردن منطقه ادامه میداد؛ از حمله به امارات متحده عربی، بحرین و کویت گرفته تا حمله چند روز پیش به فرودگاه کویت.»
کاتز با اشاره به حمله موشکی یکشنبه شب ایران به اسرائیل اضافه کرد: «فراتر از تهدید فوری، این حمله حامل این پیام بود که ایران همچنان تصور میکند میتواند قواعد بازی را در سراسر خاورمیانه، از جمله در لبنان، تعیین کند.»
او اشاره کرد: «این رفتار حکومتی نبود که در آستانه توافق قرار داشته باشد یا به دنبال مصالحه باشد. این رفتار حکومتی بود که تصور میکرد مصونیت دارد و ترامپ آنقدر برای دستیابی به توافق مشتاق است که برای جلوگیری از دور تازهای از درگیری، هر کاری انجام خواهد داد.»
کاتز تاکید کرد: «اما صبح امروز ایران درس متفاوتی گرفت.»
میکی زوهار، وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «من به نخستوزیر نتانیاهو به خاطر حملات امشب در ایران تبریک میگویم.»
او نوشت: «در خاورمیانه، آنها فقط زور و قدرت را میفهمند و خوب است که ما نشان دادیم اسرائیل در مواجهه با تجاوز رژیم آیتاللهها ساکت نخواهد ماند.»
آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کانادا عمیقاً نگران از سرگیری جنگ بین ایران و اسرائیل است.»
آناند افزود: «ما از هر دو طرف میخواهیم که نهایت خویشتنداری را به خرج دهند، تنشها را کاهش دهند و از حفاظت از غیرنظامیان اطمینان حاصل کنند.»
او تاکید کرد: «بازگشت به گفتوگو برای پیشبرد یک راهحل دیپلماتیک برای حل این درگیری و ارتقای صلح پایدار، ثبات منطقهای و در نهایت، امنیت جهانی ضرورت دارد.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد ایال زمیر، رئیس ستاد کل، به همراه فرماندهان ارشد از مرکز فرماندهی نیروی هوایی هدایت حملات به ایران را بر عهده دارند. در بیانیه تأکید شده ارتش در آمادگی کامل تهاجمی و دفاعی است و پس از ارزیابیهای اخیر، آماده ادامه عملیات علیه تهدیدهاست.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش، و فرماندهان ارشد ارتش این کشور در حال حاضر فرماندهی حملات به ایران را از مرکز فرماندهی نیروی هوایی اسرائیل بر عهده دارند.
این بیانیه تاکید میکند: «ارتش اسرائیل، چه از نظر تهاجمی و چه از نظر دفاعی، در آمادگی کامل است.»
به نوشته بیانیه، زمیر و فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل طی ساعات گذشته و پیش از حملات به ایران، ارزیابیهای موقعیتی را انجام دادند.
ارتش اسرائیل تاکید کرد که در حالت آمادهباش کامل بوده و کاملاً آماده است تا به عملیات خود در تمام عرصهها علیه کسانی که کشور اسرائیل را تهدید میکنند، ادامه دهد.